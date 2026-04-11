भारत की ‘साइलेंट नदी’ कौन सी है? ये इतनी शांत है कि बहते पानी की आवाज तक नहीं आती 

1 . कहां है ये रहस्यमयी नदी और क्यों है खास

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केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (Silent Valley National Park) के घने जंगलों के बीच बहती कुंथीपुझा नदी (Kunthipuzha River) को ‘शांत नदी’ कहा जाता है. यह नदी बिना किसी शोर के बहती है. न पत्थरों की टकराहट, न पानी की कलकल. बस एक अजीब-सी खामोशी.आम लोगों के लिए यह जगह प्रकृति के उस रूप को दिखाती है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग खो चुका है. यहां की नेचुरल छटां और इकोसिस्टम लोगों को खूब आकर्षित करता है. Photo Credit: AI