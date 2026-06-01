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भारत का वो गांव जहां हर घर में है पहलवान और बाउंसर, लोग इन्हे 'गैंग्स ऑफ बाहुबली' कह कर बुलाते हैं 

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भारत का वो गांव जहां हर घर में है पहलवान और बाउंसर, लोग इन्हे 'गैंग्स ऑफ बाहुबली' कह कर बुलाते हैं 

India's Most Powerful Village: किसी गांव की पहचान खेती, कारोबार या पर्यटन से होती है, लेकिन क्या आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां ताकत ही सबसे बड़ी पूंजी है?

ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 07:42 AM IST

1.यहां की सुबह अखाड़ों की मिट्टी से शुरू होती है

यहां की सुबह अखाड़ों की मिट्टी से शुरू होती है
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दिल्ली के पास एक ऐसा गांव है, जहां युवाओं के लिए जिम जाना फैशन नहीं बल्कि करियर का रास्ता माना जाता है. यहां की सुबह अखाड़ों की मिट्टी से शुरू होती है और कई युवाओं का सफर बड़े होटलों, इवेंट्स और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचता है. यही वजह है कि लोग इसे भारत का सबसे ताकतवर गांव कहने लगे हैं. (फोटो एआई)
 

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2.जब फिटनेस बनी कमाई का जरिया

जब फिटनेस बनी कमाई का जरिया
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दक्षिण दिल्ली के असोला-फतेहपुर बेरी गांव की कहानी सिर्फ मजबूत शरीर की नहीं, बल्कि रोजगार के एक अनोखे मॉडल की भी है. यहां के कई युवाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता को पेशे में बदल दिया है. सुरक्षा सेवाओं, निजी बॉडीगार्डिंग और बाउंसर इंडस्ट्री में इस गांव के युवाओं की खास पहचान है.

दिल्ली-एनसीआर के बड़े होटल, क्लब और इवेंट कंपनियां अक्सर यहां के युवाओं को प्राथमिकता देती हैं. इसकी वजह केवल उनका मजबूत शरीर नहीं, बल्कि अनुशासन और ट्रेनिंग भी है. यही कारण है कि इस गांव की चर्चा अब फिटनेस सर्किल से निकलकर रोजगार के उदाहरण के रूप में होने लगी है. (फोटो एआई)

3.बच्चों को मोबाइल नहीं, अखाड़े का रास्ता दिखाया जाता है

बच्चों को मोबाइल नहीं, अखाड़े का रास्ता दिखाया जाता है
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देशभर में जहां माता-पिता बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम से परेशान हैं, वहीं इस गांव की सोच अलग है. यहां कम उम्र से ही बच्चों को खेल, व्यायाम और अनुशासित जीवन की आदत सिखाई जाती है.

स्थानीय परिवारों का मानना है कि मजबूत शरीर के साथ मजबूत मानसिकता भी बनती है. यही वजह है कि कई बच्चे स्कूल के बाद सीधे अखाड़ों और प्रशिक्षण केंद्रों का रुख करते हैं. इस परंपरा ने गांव में फिटनेस को एक सामाजिक संस्कृति का रूप दे दिया है. (फोटो एआई)
 

4.दूध, दही और घी पर टिका है पूरा फिटनेस मॉडल

दूध, दही और घी पर टिका है पूरा फिटनेस मॉडल
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असोला-फतेहपुर बेरी की ताकत के पीछे सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि खानपान की भी बड़ी भूमिका है. यहां के युवा आमतौर पर प्रोटीन से भरपूर पारंपरिक भारतीय भोजन को प्राथमिकता देते हैं.

दूध, दही, घी, सूखे मेवे और पौष्टिक भोजन उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं. शराब और धूम्रपान जैसी आदतों से दूरी भी उनकी फिटनेस को बनाए रखने में मदद करती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नियमित व्यायाम के साथ संतुलित आहार ही लंबे समय तक फिट रहने की असली कुंजी है. (फोटो एआई)
 

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5.एक पहलवान से शुरू हुई थी पूरी कहानी

एक पहलवान से शुरू हुई थी पूरी कहानी
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गांव की यह पहचान अचानक नहीं बनी. स्थानीय लोगों के अनुसार, 1990 के दशक में कुछ युवाओं ने सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में कदम रखा. उनकी सफलता ने दूसरे युवाओं को भी प्रेरित किया.

धीरे-धीरे यह एक ट्रेंड बन गया. आज स्थिति यह है कि कई परिवारों का कोई न कोई सदस्य सुरक्षा, फिटनेस या बॉडीगार्डिंग से जुड़े पेशों में काम कर रहा है. इस बदलाव ने गांव की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है. (फोटो एआई)
 

6.क्यों चर्चा में है यह गांव?

क्यों चर्चा में है यह गांव?
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इस गांव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां फिटनेस केवल शरीर दिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि करियर और आत्मनिर्भरता का साधन बन चुकी है. ऐसे समय में जब युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती है, यह मॉडल बताता है कि सही कौशल और अनुशासन के साथ पारंपरिक खेल भी आजीविका का मजबूत रास्ता बन सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खेल और फिटनेस को व्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाए, तो देश के कई ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. असोला-फतेहपुर बेरी इसी सोच का एक दिलचस्प उदाहरण बनकर उभरा है. (फोटो एआई)
 

7.असोला-फतेहपुर बेरी की कहानी केवल ताकतवर युवाओं की नहीं

असोला-फतेहपुर बेरी की कहानी केवल ताकतवर युवाओं की नहीं
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असोला-फतेहपुर बेरी की कहानी केवल ताकतवर युवाओं की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने फिटनेस को रोजगार में बदल दिया. यही वजह है कि यह गांव आज देशभर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां की मिट्टी से निकलने वाले युवाओं ने साबित कर दिया है कि अनुशासन, मेहनत और सही दिशा मिले तो ताकत भी करियर बना सकती है. (फोटो एआई)

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