दुनिया का कौन सा देश है मच्छरों का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट? इन 10 देशों में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा प्रजातियां, जानें भारत की स्थिति

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 16, 2026, 08:05 AM IST
1.दुनिया के कई देश अब तेजी से “मच्छर हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं
रातभर मच्छरों की भनभनाहट और फिर सुबह बुखार, कमजोरी या डेंगू का डर… यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं रह गई है. दुनिया के कई देश अब तेजी से “मच्छर हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं. जलवायु परिवर्तन, बढ़ती नमी और शहरों में जमा पानी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि कई जगहों पर मच्छरों की सैकड़ों प्रजातियां पनप रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में जंगल, बारिश और आर्द्रता ज्यादा है, वहां मच्छरों की संख्या और प्रजातियां दोनों तेजी से बढ़ रही हैं. इसका सीधा असर लोगों की सेहत, लाइफस्टाइल, टूरिज्म और हेल्थ बजट पर पड़ रहा है. भारत भी इस लिस्ट में शामिल है और इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी माना जा रहा है. (फोटो एआई)
2.क्यों बढ़ रही है दुनिया में मच्छरों की आबादी?
विशेषज्ञों के अनुसार, गर्म तापमान और लंबे समय तक बनी रहने वाली नमी मच्छरों के लिए आदर्श माहौल तैयार करती है. जहां पानी जमा होता है, वहां मच्छर तेजी से अंडे देते हैं. यही वजह है कि भारी बारिश, बाढ़ और अनियोजित शहरी विकास वाले इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा देखी जाती है.जलवायु परिवर्तन के कारण अब मच्छर उन इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं जहां पहले उनका खतरा कम था. इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का जोखिम नए क्षेत्रों तक फैल रहा है. (फोटो एआई)
3.ब्राजील बना दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर हॉटस्पॉट
दुनिया में सबसे ज्यादा मच्छर प्रजातियां Brazil में पाई जाती हैं. यहां करीब 447 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. विशाल Amazon वर्षावन, Pantanal आर्द्रभूमि और सालभर रहने वाली नमी मच्छरों के लिए प्राकृतिक स्वर्ग मानी जाती है. यह सिर्फ जंगलों तक सीमित समस्या नहीं है. कई बार बाढ़ और नदी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ता है. यही कारण है कि वहां मच्छर नियंत्रण पर भारी खर्च किया जाता है. (फोटो एआई)
4.इंडोनेशिया और मलेशिया क्यों हैं सबसे ज्यादा प्रभावित?
Indonesia में करीब 439 प्रजातियां और Malaysia में लगभग 415 प्रजातियां पाई जाती हैं. इन देशों की सबसे बड़ी चुनौती है उनकी उष्णकटिबंधीय जलवायु और घने जंगल. लगातार बारिश, तटीय मैंग्रोव वन और गर्म मौसम मच्छरों के लिए परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं. यहां कई गांवों और द्वीपों में लोग आज भी मच्छरजनित बीमारियों के डर के साथ जीवन बिताते हैं. पर्यटन उद्योग पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कई विदेशी पर्यटक संक्रमण के डर से सतर्क रहते हैं. (फोटो एआई)
5.भारत की स्थिति क्यों चिंता बढ़ा रही है?
इंडिया इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है, जहां करीब 338 प्रजातियों के मच्छर पाए जाते हैं. पश्चिमी घाट, सुंदरबन के मैंग्रोव वन, भारी मानसून और शहरों में जमा पानी इसकी बड़ी वजह माने जाते हैं. असल चिंता सिर्फ गांवों की नहीं, बल्कि शहरों की भी है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण और खराब ड्रेनेज सिस्टम ने महानगरों में मच्छरों के लिए नए ठिकाने बना दिए हैं. बरसात के मौसम में छोटे गड्ढों से लेकर निर्माण स्थलों तक, हर जगह जमा पानी इनकी संख्या बढ़ाता है. यही वजह है कि भारत में हर साल डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है, क्योंकि इलाज और दवाइयों का खर्च तेजी से बढ़ जाता है.(फोटो एआई)
6.थाईलैंड से चीन तक, ये देश भी हैं खतरे की जद में
थाईलैंड में करीब 379 प्रजतियां पाई जाती हैं. वहाँ मानसून के दौरान अस्थायी जलभराव तेज़ी से मच्छरों की संख्या बढ़ती है. वहीं फिलीपींस में 294 और पनामा में लगभग 264 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. कोलंबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो जैसे देशों में घने वर्षावन और भारी आर्द्रता उनकी आबादी को लगातार बढ़ते हैं. चीन में लगभग 238 प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां धान के खेत और उर्वरभूमि इनके बड़े प्रजनन केंद्र माने जाते हैं. (फोटो एआई)
7.सिर्फ मच्छर नहीं, बढ़ता आर्थिक बोझ भी बड़ी समस्या
मच्छरों का खतरा अब सिर्फ खुजली या नींद खराब होने तक सीमित नहीं रहा. कई देशों में हेल्थ सिस्टम पर इसका आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है. अस्पतालों पर बोझ, दवाइयों का खर्च और कामकाजी लोगों की उत्पादकता पर असर अब बड़ी चिंता बन चुका है.
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर शहरों में जल निकासी और साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में मच्छरजनित बीमारियां और तेजी से बढ़ सकती हैं. (फोटो एआई)
8.मच्छरों की आबादी में भारत पांचवें स्थान पर
दुनिया के कई देश तेज़ी से मच्छर हॉटस्पॉट बन रहे हैं. ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश सबसे ज़्यादा मच्छर वाले देशों में शामिल हैं, जबकि भारत पांचवें स्थान पर है. जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आर्द्रता, बारिश और शहरों में जमा पानी इस खतरे को बढ़ा रहे हैं. इसका असर अब सिर्फ़ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी और आर्थिक स्थिति पर भी दिखने लगा है.
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