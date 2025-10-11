व्हाइट और ब्राउन शुगर में कौन सी बेहतर है और दोनों में क्या अंतर है? क्या भूरी चीनी डायबिटीज में खा सकते हैं ?

6 . डायबिटीज में दोनों चीनी है नुकसानदायक

6

उदाहरण के लिए अगर हम इसे डार्क चॉकलेट या ब्राउनी में इस्तेमाल करते हैं, तो रंग और स्वाद में थोड़ा अंतर आता है. फिर भी, मधुमेह रोगियों के लिए दोनों प्रकार की चीनी न खाना ही बेहतर है. इसके अलावा, चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है, ऐसा आहार विशेषज्ञों का कहना है.