दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

7 . अमेरिका को भी पछाड़ा

लंबाई के मामले में नीदलैंड ने अमेरिका को भी पीछे पछाड़ दिया है. अमेरिका में पुरुषों की औसतन लंबाई 177.2 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 8 इंच और महिलाओं की 163.25 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 3 इंच के करीब होती है. जबकि नीदरलैंड में पुरुषों की औसतन हाइट 184 सेंटीमीटर (6.03 फीट) और महिलाओं की 168.5 सेंटीमीटर (5.52 फीट) पहुंच गई है. (Image Credit: Meta AI)