FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

सबसे लंबी लड़कियां किस देश की होती हैं? भारत में महिलाओं की एवरेज हाईट कितनी मानी गई है? 

वैसे तो अक्सर लोग मानते हैं कि यूरोपीय देशों की लड़कियों की हाइट ज्यादा होती है लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप में किस देश की लड़कियों की हाइट औसतन सबसे ज्यादा मानी गई है. इन लड़कियों की जो हाइट है उतनी हाइट कुछ देशों में पुरुषों की होती है.

ऋतु सिंह | Jan 11, 2026, 07:14 PM IST

1.इतनी हाइट तो किसी देश के पुरुषों की होती है

इतनी हाइट तो किसी देश के पुरुषों की होती है
1

हम जिस देश की लड़कियों की हाइट का जिक्र कर रहे हैं वहां औसतन उनकी हाइट 5 फीट 7 होती है और कुछ देशों में तो पुरुषों की इतनी हाइट औसतन मानी गई है. 

Advertisement

2.दुनिया की सबसे लंबी महिलाओं वाला देश कौन सा है:

दुनिया की सबसे लंबी महिलाओं वाला देश कौन सा है:
2

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों की औसत लंबाई भारतीय पुरुषों के बराबर या उनसे भी अधिक हो? कुछ जगहों पर 5 फीट 7 इंच को सामान्य माना जाता है, जबकि कुछ जगहों पर इससे कम लंबाई को छोटा माना जाता है. यह सिर्फ जीन की बात नहीं है, बल्कि खान-पान, स्वास्थ्य, जीवनशैली और पर्यावरण का भी मेल है. आइए जानते हैं उस देश के बारे में जहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे लंबी मानी जाती हैं.
 
 

3.विश्व में कद के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? :

विश्व में कद के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? :
3

दुनिया भर में लोगों की औसत ऊंचाई अलग-अलग देशों में भिन्न होती है. यह अंतर केवल लिंग के कारण ही नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन स्तर के कारण भी होता है. हाल के वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, कुछ यूरोपीय देश, विशेष रूप से बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र, महिलाओं की औसत ऊंचाई के मामले में विश्व में अग्रणी हैं.
 

4.सबसे लंबी महिलाएं कहां की मानी जाती हैं? 

सबसे लंबी महिलाएं कहां की मानी जाती हैं? 
4

दुनिया में लंबाई की बात आती है तो लातवियाई महिलाएं औसतन सबसे लंबी होती हैं. यहां की महिलाओं की औसतन हाईट 5 फीट 7 इंच मानी गई है. अगर सेंटीमीटर में बताएं तो  170 cm. 
 

TRENDING NOW

5.नीदरलैंड भी पीछे नहीं हैं 

नीदरलैंड भी पीछे नहीं हैं 
5

नीदरलैंड की महिलाएं भी लंबी हाइट के लिए जानी जाती हैं और कुछ रिपोर्ट्स में लातवियाई से ज्यादा लंबी नीदरलैंड की महिलाओं को माना गया है. कुछ रिपोर्ट्स में यहां की महिलाओं की औसत लंबाई को करीब 170.36 सेंटीमीटर माना गया है लेकिन ये औसत लंबाई वहां की महिलाओं की नहीं है. इसलिए ये दूसरे नंबर पर आता है
 

6.मोंटेनेग्रो भी देता है टक्कर

मोंटेनेग्रो भी देता है टक्कर
6

लंबी महिलाओं की लिस्ट में मोंटेनेग्रो भी लातवियाई और नीदरलैंड की महिलाओं को टक्कर देता है. यहां भी महिलाएं औसतन काफी लंबी हैं.  

7.लंबाई बढ़ने का असली कारण क्या है? 

लंबाई बढ़ने का असली कारण क्या है? 
7

लातविया, नीदरलैंड या मोंटेनेग्रो में महिलाओं की लंबाई अधिक होने की वजह संतुलित आहार, डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि किसी भी देश में औसत लंबाई बढ़ने के पीछे वैसे केवल खानपान तो नहीं और भी कई कारक मैटर करते हैं. खानपान की बात करें तो लंबाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पोषण. प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर आहार शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा, स्वच्छ वातावरण, कम बीमारियाँ, शारीरिक गतिविधि और अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ भी लंबाई को प्रभावित करती हैं.
 

8.भारत में लड़कियों की औसत लंबाई कितनी मानी गई है?

भारत में लड़कियों की औसत लंबाई कितनी मानी गई है?
8

भारत में लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर है. जहां यूरोपीय महिलाएं 170 cm तक हैं उस लिहाज से यहां की लड़िकयों की हाइट काफी कम होती है. इसका मुख्य कारण बचपन में कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है. हालांकि, शहरी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी की ऊंचाई धीरे-धीरे बढ़ रही है.
 

9.विश्व की सबसे लंबी महिला कौन है?

विश्व की सबसे लंबी महिला कौन है?
9

यदि हम औसत के बजाय व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर विचार करें तो तुर्की की रूमेसा गेलगी विश्व की सबसे लंबी जीवित महिला हैं. उनकी लंबाई 7 फीट से अधिक है. यह असाधारण लंबाई वीवर सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण है. विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह सामान्य लंबाई का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक चिकित्सीय मामला है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 14 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई ‘महासंक्रांति’? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
MORE
Advertisement