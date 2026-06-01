भारत का वो गांव जहां हर घर में है पहलवान और बाउंसर, लोग इन्हे 'गैंग्स ऑफ बाहुबली' कह कर बुलाते हैं 

2 . जब फिटनेस बनी कमाई का जरिया

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दक्षिण दिल्ली के असोला-फतेहपुर बेरी गांव की कहानी सिर्फ मजबूत शरीर की नहीं, बल्कि रोजगार के एक अनोखे मॉडल की भी है. यहां के कई युवाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता को पेशे में बदल दिया है. सुरक्षा सेवाओं, निजी बॉडीगार्डिंग और बाउंसर इंडस्ट्री में इस गांव के युवाओं की खास पहचान है.

दिल्ली-एनसीआर के बड़े होटल, क्लब और इवेंट कंपनियां अक्सर यहां के युवाओं को प्राथमिकता देती हैं. इसकी वजह केवल उनका मजबूत शरीर नहीं, बल्कि अनुशासन और ट्रेनिंग भी है. यही कारण है कि इस गांव की चर्चा अब फिटनेस सर्किल से निकलकर रोजगार के उदाहरण के रूप में होने लगी है. (फोटो एआई)