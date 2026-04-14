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भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था? जानें फिर क्यों 24 घंटों में छीन लिया गया ये ताज 

क्या आपको पता है कि भारत की राजधानी बनने का सौभाग्य यूपी के एक शहर को मिला था. राजधानी का ये ताज उसके सिर एक दिन तक रहा भी था लेकिन अगले ही दिन ये ताज उससे ले लिया गया. कौन सा था ये शहर और क्यों इस शहर से वो ताज छीनकर दिल्ली को दे दिया गया, चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Apr 14, 2026, 08:57 AM IST

1.कौन था वो शहर जो एक दिन के लिए बना देश का केंद्र

कौन था वो शहर जो एक दिन के लिए बना देश का केंद्र
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यह कहानी है प्रयागराज की, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था. 1858 में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जब यह शहर अचानक पूरे भारत का प्रशासनिक केंद्र बन गया. हालांकि यह स्थिति सिर्फ 24 घंटे ही चली, लेकिन इसने इतिहास में अपनी अलग जगह बना ली. Photo Credit: AI
 

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2.आखिर क्या हुआ था उस दिन

आखिर क्या हुआ था उस दिन
2

1 नवंबर 1858 को शहर के मिंटो पार्क में एक बड़ा समारोह हुआ. यहीं पर ब्रिटिश शासन ने घोषणा की कि अब भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में दिया जाएगा. यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी. इसी मौके पर इलाहाबाद को अस्थायी तौर पर राजधानी घोषित किया गया. Photo Credit: AI
 

3. 24 घंटे में ही क्यों छिन गया राजधानी का दर्जा

 24 घंटे में ही क्यों छिन गया राजधानी का दर्जा
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यह फैसला स्थायी नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम था. असल प्रशासनिक काम पहले से ही कोलकाता से चल रहा था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का मुख्यालय था. समारोह खत्म होते ही अगले दिन से फिर सारी शक्ति कोलकाता में केंद्रित हो गई और इलाहाबाद का ‘राजधानी’ वाला दर्जा खत्म हो गया. Photo Credit: AI

4.इलाहाबाद ही क्यों चुना गया

इलाहाबाद ही क्यों चुना गया
4

इसके पीछे सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक कारण भी थे. यह शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित होने के कारण संचार और सुरक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण था. 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को एक ऐसे स्थान की जरूरत थी, जहां से वे नियंत्रण का मजबूत संदेश दे सकें. Photo Credit: AI
 

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5.हिडन एंगल जो कम लोग जानते हैं

हिडन एंगल जो कम लोग जानते हैं
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अक्सर लोग इसे सिर्फ ‘24 घंटे की राजधानी’ का रोचक तथ्य मानते हैं. लेकिन असल में यह घटना ब्रिटिश शासन के उस बड़े बदलाव का हिस्सा थी, जिसने भारत में शासन का पूरा ढांचा बदल दिया. यानी यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि आने वाले कई दशकों की दिशा तय करने वाला फैसला था. प्रयागराज का यह एक दिन का ‘राजधानी’ वाला दर्जा भले ही छोटा था, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है. यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के छोटे-छोटे पल भी भविष्य की बड़ी कहानियां लिखते हैं.
Photo Credit: AI

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