भारत में किस फल को शाकाहारी लोग नहीं खाते हैं? पेड़ पर उगने वाले इस फ्रूट को नॉन-वेजिटेरियन कैटेगरी में रखा जाता है

अंजीर दुनिया के सबसे पुराने उगाए जाने वाले फलों में से एक है. इसके झुर्रीदार भीतरी भाग वास्तव में बीज होते हैं, जिन्हें एचेन्स कहा जाता है. प्राचीन यूनानियों के लिए अंजीर पवित्र माने जाते थे और ओलंपिक विजेताओं को पुरस्कार के रूप में अंजीर दिए जाते थे. यह फल शुष्क जलवायु में सबसे अच्छी तरह उगता है. अंजीर का फल एक बंद फूल के अंदर बनता है, जहाँ हवा या मधुमक्खियों द्वारा परागण संभव नहीं होता है. एक विशेष प्रकार का ततैया फूल में प्रवेश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता और मर जाता है. अंजीर में मौजूद फिसिन एंजाइम बाद में फल को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है. इस प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अंजीर मांसाहारी होते हैं, लेकिन सभी अंजीर के साथ ऐसा नहीं होता है.

