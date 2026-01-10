FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बर्फीली हवाओं का पहरा: पंजाब में 1.1 डिग्री तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का दोहरा अटैक

बर्फीली हवाओं का पहरा: पंजाब में 1.1 डिग्री तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का दोहरा अटैक

आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे PM मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित

आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे PM मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित

IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ये दिग्गज खिलाड़ी बाहर

IND vs NZ: टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से ये दिग्गज खिलाड़ी बाहर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 

गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?

Diabetes Remedy: ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा

भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य

भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य

Where else is Hindi an official language?: क्या आपको यकीन होगा कि एक भारत के बाहर एक दूसरे देश में हिंदी को ऑफिशियल लेंग्वेज का दर्जा दिया गया है? आपको यकीन हो न हो लेकिन ये सच है. आखिर क्यों और कैसे हिंदी यहां पहुंची, चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 07:46 PM IST

1.इस देश का है अपनी लेंग्वेज फिर भी हिंदी को दिया है ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा

इस देश का है अपनी लेंग्वेज फिर भी हिंदी को दिया है ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा
1

अगर आपको लगता है कि केवल भारत में हिंदी कई राज्यों में ऑफिशियल लेग्वेज है तो आपको बता दें दुनिया का एक और देश ऐसा है जहां हिंदी को ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा मिला है. इतना ही नहीं एक देश और है जिसने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना है. अब सच में हिंदी एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है. चलिए जानें कि वो देश कौन सा है जिसने हिंदी को ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा दिया है और क्यों? जबकि उस देश की अपनी ही एक लेंग्वेज है.
 

Advertisement

2.इस देश ने दिया हिंदी को ये सौभाग्य

इस देश ने दिया हिंदी को ये सौभाग्य
2

हिंदी सच में ग्लोबल लेंग्वेज बन चुकी है. मॉरीशस से लेकर सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल ही नहीं कई यूरोपीय देशों में बोली जाती है. लेकिन किसी भी देश ने हिंदी को ऑफिशियल लेंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है लेकिन फिजी ने इसे ये सौभाग्य दिया है.
 

3.अंग्रेजी के साथ फिजीयन और हिंदी को मिला स्थान

अंग्रेजी के साथ फिजीयन और हिंदी को मिला स्थान
3

फिजी ने 1997 में हिंदी को अंग्रेजी और फिजीयन के साथ अपनी तीन राष्ट्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी.  फ़िजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहां  लगभग 43.7% आबादी हिंदी बोलती है. फ़िजी की 1997 और 2013 की संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है.

4.इंडो-फिजीयन लोगों ने की पहल

इंडो-फिजीयन लोगों ने की पहल
4

फ़िजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में वहां के इंडो-फिजीयन लोगों के योगदान दिया है. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान के चलते हिंदी को ये मान्यता मिली है. फिजी – दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप, जहाँ हिंदी भाषी आबादी सांस्कृतिक आधारशिला के रूप में काफी विकसित हुई है.
 

TRENDING NOW

5.फिजी में हिंदी ने अपनी जगह कैसे बनाई?

फिजी में हिंदी ने अपनी जगह कैसे बनाई?
5

फिजी में हिंदी 140 साल पुरानी है क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हजारों भारतीय श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी के लिए फिजी लाए थे. यहां भारतीय गन्ने के बागानों में काम करते थे. ये श्रमिक देश के ज्यादातर उत्तरी भारत हिस्सों से आए थे और अपने साथ अवधी, भोजपुरी और मगही सहित कई बोलियां यहां ले आए थे. समय के साथ ये बोलियां मिलकर फिजी हिंदी बन गईं, जो आज भी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा का सरलीकृत रूप है.

6.दो भाषाओं के बीच हिंदी ने बनाई जगह

दो भाषाओं के बीच हिंदी ने बनाई जगह
6

फिजी ने अंग्रेजी और फिजीयन के साथ-साथ हिंदी को भी अपनी तीन राष्ट्रीय भाषाओं में से एक मान लिया है. फिजी में स्कूल, स्थानीय मीडिया, टेलीविजन कार्यक्रम और रेडियो चैनल नई पीढ़ियों को हिंदी से जोड़ने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाते हैं.
 

7.फिजी हिंदी कुछ अलग है भारतीय हिंदी से

फिजी हिंदी कुछ अलग है भारतीय हिंदी से
7

फ़िजी की हिंदी भारत में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है. बस भारतीय हिंदी से फिजी हिंदी की  व्याकरणिक संरचना सरल है और इसमें अंग्रेज़ी और फ़िजी दोनों भाषाओं को मिक्स कर इसे सरल बना दिया गया है. फिर भी इसमें भारतीय मूल की झलक बरकरार है और यह उन भाषाई शैलियों को संरक्षित रखती है जो कभी पारंपरिक हिंदी बोलियों में आम थीं.भारतीय हिंदी बोलने वाले लोग फ़िजी की हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Diabetes Remedy: ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा
ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा
भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य
भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
MORE
Advertisement