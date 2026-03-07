दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर मिलिट्री किस देश की है? जानें भारत की रैंकिंग और पाकिस्तान कितने पायदान नीचे खिसका

2 . 2026 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री वाल देश कौन सा है?

2026 की ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने एक बार फिर पहला स्थान बरकरार रखा है.अमेरिका का Power Index Score: 0.0741 है. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका सैन्य बजट, तकनीक, परमाणु शक्ति और वैश्विक सैन्य उपस्थिति के मामले में अन्य देशों से काफी आगे है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी रक्षा बजट दुनिया के कई देशों के कुल सैन्य खर्च से भी अधिक है, जिससे उसकी शीर्ष स्थिति मजबूत बनी हुई है. (Photo Credit - AI Generated)

