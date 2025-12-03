दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम

1 . सफेद संगमरमर का शहर

दुनिया में कई अनोखे देश हैं, जो अपने कानूनों के कारण चर्चा में आते हैं. इनमें एक देश ऐसा भी है जहाँ सरकार न सिर्फ़ इमारतों का रंग-रूप तय करती है, बल्कि कारों का रंग भी तय करती है. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में कारों को लेकर ऐसा ही एक नियम बनाया गया है. यह पूरा शहर सफेद संगमरमर से ढका है और दुनिया भर में इसे "सफेद संगमरमर का शहर" के नाम से जाना जाता है. जानिए इस शहर को सफेद रंग इतना क्यों आकर्षित करता है?

