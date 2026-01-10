भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 10, 2026, 07:46 PM IST
1.इस देश का है अपनी लेंग्वेज फिर भी हिंदी को दिया है ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा
अगर आपको लगता है कि केवल भारत में हिंदी कई राज्यों में ऑफिशियल लेग्वेज है तो आपको बता दें दुनिया का एक और देश ऐसा है जहां हिंदी को ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा मिला है. इतना ही नहीं एक देश और है जिसने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना है. अब सच में हिंदी एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है. चलिए जानें कि वो देश कौन सा है जिसने हिंदी को ऑफिशियल लेग्वेज का दर्जा दिया है और क्यों? जबकि उस देश की अपनी ही एक लेंग्वेज है.
2.इस देश ने दिया हिंदी को ये सौभाग्य
हिंदी सच में ग्लोबल लेंग्वेज बन चुकी है. मॉरीशस से लेकर सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल ही नहीं कई यूरोपीय देशों में बोली जाती है. लेकिन किसी भी देश ने हिंदी को ऑफिशियल लेंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है लेकिन फिजी ने इसे ये सौभाग्य दिया है.
3.अंग्रेजी के साथ फिजीयन और हिंदी को मिला स्थान
फिजी ने 1997 में हिंदी को अंग्रेजी और फिजीयन के साथ अपनी तीन राष्ट्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी. फ़िजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहां लगभग 43.7% आबादी हिंदी बोलती है. फ़िजी की 1997 और 2013 की संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है.
4.इंडो-फिजीयन लोगों ने की पहल
फ़िजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में वहां के इंडो-फिजीयन लोगों के योगदान दिया है. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान के चलते हिंदी को ये मान्यता मिली है. फिजी – दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप, जहाँ हिंदी भाषी आबादी सांस्कृतिक आधारशिला के रूप में काफी विकसित हुई है.
5.फिजी में हिंदी ने अपनी जगह कैसे बनाई?
फिजी में हिंदी 140 साल पुरानी है क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हजारों भारतीय श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी के लिए फिजी लाए थे. यहां भारतीय गन्ने के बागानों में काम करते थे. ये श्रमिक देश के ज्यादातर उत्तरी भारत हिस्सों से आए थे और अपने साथ अवधी, भोजपुरी और मगही सहित कई बोलियां यहां ले आए थे. समय के साथ ये बोलियां मिलकर फिजी हिंदी बन गईं, जो आज भी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा का सरलीकृत रूप है.
6.दो भाषाओं के बीच हिंदी ने बनाई जगह
फिजी ने अंग्रेजी और फिजीयन के साथ-साथ हिंदी को भी अपनी तीन राष्ट्रीय भाषाओं में से एक मान लिया है. फिजी में स्कूल, स्थानीय मीडिया, टेलीविजन कार्यक्रम और रेडियो चैनल नई पीढ़ियों को हिंदी से जोड़ने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाते हैं.
7.फिजी हिंदी कुछ अलग है भारतीय हिंदी से
फ़िजी की हिंदी भारत में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है. बस भारतीय हिंदी से फिजी हिंदी की व्याकरणिक संरचना सरल है और इसमें अंग्रेज़ी और फ़िजी दोनों भाषाओं को मिक्स कर इसे सरल बना दिया गया है. फिर भी इसमें भारतीय मूल की झलक बरकरार है और यह उन भाषाई शैलियों को संरक्षित रखती है जो कभी पारंपरिक हिंदी बोलियों में आम थीं.भारतीय हिंदी बोलने वाले लोग फ़िजी की हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं.