तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच

दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

Realme ने भारत में लॉन्च किए Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G फोन्स, मिलेंगे 50MP कैमरे के साथ ये धांसू फीचर्स

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल

मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

Marriage age in india: लड़कियों (Girls) के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है और लड़कों (Boys) के लिए यह आयु 21 वर्ष है निर्धारित है लेकिन क्या आपको पता है आज भी एक राज्य में बाल विवाह हो रहे हैं और शादी की उम्र से पहले विवाह करने में लड़कियां टॉप पर हैं.

ऋतु सिंह | Dec 17, 2025, 07:37 AM IST

1.18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर रहीं लड़कियांन

18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर रहीं लड़कियांन
1

मॉडल लिस्टिंग सिस्टम (एसआरएस) की नवीनतम स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
भारत के मजबूत जनरल और कमिश्नर कमिश्नर कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के एक राज्य में 6.3% महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले शादी कर रही हैं।

2.कौन सा राज्य में आधिकारिक उम्र से पहले हो रहे विवाह?

कौन सा राज्य में आधिकारिक उम्र से पहले हो रहे विवाह?
2

कौन सा राज्य में आधिकारिक उम्र से पहले हो रहा विवाह?
बड़े राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में, 18 वर्ष की आयु से पहली शादी करने वाली महिलाओं की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (6.3%) थी, उसके बाद झारखंड (4.6%) का स्थान था; और केरल में सबसे कम (0.1%) था.

 

3.हिमाचल प्रदेश और हरियाणा भी पीछे नहीं

हिमाचल प्रदेश और हरियाणा भी पीछे नहीं
3

इसके बाद हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में क्रमश: 0.4% और 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जैसा कि सितंबर 2025 में सार्वजनिक की गई एसआरएस बुकिंग रिपोर्ट 2023 में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी।
 

4.बाल विवाह के मामलों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है.

बाल विवाह के मामलों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है.
4

ग्रामीण क्षेत्रों में भी, पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या सबसे अधिक (5.8%) है, उसके बाद झारखंड (5.2%) का स्थान आता है।
शहरी क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर (7.6%) है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (3.5%) और ओडिशा (2.8%) का स्थान है।
 
 

5.शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या है ज्यादा

शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या है ज्यादा
5

राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2.5% है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 1.2% है।
18-20 वर्ष की आयु के बीच विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे कम (44.9%) है, उसके बाद उसका झारखंड (41.5%) और जम्मू और कश्मीर (8.4%) का स्थान है।

6.आंकड़े क्या कहते हैं?

आंकड़े क्या कहते हैं?
6

दिलचस्प बात यह है कि मई 2025 में प्रकाशित एसएसईआर डेटा से पता चला कि 18 साल की उम्र में पहली शादी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक (6.5%) था, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा 2.6% था। मई 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता 8.2% है।
हालाँकि, सितंबर 2025 में प्रकाशित एसएसईआर डेटा, मई 2025 में जारी आंकड़ों की तुलना में, पश्चिम बंगाल (6.5% से 6.3%) और भारत (2.6% से 2.1%) में 18 साल से कम उम्र की महिलाओं के विवाह में प्रतिशत की कमी है।
 

7.बाल विवाह की अधिकतर घटनाएं पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई हैं.

बाल विवाह की अधिकतर घटनाएं पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई हैं.
7

पश्चिम बंगाल में नीति निर्देशक और विशेषज्ञ से जो सवाल पूछ रहा है, वह यह है कि बाल विवाह को खत्म करने के उद्देश्य से एक दशक तक प्रयास करने के बावजूद, राज्य में बाल विवाह की घटनाएं सबसे अधिक दर्ज की जा रही हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने 2013 में कन्याश्री योजना शुरू की थी, जो युवा लड़कियों की स्थिति में सुधार लाती है और बाल विवाह को कम करने के लिए एक योजनाबद्ध योजना कार्यक्रम पेश करती है।

8.कन्याश्री योजना

कन्याश्री योजना
8

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त, 2025 को कोलकाता में कन्याश्री दिवस समारोह में भाग लेते हुए कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 93 लाख से अधिक हो गई है और उम्मीद जताई कि जल्द ही लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में यह दर्शाया गया कि 2024-25 में कन्याश्री योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए 15.75 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ और 25,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान के लिए 2.01 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ. राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 593.51 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
 

9.18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है

18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है
9

राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में लिंग-विशिष्ट योजनाओं के लिए 11.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य प्रायोजित लिंग-विशिष्ट योजनाओं के लिए किए गए आवंटन में 38% की वृद्धि है. इन आवंटनों के बावजूद, राज्य में 18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक 6.3% बना हुआ है.
 

10.अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका लैंसेट की चौंकाने वाली जानकारी

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका लैंसेट की चौंकाने वाली जानकारी
10

एसआरएस डेटा के अतिरिक्त, 2024 में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित एक शोध पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि देश भर में बाल विवाह में समग्र गिरावट के बावजूद, चार राज्य, मुख्य रूप से बिहार (16.7%), पश्चिम बंगाल (15.2%), उत्तर प्रदेश (12.5%) और महाराष्ट्र (8.2%), लड़कियों में बाल विवाह के कुल बोझ के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं. 

