सबसे लंबी लड़कियां किस देश की होती हैं? भारत में महिलाओं की एवरेज हाईट कितनी मानी गई है? 

7 . लंबाई बढ़ने का असली कारण क्या है?

7

लातविया, नीदरलैंड या मोंटेनेग्रो में महिलाओं की लंबाई अधिक होने की वजह संतुलित आहार, डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि किसी भी देश में औसत लंबाई बढ़ने के पीछे वैसे केवल खानपान तो नहीं और भी कई कारक मैटर करते हैं. खानपान की बात करें तो लंबाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पोषण. प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर आहार शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा, स्वच्छ वातावरण, कम बीमारियाँ, शारीरिक गतिविधि और अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ भी लंबाई को प्रभावित करती हैं.

