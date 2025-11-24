FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद की मांग वालों पर कार्रवाई हो-उमा | बाबरी मस्जिद को लेकर उमा भारती का पोस्ट- 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह, बाबर के नाम से बनी इमारत का बुरा हाल होगा, बाबर की इमारत की ईंटें गायब हो गई थीं' | संभल में DM और SP ने फ्लैग मार्च किया, संभल में BNS की धारा 163 लागू की गई

Photos

लाइफस्टाइल

दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल

दुनिया के कई देशों में सेकेंड-हैंड (Used / Export Reject / Thrift) कपड़ों को नया बनाकर बेचा जाता है. कई देशों में ओवरसीज़ से आने वाले यूज्ड कपड़ों से कमाई करते हैं. चलिए जानें दुनिया में सबसे बड़ा सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने वाले देश कौन से हैं और भारत इस नंबर में कहां रैंक करता है.

ऋतु सिंह | Nov 24, 2025, 07:48 AM IST

1.सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है

सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है
1

दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है और कई देश गुणवत्ता वाले इस्तेमाल किए गए कपड़ों के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, एशिया और अफ्रीका के कई देश इन कपड़ों पर बड़ी मात्रा में निर्भर हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारत भी इस बाज़ार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और यहां सेकेंड हैंड कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है.
 

2.अफ्रीका—दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट

अफ्रीका—दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट
2

अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, घाना, तंज़ानिया और नाइजीरिया में इस्तेमाल किए गए कपड़ों के सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं. इन देशों में नए कपड़ों की तुलना में सेकेंड हैंड कपड़े सस्ते, टिकाऊ और आम लोगों की पहुंच में होते हैं. घाना का “कांतामांटो मार्केट” तो दुनिया का सबसे बड़ा थ्रिफ्ट मार्केट माना जाता है.
 

3.एशिया में पाकिस्तान और भारत शीर्ष पर

एशिया में पाकिस्तान और भारत शीर्ष पर
3

एशिया में पाकिस्तान सेकेंड हैंड कपड़ों का प्रमुख खरीदार है, खासकर यूरोप और अमेरिका से आने वाले मिश्रित कपड़ों का. भारत भी इस्तेमाल किए गए कपड़ों का एक बड़ा आयातक है, खासकर औद्योगिक रीसायक्लिंग के लिए. गुजरात और पंजाब में इन कपड़ों का बड़े पैमाने पर री-प्रोसेसिंग होता है. इसके अलावा भारत में थ्रिफ्ट फैशन भी युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
 

4.यूरोप के कुछ देश भी इस में आगे

यूरोप के कुछ देश भी इस में आगे
4

कई यूरोपीय देश–जैसे पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस भी सेकेंड हैंड कपड़ों के बड़े खरीदार हैं. यहाँ इन्हें रिटेल दुकानों में ब्रांडेड “वीटेंज फैशन” के रूप में बेचा जाता है. युवा पीढ़ी विंटेज कपड़ों को फैशन की तरह यूज करती है. 

5. सेकेंड हैंड कपड़ा आयातक देशों में भारत किस नंबर पर?

सेकेंड हैंड कपड़ा आयातक देशों में भारत किस नंबर पर?
5

भारत दुनिया के सबसे बड़े सेकेंड हैंड कपड़ा आयातक देशों में शामिल है, लेकिन भारत में इसका अधिकांश हिस्सा रीसायक्लिंग उद्योग में उपयोग होता है, न कि सीधे पहनने के लिए. भारत का स्थान रिपोर्टों में बदलता रहता है, लेकिन इसे टॉप एशियन इंपोर्टर्स में गिना जाता है. भारत में पुराने कपड़ों को नई फाइबर, सफाई वाले कपड़े (wiping cloth), और औद्योगिक प्रोसेसिंग में बदला जाता है.
 

6.भारत में कहां-कहां सेकेंड-हैंड कपड़े “नए” बताकर बेचे जाते हैं?

भारत में कहां-कहां सेकेंड-हैंड कपड़े “नए” बताकर बेचे जाते हैं?
6

भारत के कई राज्यों में ओवरसीज से आए पुराने कपड़ों का बाजार हाई डिमांड पर होता है. भारत के लगभग हर राज्य में पुराने कपड़ों का बाजार है. चलिए जानें कहां-कहां ये पुराना कपड़ा मिलता है. 

7.दिल्ली भारत का सबसे बड़ा सेकेंड-हैंड कपड़ा हब माना जाता है

दिल्ली भारत का सबसे बड़ा सेकेंड-हैंड कपड़ा हब माना जाता है
7

सरोजिनी नगर और पालिका बाज़ार में ब्रांडेड एक्सपोर्ट रिजेक्ट, Used European clothes को अक्सर "Fresh Stock" बता कर बेचा जाता है. गांधी नगर के थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में bale import करके सप्लाई करते हैं.
 

8.मुंबई – धारावी, मानखुर्द, नालासोपारा

मुंबई – धारावी, मानखुर्द, नालासोपारा
8

मुंबई पोर्ट के जरिए आने वाले यूरोपीय पुराने कपड़े यहां बड़े पैमाने पर बिकते हैं. धारावी में कई गोदाम हैं जहाँ कपड़े धुलकर, प्रेस कर के “Branded New Stock” की तरह दिखाए जाते हैं.
 

9.गुजरात – अहमदाबाद, सूरत

गुजरात – अहमदाबाद, सूरत
9

अहमदाबाद के रघुपति मार्केट जैसे क्षेत्रों में पुराने कपड़े नए बताकर बेचना आम है. सूरत में एक्सपोर्ट हाउस के रिजेक्ट्स को “फर्स्ट कॉपी न्यू” बता कर बेचा जाता है.

10.पंजाब – अमृतसर, लुधियाना (शॉल और विंटर वियर)

पंजाब – अमृतसर, लुधियाना (शॉल और विंटर वियर)
10

यहां कनाडा/UK से आए इस्तेमाल किए गए ऊनी कपड़े धोकर, री-लेबल कर “New Winter Collection” में बदल दिए जाते हैं.
 

11.उत्तर प्रदेश – कानपुर, लखनऊ, बरेली

उत्तर प्रदेश – कानपुर, लखनऊ, बरेली
11

इन शहरों में फुटपाथ और स्थानीय मार्केट में सेकेंड-हैंड जीन्स, जैकेट और बच्चे के कपड़े नए बताकर बेचे जाते हैं.
 

12.पश्चिम बंगाल – सियालदह, कॉलेज स्ट्रीट (कोलकाता)

पश्चिम बंगाल – सियालदह, कॉलेज स्ट्रीट (कोलकाता)
12

यहां thrift market बहुत बड़ा है. Imported कंबल, जैकेट, स्वेटर साफ कर — “Brand New” दाम में बेचे जाते हैं.
 

13.मेघालय – Shillong Flea Market

मेघालय – Shillong Flea Market
13

यह भारत का सबसे मशहूर Used-Clothes बाज़ार है, जिसे “Bangkok/UK fresh stock” नाम से बेचा जाता है.
 

14.कैसे सेकेंड-हैंड कपड़े ‘नए’ बन जाते हैं?

कैसे सेकेंड-हैंड कपड़े ‘नए’ बन जाते हैं?
14

  • कपड़े धोकर/ड्राई-क्लीन कर प्रेस किए जाते हैं
  •  ब्रांडेड टैग और पैकेजिंग दोबारा लगाई जाती है
  •  “Export Surplus”, “First Copy”, “Fresh Arrival” लिखकर बेचा जाता है
  •  फुटपाथ से लेकर मॉल तक—हर जगह इनका कारोबार चलता है 

Read More

