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दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?

दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?

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दुनिया के किस देश में सबसे बड़ा करेंसी नोट है? भारत में इस नोट की वेल्यू कितनी होगी?

In which countries are the largest banknotes in circulation?-विश्व में किस देश का करेंसी नोट सबसे बड़ा है क्या आप जानते हैं? साथ ही क्या आपको पता है कि किन-किन देशों में सबसे बड़े नोट चलते हैं?

ऋतु सिंह | Mar 30, 2026, 10:25 AM IST

1.नोटों की वैल्यू सुनकर आप चौंक सकते हैं

नोटों की वैल्यू सुनकर आप चौंक सकते हैं
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दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां नोटों की वैल्यू सुनकर आप चौंक सकते हैं. कहीं लाखों, तो कहीं करोड़ों के नोट चलन में हैं. लेकिन क्या वाकई ये नोट उतने ही कीमती होते हैं जितना उनका अंक बताता है? सच इससे बिल्कुल अलग है. Photo Credit: AI

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2.बड़ा अंक, लेकिन कम कीमत क्यों?

बड़ा अंक, लेकिन कम कीमत क्यों?
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10 मिलियन ईरानी रियाल की वैल्यू करीब 7 अमेरिकी डॉलर या लगभग ₹650 के आसपास बैठती है. यानी कागज पर यह “1 करोड़” का नोट है, लेकिन वास्तविक खरीदारी में इसकी ताकत सीमित है. यह स्थिति तब बनती है जब किसी देश में मुद्रास्फीति (Inflation) बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इससे मुद्रा की कीमत गिरने लगती है और लोगों को सामान्य खरीदारी के लिए भी बड़े नोटों की जरूरत पड़ती है.Photo Credit: AI
 

3.वेनेजुएला और ईरान में महंगाई का असर

वेनेजुएला और ईरान में महंगाई का असर
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वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक संकट और भारी महंगाई का सामना कर रहा है. यहां हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए नोटों के बंडल लेकर चलना पड़ता था. वहीं ईरान में भी बढ़ती महंगाई और नकदी की जरूरत को देखते हुए बड़े नोट जारी किए गए. यह कदम लेन-देन को आसान बनाने के लिए उठाया गया था. Photo Credit: AI
 

4.भारत में इतनी रकम से क्या खरीदा जा सकता है?

भारत में इतनी रकम से क्या खरीदा जा सकता है?
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अगर 10 मिलियन रियाल (करीब ₹650) को भारत में खर्च करें, तो इससे सिर्फ रोजमर्रा की कुछ छोटी जरूरतें ही पूरी हो सकती हैं. उदाहरण के तौर पर, एक-दो दिन का राशन या एक साधारण रेस्टोरेंट में एक बार का भोजन हो सकता है. यानी करोड़ का आंकड़ा होने के बावजूद इसकी खरीदारी क्षमता सीमित रहती है.  Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.बड़े नोट छापने की मजबूरी क्या होती है?

बड़े नोट छापने की मजबूरी क्या होती है?
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आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक, जब किसी देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो छोटे नोट बेकार जैसे हो जाते हैं. ऐसे में सरकार को बड़े मूल्यवर्ग के नोट जारी करने पड़ते हैं ताकि लेन-देन आसान हो सके.  भारत में भी इतिहास में बड़े नोट जारी हुए थे. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1938 और 1954 में ₹10,000 तक के नोट जारी किए थे, जिन्हें बाद में 1946 और 1978 में बंद कर दिया गया. Photo Credit: AI

6.सबसे बड़े नोट सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन ...

सबसे बड़े नोट सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन ...
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दुनिया के सबसे बड़े नोट सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है. ईरान और वेनेजुएला जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब महंगाई काबू से बाहर हो जाती है, तो मुद्रा की ताकत कमजोर पड़ जाती है—चाहे नोट पर कितने भी बड़े अंक क्यों न लिखे हों. Photo Credit: AI

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