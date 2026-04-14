भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था? जानें फिर क्यों 24 घंटों में छीन लिया गया ये ताज 

5 . हिडन एंगल जो कम लोग जानते हैं

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अक्सर लोग इसे सिर्फ ‘24 घंटे की राजधानी’ का रोचक तथ्य मानते हैं. लेकिन असल में यह घटना ब्रिटिश शासन के उस बड़े बदलाव का हिस्सा थी, जिसने भारत में शासन का पूरा ढांचा बदल दिया. यानी यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि आने वाले कई दशकों की दिशा तय करने वाला फैसला था. प्रयागराज का यह एक दिन का ‘राजधानी’ वाला दर्जा भले ही छोटा था, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है. यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के छोटे-छोटे पल भी भविष्य की बड़ी कहानियां लिखते हैं.

Photo Credit: AI

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