भारत के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा ‘दिल तोड़ने वाले’? दिन के इस खास वक्त पर अपनों संग करते हैं सबसे ज्यादा चीटिंग 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 01, 2026, 09:33 AM IST
1. बदल रहा रिश्तों का पैमाना
भारत में विवाह को लंबे समय से सात जन्मों का बंधन माना जाता रहा है, लेकिन हाल के आंकड़े इससे अलग संकेत देते हैं. विवाहेतर संबंधों के बढ़ते चलन से पारंपरिक रिश्तों में बदलाव आ रहा है. हाल ही में, विवाहेतर संबंधों के लिए बने डेटिंग प्लेटफॉर्म ग्लिडन ने भारत में 40 लाख उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है, जो विवाह और विवाहेतर संबंधों के प्रति लोगों की बदलती सोच को दर्शाता है.
2.कहां सबसे ज्यादा ‘डबल लाइफ’ जी रहे लोग?
विवाहेतर रिश्तों के लिए बने Gleeden प्लेटफॉर्म पर भारत में 40 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं. डेटा बताता है कि बेंगलुरु सबसे आगे है, जहां करीब 18 प्रतिशत यूजर्स हैं. इसके बाद हैदराबाद (17%), दिल्ली (11%), मुंबई (9%) और पुणे (7%) का नंबर आता है. यानी बड़े शहरों में भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग रिश्तों में खालीपन महसूस कर रहे हैं और उसी खालीपन को छुपकर भरने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)
3.छोटे शहर भी पीछे नहीं, बदल रहा है रिश्तों का नक्शा
पहले यह ट्रेंड सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब लखनऊ, चंडीगढ़, सूरत, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों से भी तेजी से यूजर्स बढ़ रहे हैं. इसका मतलब साफ है-अब रिश्तों में दूरी और असंतोष सिर्फ बड़े शहरों की समस्या नहीं रह गई है. छोटे शहरों में भी लोग भावनात्मक खालीपन से जूझ रहे हैं, लेकिन समाज के डर के कारण इसे छुपकर जी रहे हैं. (फोटो एआई)
4.सबसे खतरनाक समय: जब रिश्तों में चुपचाप होती है दरार
डेटा का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा टाइमिंग है. लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच करते हैं-जब पार्टनर काम में व्यस्त होता है या घर से दूर होता है. दूसरा पीक टाइम रात 10 बजे से 12 बजे के बीच है- जब दिन खत्म हो चुका होता है, लेकिन मन खाली होता है. यानी यही वो वक्त है जब लोग अपनों की पीठ पीछे ‘डिजिटल दुनिया’ में नए रिश्ते तलाशते हैं. (फोटो एआई)
5.क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड
विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल. कॉर्पोरेट जॉब, लंबे काम के घंटे और परिवार के लिए कम समय-ये सब मिलकर रिश्तों में भावनात्मक दूरी पैदा कर रहे हैं. जब बातचीत कम होती है, तो लोग कहीं और ‘कनेक्शन’ तलाशने लगते हैं. यानी यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि अधूरेपन की कहानी भी है. (फोटो एआई)
6.चेतावनी है ये खबर
यह खबर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. अगर रिश्तों में संवाद कम हो रहा है, तो यह दूरी धीरे-धीरे खाई बन सकती है. आज जरूरत है समय देने की, समझने की और छोटे-छोटे पलों को बचाने की. क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए, तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता. दिलचस्प बात यह है कि अब कई कपल काउंसलिंग और रिलेशनशिप थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं. यह दिखाता है कि लोग रिश्ते बचाना भी चाहते हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है. (फोटो एआई)
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