दुनिया के इस देश में है सबसे बड़ी 'मच्छर फैक्ट्री', जानिए क्यों लैब में तैयार हो रहे मॉस्किटोज?

एक तरफ लोग मच्छरों के आतंक से परेशान हैं, जो डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं. वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश भी है जिसने मच्छरों की फैक्ट्री बना ली है, लेकिन ये 19 करोड़ मच्छर क्यों पाले जा रहे हैं? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

ऋतु सिंह | Nov 25, 2025, 07:30 PM IST

1. इस देश में मच्छरों पर काम कर रहे साइंटिस

इस देश में मच्छरों पर काम कर रहे साइंटिस
1

विज्ञान और प्रकृति के बीच संघर्ष हमेशा से चलता रहा है. लेकिन कभी-कभी इस युद्ध को जीतने के लिए वैज्ञानिक ऐसे तरीके अपनाते हैं जो आम लोगों को अटपटे लगते हैं. जहां पूरी दुनिया मच्छरों को खत्म करने या उनसे बचने के तरीके खोज रही है, वहीं एक देश बड़ी संख्या में मच्छरों के लिए एक विशाल परियोजना पर काम कर रहा है. 
 

2.क्या इससे कोई नया जैविक खतरा पैदा हो सकता है?

क्या इससे कोई नया जैविक खतरा पैदा हो सकता है?
2

यह विचार न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि सवाल भी खड़े करता है कि क्या इससे मानव स्वास्थ्य के लिए कोई नया जैविक खतरा पैदा हो सकता है? या क्या यह वाकई डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों को खत्म करने का कोई उपाय है? बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मच्छरों की फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं. इस पहल के तहत हर हफ्ते 19 करोड़ मच्छर पैदा किए जा रहे हैं और इस देश का नाम है ब्राज़ील.
 

3.ब्राज़ील में खुली है मच्छरों की फैक्ट्री

ब्राज़ील में खुली है मच्छरों की फैक्ट्री
3

ब्राज़ील ने हाल ही में साओ पाउलो राज्य के कैंपिनास में एक विशाल मच्छर फ़ैक्टरी खोली है. यह फ़ैक्टरी 1,300 वर्ग मीटर में फैली हुई है और विश्व मच्छर कार्यक्रम (WMP) के तहत संचालित होती है. यह फ़ैक्टरी प्रति सप्ताह 19 करोड़ एडीज़ एजिप्टी मच्छर पैदा कर सकती है. यह संख्या इतनी ज़्यादा है कि माना जाता है कि यह एक साल में 10 करोड़ लोगों की आबादी के लिए पर्याप्त है.
 

4.इन मच्छरों को पैदा करने के लिए कारखाना क्यों बना?

इन मच्छरों को पैदा करने के लिए कारखाना क्यों बना?
4

अब सवाल यह है कि जब लोग मच्छरों से परेशान हैं, तब एक और देश इन मच्छरों को पैदा करने के लिए एक कारखाना बना रहा है. क्यों? यह विशाल परियोजना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि 2024 में, इस देश में अपने इतिहास का सबसे बुरा डेंगू प्रकोप झेला था जो दुनिया भर में दर्ज किए गए सभी संक्रमणों का 80% से ज़्यादा था.
 

5.ब्राज़ील इन मच्छरों से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रहा

ब्राज़ील इन मच्छरों से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रहा
5

इस फैक्ट्री में मच्छरों के प्रजनन का उद्देश्य डेंगू को पूरी तरह से खत्म करना है. ब्राज़ील में 2024 तक हर घर में डेंगू के मामले देखे गए, जिससे अनगिनत मौतें हुई थीं. इसलिए, ब्राज़ील इन मच्छरों से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपना रहा है.
 

6. डेंगू वायरस को पनपने से रोकने की कवायद

डेंगू वायरस को पनपने से रोकने की कवायद
6

इस फैक्ट्री में मच्छरों को पालने का रहस्य वोल्बाचिया विधि का उपयोग करके उनकी जैविक संरचना में बदलाव लाना है. फैक्ट्री में पलने वाले मच्छरों को विकास के दौरान वोल्बाचिया नामक एक प्राकृतिक बैक्टीरिया से संक्रमित किया जाता है. यह बैक्टीरिया मच्छरों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह उनके शरीर में डेंगू वायरस को पनपने से रोकता है. ये मच्छर इंसानों को काटने पर भी वायरस को फैलने से रोकते हैं.
 

7. डेंगू के संक्रमण को 70% तक कम होने की उम्मीद

डेंगू के संक्रमण को 70% तक कम होने की उम्मीद
7

इस प्रक्रिया का अंतिम चरण मच्छरों को जंगल में छोड़ना है. जब वोलबाचिया से संक्रमित मच्छर जंगली मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं, तो ये सुरक्षात्मक बैक्टीरिया उनकी संतानों में पहुच जाते हैं. इससे धीरे-धीरे सभी जंगली मच्छर वोलबाचिया से संक्रमित हो जाते हैं, जिससे वे डेंगू फैलाने में असमर्थ हो जाते हैं. वोलबाचिया विधि पहले इंडोनेशिया और कोलंबिया में सफल रही है, जहां इसने डेंगू के संक्रमण को 70% तक कम करने में मदद की है.

