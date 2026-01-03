किस देश के क्रिकेटर का बैट सबसे महंगा है? जानिए भारत के किस क्रिकेटर का बल्ला है सबसे कीमती

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 09:08 AM IST
1. क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है...
क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह भावनाओं, इतिहास और यादों का संगम है. यही कारण है कि क्रिकेट के दिग्गजों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं समय के साथ अमूल्य हो जाती हैं. विशेष रूप से ऐतिहासिक मैचों में इस्तेमाल किए गए क्रिकेट बल्ले प्रशंसकों की नजरों में अनमोल खजाने माने जाते हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन बल्लों ने नीलामी में रिकॉर्ड कीमतें हासिल की हैं. इनमें से, दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बल्ला कौन सा है और यह किसका है, यह सवाल क्रिकेट प्रेमियों को हमेशा उत्सुक करता है. आइए जानते हैं इसका जवाब:
2.दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट कौन सा है?
दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बैट ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन से जुड़ा है. इस बैट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्रिकेट इतिहास के सबसे कीमती बैट के रूप में दर्ज है. ब्रैडमैन की असाधारण बल्लेबाजी उपलब्धियों ने इस बैट को एक विशेष महत्व दिया है.
3. नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ कीमत मिली
इस खास बल्ले को 2021 में नीलामी के लिए रखा गया था. नीलामी के दौरान, एक अज्ञात खरीदार ने इसे 2,45,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में खरीदा. यानी, उस समय के भारतीय रुपये में यह लगभग 1.9 से 2 करोड़ रुपये के बराबर था. इस कीमत ने इसे दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बल्ला बना दिया है. दरअसल, क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई भी बल्ला इतनी बड़ी कीमत में नहीं बिका है!
4.इस बैट का 1934 की एशेज टेस्ट सीरीज से संबंध है
इसके अलावा, इस बल्ले की खासियत 1934 की एशेज टेस्ट सीरीज से इसका सीधा संबंध है. जी हां, इसी सीरीज में ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन किया था. उन्होंने हेडिंगली टेस्ट में 304 रन और ओवल टेस्ट में 244 रन बनाकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था. इन दोनों महत्वपूर्ण पारियों में इसी बल्ले का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है.
5.इस बल्ले की एक और अनूठी विशेषता है
इस बल्ले की एक और अनूठी विशेषता यह है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने स्वयं इस पर अपनी पारी का विवरण लिखा था. चूंकि इस बल्ले पर ही यह दर्ज है कि उन्होंने किस मैच में कितने रन बनाए, इसलिए यह सिर्फ एक खेल उपकरण नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. ऐसी दुर्लभ विशेषताओं के कारण इस बल्ले की विश्व भर में भारी मांग है.
6.डॉन ब्रैडमैन संग्रहालय में प्रदर्शित
नीलामी में बल्ला खरीदने वाले व्यक्ति ने इसे निजी संग्रह के रूप में नहीं रखा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बोवरल स्थित डॉन ब्रैडमैन संग्रहालय को दान कर दिया. यह बल्ला आज भी संग्रहालय में प्रदर्शित है और लाखों क्रिकेट प्रशंसक इसे देखने आते हैं. इस प्रकार, यह ब्रैडमैन की विरासत और क्रिकेट इतिहास को जीवित रखता है.
7.इस भारतीय क्रिकेटर के बल्ले की रिकॉर्ड कीमत भी जान लें
दुनिया के सबसे महंगे बल्लों की चर्चा में पूर्व भारतीय कप्तान एम.एस. धोनी का नाम लेना जरूरी है. जी हां, 2011 वनडे विश्व कप फाइनल में धोनी द्वारा विजयी छक्का लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया बल्ला नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर बिका. यह बल्ला लगभग 100,000 पाउंड में बिका, जो भारतीय रुपये में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बराबर है.
8.धोनी ने अपने बल्ले की नीलामी की कीमत किसे दी?
धोनी ने अपने बल्ले की नीलामी से प्राप्त पूरी रकम अपनी पत्नी साक्षी के फाउंडेशन, साक्षी फाउंडेशन को दान कर दी. इस धनराशि का उपयोग गरीब और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए किया गया है. इससे बल्ले को न केवल क्रिकेट इतिहास में बल्कि सामाजिक सेवा में भी एक खास स्थान मिला है.
9.क्रिकेट चिरस्थायी यादों का एक संग्रह है
संक्षेप में कहें तो... सर डॉन ब्रैडमैन और एमएस धोनी के बल्ले यह साबित करते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि चिरस्थायी यादों का एक संग्रह है. खिलाड़ियों की उपलब्धियां, उनसे जुड़ी वस्तुएं और उनके पीछे की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी.