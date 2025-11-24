दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल

1 . सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है

दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है और कई देश गुणवत्ता वाले इस्तेमाल किए गए कपड़ों के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, एशिया और अफ्रीका के कई देश इन कपड़ों पर बड़ी मात्रा में निर्भर हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारत भी इस बाज़ार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और यहां सेकेंड हैंड कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है.

