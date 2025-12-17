भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

8 . कन्याश्री योजना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त, 2025 को कोलकाता में कन्याश्री दिवस समारोह में भाग लेते हुए कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 93 लाख से अधिक हो गई है और उम्मीद जताई कि जल्द ही लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में यह दर्शाया गया कि 2024-25 में कन्याश्री योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए 15.75 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ और 25,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान के लिए 2.01 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ. राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 593.51 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

