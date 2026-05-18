दुनिया का कौन सा देश बन गया है इनोवेशन का सुपरपावर? इस कंट्री के यूनिक आइडियाज ने बदल दी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी

3 . छोटी आबादी, लेकिन ग्लोबल असर वाली कंपनियां

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स्वीडन ने दुनिया को कई ऐसे ब्रांड और टेक इनोवेशन दिए हैं, जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी. म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर फर्नीचर और टेक्नोलॉजी तक, इस देश ने कई ऐसे मॉडल दिए जो बाद में वैश्विक ट्रेंड बन गए. सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगातार निवेश करते हैं. मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम इसे और मजबूत बनाते हैं. वहां इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और स्टार्टअप सपोर्ट काफी मजबूत माना जाता है. यही वजह है कि वहां के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं. (फोटो एआई)