लाइफस्टाइल

व्हाइट और ब्राउन शुगर में कौन सी बेहतर है और दोनों में क्या अंतर है? क्या भूरी चीनी डायबिटीज में खा सकते हैं ?

White Sugar Vs brown Sugar: बाज़ार में दो तरह की चीनी मिलती है, सफ़ेद और ब्राउन. आइए एक डायटीशियन से जानें कि दोनों में से कौन सी चीनी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है और क्या ब्राउन शुगर को डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं?

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 07:29 PM IST

1.ब्राउन शुगर को लोग हेल्दी मानते हैं

ब्राउन शुगर को लोग हेल्दी मानते हैं
1

हममें से कई लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं. चाय को मीठा करने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हम आमतौर पर सफेद चीनी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कुछ लोग सफेद की जगह ब्राउन शुगर यूज करते हैं क्योंकि ये हेल्दी मानी जाती है. लेकिन ये कितना सच है?
 

2.ब्राउन शुगर की कीमत भी ज्यादा है

ब्राउन शुगर की कीमत भी ज्यादा है
2

ब्राउन शुगर बाजार में सफेद चीनी से काफी महंगी बिकती है क्योंकि लोग इसे हेल्दी बता कर बेचते हैं लेकिन इसके पीछे सच्चाई कितनी है, चलिए आज समझते हैं,

3.ब्राउन शुगर बनती कैसे है?

ब्राउन शुगर बनती कैसे है?
3

ब्राउन शुगर भी उसी प्रकार के गन्ने से बनती है. ब्राउन शुगर में गुड़ होता है, जो इसका रंग और स्वाद थोड़ा बदल देता है. दोनों चीनी के बाकी गुण एक जैसे होते हैं. हम चाहे किसी भी प्रकार की चीनी खाएं, हमारा शरीर उससे ग्लूकोज़ बनाता है.
 

4.ब्राउन शुगर में सफेद शुगर से क्या ज्यादा होता है?

ब्राउन शुगर में सफेद शुगर से क्या ज्यादा होता है?
4

ब्राउन शुगर में कैल्शियम, आयरन और पोटैशियम की थोड़ी मात्रा होती है. साथ ही, इसमें खनिज भी थोड़ी मात्रा में होते हैं. हालांकि, सफेद चीनी में ये सभी तत्व नहीं होते. हालाँकि ये तत्व ब्राउन शुगर में मौजूद होते हैं, लेकिन कम मात्रा में. इसलिए, दोनों चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स समान होता है.
 

5.दोनों चीनी में ग्लूकोज की मात्रा समान होती है

दोनों चीनी में ग्लूकोज की मात्रा समान होती है
5

दोनों प्रकार की चीनी खाने के बाद बनने वाले ग्लूकोज की मात्रा समान होती है. कैलोरी भी समान होती हैं. बस 19-20 का अंतर होता है. अगर हम कुछ व्यंजनों में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद में थोड़ा बदलाव आता है.
 

6.डायबिटीज में दोनों चीनी है नुकसानदायक

डायबिटीज में दोनों चीनी है नुकसानदायक
6

उदाहरण के लिए अगर हम इसे डार्क चॉकलेट या ब्राउनी में इस्तेमाल करते हैं, तो रंग और स्वाद में थोड़ा अंतर आता है. फिर भी, मधुमेह रोगियों के लिए दोनों प्रकार की चीनी न खाना ही बेहतर है. इसके अलावा, चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है, ऐसा आहार विशेषज्ञों का कहना है.

7.ब्राउन शुगर कैसे बनती है?

ब्राउन शुगर कैसे बनती है?
7

ब्राउन शुगर एक प्राकृतिक स्वीटनर है जो चुकंदर या गन्ने के पौधों के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है. ब्राउन शुगर सफेद चीनी को गुड़ के साथ मिलाकर बनाई जाती है  जिससे इसे एक विशिष्ट स्वाद और भूरा रंग मिलता है.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

