दुनिया का कौन सा देश है मच्छरों का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट? इन 10 देशों में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा प्रजातियां, जानें भारत की स्थिति

1 . दुनिया के कई देश अब तेजी से “मच्छर हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं

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रातभर मच्छरों की भनभनाहट और फिर सुबह बुखार, कमजोरी या डेंगू का डर… यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं रह गई है. दुनिया के कई देश अब तेजी से “मच्छर हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं. जलवायु परिवर्तन, बढ़ती नमी और शहरों में जमा पानी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि कई जगहों पर मच्छरों की सैकड़ों प्रजातियां पनप रही हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में जंगल, बारिश और आर्द्रता ज्यादा है, वहां मच्छरों की संख्या और प्रजातियां दोनों तेजी से बढ़ रही हैं. इसका सीधा असर लोगों की सेहत, लाइफस्टाइल, टूरिज्म और हेल्थ बजट पर पड़ रहा है. भारत भी इस लिस्ट में शामिल है और इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी माना जा रहा है. (फोटो एआई)

