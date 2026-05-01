FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Crude Oil की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियों को बड़ी राहत, डीज़ल और जेट फ्यूल पर Export Duty घटी

Crude Oil की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियों को बड़ी राहत, डीज़ल और जेट फ्यूल पर Export Duty घटी

UP APO Result 2026: यूपी एपीओ प्रीलिम्स में 2,856 कैंडिडेट्स सफल, जानें आगे सिलेक्शन की राह कितनी कठिन

UP APO Result 2026: यूपी एपीओ प्रीलिम्स में 2,856 कैंडिडेट्स सफल, जानें आगे सिलेक्शन की राह कितनी कठिन

Met Gala 2026 Guest List: क्या रेड कार्पेट पर साथ दिखेंगे दीपिका-रणवीर? इस साल ये मशहूर फिल्ममेकर करेगा ग्रैंड डेब्यू, जानें कौन-कौन होगा शामिल?

Met Gala 2026 Guest List: क्या रेड कार्पेट पर साथ दिखेंगे दीपिका-रणवीर? इस साल ये मशहूर फिल्ममेकर करेगा ग्रैंड डेब्यू, जानें कौन-कौन होगा शामिल?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: जन्म मूलांक को एक्टिवेट करना क्यों है जरूरी? अपनी बर्थडेट से जानें सक्सेस और पैसे का ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे करेगा काम

जन्म मूलांक को एक्टिवेट करना क्यों है जरूरी? अपनी बर्थडेट से जानें सक्सेस और पैसे का ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे करेगा काम

भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग 

भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग

पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग 

रिश्ते अब सिर्फ सात फेरे और वादों तक सीमित नहीं रह गए हैं-बीच में कहीं भरोसा भी टूट रहा है. एक रिपोर्ट बताती है कि लाखों लोग शादी के बाहर रिश्ते तलाश रहे हैं, वो भी छुपकर. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सब कब और कहां हो रहा है, इसका पैटर्न अब साफ दिखने लगा है.

ऋतु सिंह | May 01, 2026, 09:33 AM IST

1. बदल रहा रिश्तों का पैमाना

बदल रहा रिश्तों का पैमाना
1

भारत में विवाह को लंबे समय से सात जन्मों का बंधन माना जाता रहा है, लेकिन हाल के आंकड़े इससे अलग संकेत देते हैं. विवाहेतर संबंधों के बढ़ते चलन से पारंपरिक रिश्तों में बदलाव आ रहा है. हाल ही में, विवाहेतर संबंधों के लिए बने डेटिंग प्लेटफॉर्म ग्लिडन ने भारत में 40 लाख उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है, जो विवाह और विवाहेतर संबंधों के प्रति लोगों की बदलती सोच को दर्शाता है.
 

Advertisement

2.कहां सबसे ज्यादा ‘डबल लाइफ’ जी रहे लोग?

कहां सबसे ज्यादा ‘डबल लाइफ’ जी रहे लोग?
2

विवाहेतर रिश्तों के लिए बने Gleeden प्लेटफॉर्म पर भारत में 40 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं. डेटा बताता है कि बेंगलुरु सबसे आगे है, जहां करीब 18 प्रतिशत यूजर्स हैं. इसके बाद हैदराबाद (17%), दिल्ली (11%), मुंबई (9%) और पुणे (7%) का नंबर आता है. यानी बड़े शहरों में भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग रिश्तों में खालीपन महसूस कर रहे हैं और उसी खालीपन को छुपकर भरने की कोशिश कर रहे हैं.  (फोटो एआई)
 

3.छोटे शहर भी पीछे नहीं, बदल रहा है रिश्तों का नक्शा

छोटे शहर भी पीछे नहीं, बदल रहा है रिश्तों का नक्शा
3

पहले यह ट्रेंड सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब लखनऊ, चंडीगढ़, सूरत, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों से भी तेजी से यूजर्स बढ़ रहे हैं. इसका मतलब साफ है-अब रिश्तों में दूरी और असंतोष सिर्फ बड़े शहरों की समस्या नहीं रह गई है. छोटे शहरों में भी लोग भावनात्मक खालीपन से जूझ रहे हैं, लेकिन समाज के डर के कारण इसे छुपकर जी रहे हैं.  (फोटो एआई)
 

4.सबसे खतरनाक समय: जब रिश्तों में चुपचाप होती है दरार

सबसे खतरनाक समय: जब रिश्तों में चुपचाप होती है दरार
4

डेटा का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा टाइमिंग है. लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच करते हैं-जब पार्टनर काम में व्यस्त होता है या घर से दूर होता है. दूसरा पीक टाइम रात 10 बजे से 12 बजे के बीच है- जब दिन खत्म हो चुका होता है, लेकिन मन खाली होता है. यानी यही वो वक्त है जब लोग अपनों की पीठ पीछे ‘डिजिटल दुनिया’ में नए रिश्ते तलाशते हैं.  (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड

क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड
5

विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल. कॉर्पोरेट जॉब, लंबे काम के घंटे और परिवार के लिए कम समय-ये सब मिलकर रिश्तों में भावनात्मक दूरी पैदा कर रहे हैं. जब बातचीत कम होती है, तो लोग कहीं और ‘कनेक्शन’ तलाशने लगते हैं. यानी यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि अधूरेपन की कहानी भी है.  (फोटो एआई)

6.चेतावनी है ये खबर

चेतावनी है ये खबर
6

यह खबर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. अगर रिश्तों में संवाद कम हो रहा है, तो यह दूरी धीरे-धीरे खाई बन सकती है. आज जरूरत है समय देने की, समझने की और छोटे-छोटे पलों को बचाने की. क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए, तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता. दिलचस्प बात यह है कि अब कई कपल काउंसलिंग और रिलेशनशिप थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं. यह दिखाता है कि लोग रिश्ते बचाना भी चाहते हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है.  (फोटो एआई)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: जन्म मूलांक को एक्टिवेट करना क्यों है जरूरी? अपनी बर्थडेट से जानें सक्सेस और पैसे का ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे करेगा काम
जन्म मूलांक को एक्टिवेट करना क्यों है जरूरी? अपनी बर्थडेट से जानें सक्सेस और पैसे का ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे करेगा काम
भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग 
भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग
पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ
पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ
भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति 
भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Narasimha Jayanti Aarti: नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
MORE
Advertisement