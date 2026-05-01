भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग 

4 . सबसे खतरनाक समय: जब रिश्तों में चुपचाप होती है दरार

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डेटा का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा टाइमिंग है. लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच करते हैं-जब पार्टनर काम में व्यस्त होता है या घर से दूर होता है. दूसरा पीक टाइम रात 10 बजे से 12 बजे के बीच है- जब दिन खत्म हो चुका होता है, लेकिन मन खाली होता है. यानी यही वो वक्त है जब लोग अपनों की पीठ पीछे ‘डिजिटल दुनिया’ में नए रिश्ते तलाशते हैं. (फोटो एआई)

