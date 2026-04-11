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भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती 

भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती

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भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती 

क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है, जो बहती तो है, लेकिन उसकी आवाज तक सुनाई नहीं देती? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. भारत के एक जंगल में मौजूद ये नदी इकोसिस्टम और टूरिज्म का हब है और वैज्ञानिकों के लिए पहेली.

ऋतु सिंह | Apr 11, 2026, 09:13 AM IST

1.कहां है ये रहस्यमयी नदी और क्यों है खास 

कहां है ये रहस्यमयी नदी और क्यों है खास 
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केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (Silent Valley National Park) के घने जंगलों के बीच बहती कुंथीपुझा नदी (Kunthipuzha River) को ‘शांत नदी’ कहा जाता है. यह नदी बिना किसी शोर के बहती है. न पत्थरों की टकराहट, न पानी की कलकल. बस एक अजीब-सी खामोशी.आम लोगों के लिए यह जगह प्रकृति के उस रूप को दिखाती है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग खो चुका है. यहां की नेचुरल छटां और इकोसिस्टम लोगों को खूब आकर्षित करता है. Photo Credit: AI

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2.आखिर क्यों नहीं सुनाई देती आवाज? 

आखिर क्यों नहीं सुनाई देती आवाज? 
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वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस इलाके में “नेचुरल साउंड एब्जॉर्प्शन” (Natural Sound Absorption) यानी प्राकृतिक ध्वनि अवशोषण होता है. घने पेड़, ज्यादा नमी और खास मौसम मिलकर आवाज को सोख लेते हैं, जिससे नदी की ध्वनि बाहर नहीं आ पाती.इसका असर यह है कि यहां खड़े होकर भी आपको एक अजीब-सी ‘साइलेंस’ महसूस होती है. जैसे कोई साउंड ही नहीं है. Photo Credit: AI

3. प्रकृति का अनटच रूप-न गांव, न प्रदूषण 

 प्रकृति का अनटच रूप-न गांव, न प्रदूषण 
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इस नदी की सबसे अनोखी बात यह है कि यह अपने पूरे रास्ते में किसी गांव या खेत को छूती ही नहीं. पूरी तरह जंगलों के बीच बहने के कारण इसका पानी बेहद साफ और शुद्ध रहता है. यह हमें एक बड़ा सबक देता है—जहां इंसानी दखल कम होता है, वहां प्रकृति खुद को बेहतर तरीके से संभाल लेती है. Photo Credit: AI

4.जुरासिक दौर जैसा जंगल और दुर्लभ जीव 

जुरासिक दौर जैसा जंगल और दुर्लभ जीव 
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इस क्षेत्र की जैव विविधता बेहद खास मानी जाती है. यहां की वनस्पतियां प्राचीन काल से जुड़ी मानी जाती हैं और कई दुर्लभ जीव जैसे शेर-पूंछ वाले बंदर यहां पाए जाते हैं. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जो संतुलन बनाए हुए है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.मानसून में भी अलग अनुभव-सन्नाटे में ‘प्राकृतिक संगीत’ 

मानसून में भी अलग अनुभव-सन्नाटे में ‘प्राकृतिक संगीत’ 
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बारिश के मौसम में यहां भारी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी शोर नहीं बढ़ता.
बस झरनों की हल्की आवाज और पानी की धीमी टकराहट—जो इस खामोशी में एक अलग ही संगीत पैदा करती है. यह अनुभव बताता है कि शांति हमेशा सन्नाटा नहीं होती, बल्कि एक संतुलित ध्वनि भी हो सकती है. Photo Credit: AI
 

6.क्यों जरूरी है ऐसी जगहों का बचना 

क्यों जरूरी है ऐसी जगहों का बचना 
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आज जब शहरों में शोर, प्रदूषण और भागदौड़ बढ़ती जा रही है, ऐसी ‘साइलेंट’ जगहें मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी हो गई हैं. यह नदी सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि आने वाले समय में “मेंटल वेलनेस” का भी केंद्र बन सकती है.यानी यह जगह सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी हो सकती है. Photo Credit: AI

7.रहस्य अभी बाकी है 

रहस्य अभी बाकी है 
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Kunthipuzha River आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है. वैज्ञानिक कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी खामोशी में ही छिपी है. प्रकृति के कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं. Photo Credit: AI

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