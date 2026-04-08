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भारत के किस राज्य को कहते हैं लव मैरिज की राजधानी? यहां जाति-धर्म नहीं, दिल की मर्जी से तय होते हैं रिश्ते

Which state supports love marriage in india-क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा है जहां प्रेम विवाह पर बवाल नहीं बधाईयां मिलती हैं. पूरे देश में सबसे ज्यादा यहीं लव मैरिज होती है.यहां अफेयर को छुपाया नहीं जाता. यहां रिश्तों का फैसला दिल से होता है, दबाव से नहीं।

ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 06:24 AM IST

1. क्यों खास है यहां का ‘लव मैरिज कल्चर’?

 क्यों खास है यहां का ‘लव मैरिज कल्चर’?
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मिजोरम ही वो राज्य है जिसे लव मैरिज का हब कहते हैं. यहां प्रेम विवाह कोई अपवाद नहीं, बल्कि आम बात है. यहां युवा अपने पार्टनर का चुनाव खुद करते हैं और परिवार भी इस फैसले को सम्मान देता है. जहां दूसरे राज्यों में प्यार छिपाना पड़ता है, यहां खुलकर रिश्ते बनाए जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और रिश्ते ज्यादा मजबूत बनते हैं. Photo Credit: AI
 

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2.सबसे ज्यादा होते हैं यहां इंटरकास्ट मैरिज

सबसे ज्यादा होते हैं यहां इंटरकास्ट मैरिज
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देशभर में इंटरकास्ट मैरिज का प्रतिशत काफी कम है, लेकिन मिजोरम में यह संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है. इसका मतलब साफ है कि यहां जाति,पैसा या स्टेटस से ज्यादा पर्सनल चॉइस को महत्व दिया जाता है. Photo Credit: AI
 

3. परिवार का सपोर्ट: सबसे बड़ा गेम चेंजर 

 परिवार का सपोर्ट: सबसे बड़ा गेम चेंजर 
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मिजोरम की सबसे खास बात यही है कि यहां माता-पिता बच्चों के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं होते. अगर कोई कपल शादी करना चाहता है तो पहले परिवार को बताया जाता है और किसी समस्या पर बातचीत और सलाह से हल निकाला जाता है. इसलिए यहां रिश्तों में टकराव कम होता है.Photo Credit: AI
 

4. महिलाओं की मजबूत भूमिका 

 महिलाओं की मजबूत भूमिका 
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यहां की सामाजिक संरचना महिलाओं को बराबरी का दर्जा देती है.लड़कियां पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर होती हैं और फैसलों में उनकी राय अहम होती है. यही वजह है कि यहां रिश्ते “इक्वल पार्टनरशिप” पर आधारित होते हैं, न कि सिर्फ परंपराओं पर.Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5. संस्कृति और सोच का असर 

 संस्कृति और सोच का असर 
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मिजोरम में ईसाई समुदाय की संख्या अधिक है, जहां व्यक्तिगत पसंद और सहमति को महत्व दिया जाता है.यहां समाज में “क्या कहेंगे लोग” से ज्यादा“क्या सही है हमारे लिए” इस सोच पर जोर होता है Photo Credit: AI

6. एक सच जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते 

 एक सच जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते 
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यहां लव मैरिज ज्यादा हैं, लेकिन तलाक के मामले भी अपेक्षाकृत अधिक देखे जाते हैं. इसका एक पहलू यह भी है कि यहां लोग गलत रिश्ते में फंसे नहीं रहते. वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं और अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो तुरंत अलग भी हो जाते हैं. इन सब के बीच मिजोरम हमें एक अलग नजरिया देता है कि जहां रिश्ते समाज के डर से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान से बनते हैं. Photo Credit: AI

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