लाइफस्टाइल

भारत का ये राज्य कहलाता देश का आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया

भारत वर्ल्ड इकोनामी में तेजी से उभर रहा है. लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभावना है कि 2030 तक भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा.  लेकिन सवाल यह है कि भारत की इस आर्थिक ताकत की रीढ़ कौन सा राज्य है?

ऋतु सिंह | Feb 02, 2026, 07:02 AM IST

1.भारत की अर्थव्यवस्था को समझना क्यों ज़रूरी है?

भारत की अर्थव्यवस्था को समझना क्यों ज़रूरी है?
1

भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर राज्य देश की आर्थिक वृद्धि में अलग-अलग स्तर पर योगदान देता है. किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे विश्वसनीय पैमाना उसका सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) होता है.
 

2.GDP क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है?

GDP क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है?
2

GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद जो किसी देश या राज्य की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है.
GDP की गणना मुख्य रूप से तीन तरीकों से की जाती है:

1-व्यय पद्धति- उपभोग + निवेश + सरकारी खर्च + शुद्ध निर्यात

2-आय पद्धति- मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग

3-उत्पादन पद्धति -मूल्य वर्धन के आधार पर

इन्हीं मानकों के आधार पर राज्यों की आर्थिक ताकत आंकी जाती है.
 

3.भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है?

भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है?
3

तो जान लें सभी आर्थिक मानकों पर महाराष्ट्र देश का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य  है जो भारत की इकोनॉमी का रीढ़ है. वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र की अनुमानित GSDP लगभग 42.67 लाख करोड़ रुपये है.  इसकी राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी करीब 13.30%, जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक है. यही वजह है कि महाराष्ट्र को भारत का सबसे धनी राज्य माना जाता है.
 

4.महाराष्ट्र क्यों है आर्थिक इंजन?

महाराष्ट्र क्यों है आर्थिक इंजन?
4

महाराष्ट्र क्यों है भारत का आर्थिक इंजन? इसका जवाब ये है कि यहां की अर्थव्यवस्था कई मजबूत स्तंभों पर टिकी है. जैसे मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी माना जाता है. यहां शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा और कॉरपोरेट मुख्यालय के साथ ही ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं जो इसे मज़बूत सेवा क्षेत्र और निर्यात का केंद्र बनाते हैं. इन सभी कारणों से महाराष्ट्र वर्षों से देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है.
 

5.गिरावट के बावजूद शीर्ष पर क्यों है महाराष्ट्र?

गिरावट के बावजूद शीर्ष पर क्यों है महाराष्ट्र?
5

हाल के वर्षों में वैश्विक मंदी, महामारी और औद्योगिक चुनौतियों के बावजूद महाराष्ट्र की आर्थिक संरचना इतनी मजबूत है कि इसकी GDP हिस्सेदारी अब भी सबसे अधिक बनी हुई है. यही इसकी असली ताकत है.

 
 

6.2030 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है

2030 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है
6

भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के पीछे कई राज्यों का योगदान है, लेकिन महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है. 2030 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने में महाराष्ट्र की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है.

