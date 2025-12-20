दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

9 . भारत के इन राज्यों में बैन है शराब

9

भारत में गुजरात, बिहार, नगालैंड और मिजोरम में शराब पीना, बेचना और रखना तीनों अपराध है. लक्षद्वीप और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आंशिक प्रतिबंध है. अन्य राज्यों में शराब लाइसेंस के साथ वैध है, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव पूरे देश में अपराध है.

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह जानकारी केवल सामान्य जन-जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है. शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. अत्यधिक या नियमित शराब पीना गंभीर शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बन सकता है. किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, लत या इलाज से जुड़ा निर्णय लेने से पहले योग्य चिकित्सक या विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. डीएनए हिंदी के इस लेख का उद्देश्य शराब को बढ़ावा देना नहीं है.