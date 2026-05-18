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दुनिया का कौन सा देश बन गया है इनोवेशन का सुपरपावर? इस कंट्री के यूनिक आइडियाज ने बदल दी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी

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दुनिया का कौन सा देश बन गया है इनोवेशन का सुपरपावर? इस कंट्री के यूनिक आइडियाज ने बदल दी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी

Why Sweden is innovative country: पीएम मोदी स्वीडन यात्रा पर हैं और यहां एआई, डिफेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स पर एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये छोटा सा देश अपने इनोवेटिव आइडिया और टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को बदल रहा है.

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 07:20 AM IST

1. दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में टॉप पर है स्वीडन

दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में टॉप पर है स्वीडन
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दुनिया के बड़े मानचित्र पर जब भी इनोवेशन की बात होती है, तो अक्सर अमेरिका, चीन या जापान जैसे देशों का नाम सामने आता है. लेकिन इसी भीड़ के बीच एक छोटा-सा यूरोपीय देश लगातार अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है—स्वीडन.

यह वही देश है, जिसे कई ग्लोबल रिपोर्ट्स में “दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों” की सूची में टॉप पोजिशन मिलती रही है. खास बात यह है कि इसकी आबादी कई बड़े शहरों से भी कम है, फिर भी इसका असर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल पर साफ दिखाई देता है. (फोटो एआई)
 

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2.स्वीडन आखिर इतना “इनोवेटिव पावरहाउस” क्यों माना जाता है?

स्वीडन आखिर इतना “इनोवेटिव पावरहाउस” क्यों माना जाता है?
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स्वीडन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिस्टमेटिक सोच और “फ्री थिंकिंग कल्चर” है. यहां बच्चों को सिर्फ रटने की बजाय सवाल पूछने, प्रयोग करने और नई चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. यही कारण है कि यहां से निकलने वाले लोग सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नए आइडिया को बिजनेस और ग्लोबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं. एक और दिलचस्प पहलू यह है कि स्वीडन में फेलियर को असफलता नहीं, बल्कि सीख मना जाता है. यही सोच लोगों को रिस्क लेने और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे बढ़ाती है. (फोटो एआई)
 

3.छोटी आबादी, लेकिन ग्लोबल असर वाली कंपनियां

छोटी आबादी, लेकिन ग्लोबल असर वाली कंपनियां
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स्वीडन ने दुनिया को कई ऐसे ब्रांड और टेक इनोवेशन दिए हैं, जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी. म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर फर्नीचर और टेक्नोलॉजी तक, इस देश ने कई ऐसे मॉडल दिए जो बाद में वैश्विक ट्रेंड बन गए. सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगातार निवेश करते हैं. मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम इसे और मजबूत बनाते हैं. वहां इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम और स्टार्टअप सपोर्ट काफी मजबूत माना जाता है. यही वजह है कि वहां के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं.  (फोटो एआई)

4.वर्क-लाइफ बैलेंस: इनोवेशन का छुपा हुआ फॉर्मूला

वर्क-लाइफ बैलेंस: इनोवेशन का छुपा हुआ फॉर्मूला
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स्वीडन की सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. यहां काम के साथ-साथ निजी जीवन, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य को बराबर महत्व दिया जाता है.

कम तनाव और बेहतर जीवनशैली का सीधा असर क्रिएटिव सोच पर पड़ता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब दिमाग पर दबाव कम होता है, तो नए आइडिया तेजी से जन्म लेते हैं. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी आगे

ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी आगे
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आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, स्वीडन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया है. इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और मजबूत रिसाइक्लिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं.

यहां इनोवेशन सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी किया जाता है. (फोटो एआई)
 

6. पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा और बढ़ती ग्लोबल चर्चा

 पीएम मोदी की स्वीडन यात्रा और बढ़ती ग्लोबल चर्चा
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भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वीडन दौरा भी इस देश की बढ़ती वैश्विक अहमियत को और उजागर करता है. इस तरह की उच्चस्तरीय यात्राएं न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी और स्टार्टअप सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के दरवाजे भी खोलती हैं. भारत और स्वीडन दोनों ही अब ऐसे दौर में हैं जहां डिजिटल बदलाव और ग्रीन इनोवेशन भविष्य की साझेदारी का केंद्र बनते जा रहे हैं. (फोटो एआई)
 

7.भारत के लिए क्या सीख?

भारत के लिए क्या सीख?
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स्वीडन की कहानी यह साफ दिखाती है कि इनोवेशन के लिए बड़ी आबादी नहीं, बल्कि सही सोच, मजबूत शिक्षा और रिसर्च पर निवेश जरूरी है. भारत में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में क्रिएटिविटी और रिसर्च को और गहराई से जोड़ा जाए, तो भारत भी ग्लोबल इनोवेशन लीडर बन सकता है. (फोटो एआई)
 

8.भविष्य की दुनिया में असली ताकत क्या है?

भविष्य की दुनिया में असली ताकत क्या है?
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AI, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में वही देश आगे रहेंगे जो नए आइडिया को तेजी से हकीकत में बदल सकें. स्वीडन इसी बात का उदाहरण है कि छोटा देश भी बड़े विचारों से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है. (फोटो एआई)
 

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