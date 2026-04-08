भारत के किस राज्य को कहते हैं लव मैरिज की राजधानी? यहां जाति-धर्म नहीं, दिल की मर्जी से तय होते हैं रिश्ते

6 . एक सच जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते

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यहां लव मैरिज ज्यादा हैं, लेकिन तलाक के मामले भी अपेक्षाकृत अधिक देखे जाते हैं. इसका एक पहलू यह भी है कि यहां लोग गलत रिश्ते में फंसे नहीं रहते. वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो तुरंत अलग भी हो जाते हैं. इन सब के बीच मिजोरम हमें एक अलग नजरिया देता है कि जहां रिश्ते समाज के डर से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान से बनते हैं. Photo Credit: AI

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