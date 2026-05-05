सोने के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जानिए क्यों सोने में पीछे रह गया भारत?

2 . कौन हैं नींद के मामले में आगे

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World Population Review की एक रिपोर्ट के अनुसार Romania इस सूची में सबसे ऊपर है. यहां लोग औसतन करीब 9 घंटे सोते हैं. उनके सोने और जागने का समय अपेक्षाकृत नियमित है, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है. इसके बाद New Zealand और Australia जैसे देश आते हैं, जहां लोग 7.5 से 8 घंटे के बीच संतुलित नींद लेते हैं. खास बात यह है कि इन देशों में सिर्फ समय नहीं, नींद की गुणवत्ता भी बेहतर मानी जाती है. (फोटो एआई)

