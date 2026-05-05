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हाथी के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? भारी इतने कि वजन जानकर पकड़ लेंगे माथा!

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सोने के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जानिए क्यों सोने में पीछे रह गया भारत?

सोने के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जानिए क्यों सोने में पीछे रह गया भारत?

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सोने के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जानिए क्यों सोने में पीछे रह गया भारत?

Countries with highest sleep duration: क्या आपको पता है दुनिया के किस देश के लोग सोने के सारे रिकार्ड तोड़ चुके हैं. यहां के लोग सबसे ज्यादा नींद लेने वालों में शुमार हैं. एक नई ग्लोबल रिपोर्ट में इस देश का खुलासा हुआ है, लेकिन आपको पता है इस लिस्ट में भारत पीछड़ गया है.

ऋतु सिंह | May 05, 2026, 08:33 AM IST

1.नींद सिर्फ थकान नहीं, आपकी कमाई, मूड और हेल्थ तक तय करती

नींद सिर्फ थकान नहीं, आपकी कमाई, मूड और हेल्थ तक तय करती
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रात को देर तक जागना आज की लाइफस्टाइल बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद सिर्फ थकान नहीं, आपकी कमाई, मूड और हेल्थ तक तय करती है? एक नई ग्लोबल रिपोर्ट ने दिखाया है कि कौन से देश नींद में आगे हैं और भारत क्यों पिछड़ रहा है. ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का आईना हैं. (फोटो एआई)
 

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2.कौन हैं नींद के मामले में आगे

कौन हैं नींद के मामले में आगे
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World Population Review की एक रिपोर्ट के अनुसार Romania इस सूची में सबसे ऊपर है. यहां लोग औसतन करीब 9 घंटे सोते हैं. उनके सोने और जागने का समय अपेक्षाकृत नियमित है, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है. इसके बाद New Zealand और Australia जैसे देश आते हैं, जहां लोग 7.5 से 8 घंटे के बीच संतुलित नींद लेते हैं. खास बात यह है कि इन देशों में सिर्फ समय नहीं, नींद की गुणवत्ता भी बेहतर मानी जाती है.  (फोटो एआई)
 

3.कौन हैं नींद के मामले में आगे

कौन हैं नींद के मामले में आगे
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World Population Review की एक रिपोर्ट के अनुसार Romania इस सूची में सबसे ऊपर है. यहां लोग औसतन करीब 9 घंटे सोते हैं. उनके सोने और जागने का समय अपेक्षाकृत नियमित है, जिससे शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है. इसके बाद New Zealand और Australia जैसे देश आते हैं, जहां लोग 7.5 से 8 घंटे के बीच संतुलित नींद लेते हैं. खास बात यह है कि इन देशों में सिर्फ समय नहीं, नींद की गुणवत्ता भी बेहतर मानी जाती है. (फोटो एआई)
 

4.नींद की क्वालिटी क्यों ज्यादा मायने रखती है

नींद की क्वालिटी क्यों ज्यादा मायने रखती है
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सिर्फ ज्यादा सोना ही काफी नहीं होता. रिपोर्ट बताती है कि कुछ देशों में लोग लंबे समय तक सोते हैं, लेकिन उनकी नींद गहरी नहीं होती. वहीं कुछ जगहों पर कम समय की नींद भी ज्यादा फ्रेश महसूस कराती है. इसका सीधा असर काम करने की क्षमता, फोकस और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. यानी अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इसका असर ऑफिस की परफॉर्मेंस से लेकर रिश्तों तक दिख सकता है.(फोटो एआई)
 

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5.भारत की स्थिति क्यों चिंता बढ़ाती है

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India इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है. यहां लोग औसतन रात करीब 12:30 बजे के आसपास सोते हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब उठते हैं. कुल मिलाकर नींद लगभग 7 घंटे की होती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता औसत से भी नीचे मानी जाती है. देर रात तक मोबाइल, काम का दबाव और अनियमित दिनचर्या इसके बड़े कारण हैं. यही वजह है कि लोग सुबह उठकर भी तरोताजा महसूस नहीं करते.(फोटो एआई)

6.छुपा हुआ एंगल जो कम लोग समझते हैं

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नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं बढ़ाती, यह आपकी कमाई और निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर डालती है. रिसर्च बताती हैं कि जो लोग नियमित और अच्छी नींद लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और वे बेहतर फैसले ले पाते हैं. यानी नींद को नजरअंदाज करना लंबे समय में करियर ग्रोथ को भी प्रभावित कर सकता है. यह पहलू अक्सर चर्चा में नहीं आता, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है.(फोटो एआई)
 

7.आपके लिए क्या है सीख

आपके लिए क्या है सीख
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अगर आप सोचते हैं कि 5-6 घंटे की नींद काफी है, तो यह आदत धीरे-धीरे नुकसान कर सकती है. नियमित समय पर सोना, स्क्रीन टाइम कम करना और सोने से पहले दिमाग को शांत करना छोटी लेकिन असरदार आदतें हैं. दुनिया के कई देश इस मामले में आगे हैं क्योंकि उन्होंने नींद को प्राथमिकता दी है, न कि सिर्फ काम को. (फोटो एआई)
 

8.अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि...

अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि...
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यह रिपोर्ट हमें एक सीधी बात समझाती है कि अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है. अगर आप अपनी सेहत, काम और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नींद को ठीक करना जरूरी है. (फोटो एआई)

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