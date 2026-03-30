दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?

5 . बड़े नोट छापने की मजबूरी क्या होती है?

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आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, जब किसी देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो छोटे नोट बेकार जैसे हो जाते हैं. ऐसे में सरकार को बड़े मूल्यवर्ग के नोट जारी करने पड़ते हैं ताकि लेन-देन आसान हो सके. भारत में भी इतिहास में बड़े नोट जारी हुए थे. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1938 और 1954 में ₹10,000 तक के नोट जारी किए थे, जिन्हें बाद में 1946 और 1978 में बंद कर दिया गया. Photo Credit: AI