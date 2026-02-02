भारत का ये राज्य कहलाता देश का आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया

2 . GDP क्या होता है और इसकी गणना कैसे होती है?

GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद जो किसी देश या राज्य की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है.

GDP की गणना मुख्य रूप से तीन तरीकों से की जाती है:

1-व्यय पद्धति- उपभोग + निवेश + सरकारी खर्च + शुद्ध निर्यात

2-आय पद्धति- मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग

3-उत्पादन पद्धति -मूल्य वर्धन के आधार पर

इन्हीं मानकों के आधार पर राज्यों की आर्थिक ताकत आंकी जाती है.

