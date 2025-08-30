दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली दिल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल
रईश खान | Aug 30, 2025, 05:53 PM IST
1.औसतन कितनी होती है नीदरलैंड के लोगों की हाइट?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड (Netherlands) की. इस देश में दुनिया के सबसे लंबे लोग पाए जाते हैं. यहां लोगों की औसतन हाइट (Height) 184 सेंटीमीटर यानी करीब 6.03 फीट है. डच पुरुषों की औसतन लंबाई 6 फीट और महिलाओं की 5 फीट 7 इंच के करीब होती है. (Image Credit: Meta AI)
2.नीदरलैंड के लोग क्या खाते हैं?
डच लोगों की हाइट ज्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं. एक तो यहां के लोग डेयरी उत्पादों, मांस और मछली का अधिक सेवन करते हैं, जो प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं. (Image Credit: Meta AI)
3.स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस
नीदरलैंड ने स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी फोकस किया है. लोगों को हर बीमारी की मेडिकल सुविधा आसानी से मिल जाती है. अगर कोई बीमार होता है तो उसे इलाज कराने के लिए उसे भटकना नहीं पड़ता. (Image Credit: Meta AI)
4.लोगों की जीवनशैली बेहतर
नीदललैंड के लोग आमतौर पर सक्रिय जीवनशैली को अपनाते हैं. साइकिल से चलना, खेलकूद उनके जीवन का अहम हिस्सा है. शारीरिक गतिविधियों पर बहुत ध्यान देते हैं. जिनसे उनकी हड्डियों के विकास और मजबूती में मदद मिलती है. (Image Credit: Meta AI)
5.200 साल पहले डच लोग होते थे बौने
हालांकि, 18वीं शताब्दी में नीदरलैंड में ऐसा नहीं था. उस दौरान यहां के लोग हाइट में बहुत छोटे हुए करते थे. अन्य देशों के लोग उन्हें बौना कहते थे. लेकिन बीते 200 सालों में नीदरलैंड्स में अप्रत्याशित हुआ. (Image Credit: Meta AI)
6.कैसे हुआ बदलाव
कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज ( University of Lethbridge) के प्रोफेसर लुईस बैरेट ने अपनी स्टडी में बताया कि नीदरलैंड के लोगों की हाइट में बदलाव का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने और उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव है. डच लोग ज्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं. साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा खान-पान को लेकर सतर्क रहते हैं. (Image Credit: Meta AI)
7.अमेरिका को भी पछाड़ा
लंबाई के मामले में नीदलैंड ने अमेरिका को भी पीछे पछाड़ दिया है. अमेरिका में पुरुषों की औसतन लंबाई 177.2 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 8 इंच और महिलाओं की 163.25 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 3 इंच के करीब होती है. जबकि नीदरलैंड में पुरुषों की औसतन हाइट 184 सेंटीमीटर (6.03 फीट) और महिलाओं की 168.5 सेंटीमीटर (5.52 फीट) पहुंच गई है. (Image Credit: Meta AI)