लाइफस्टाइल

दुनिया का इकलौता सफेद संगमरमर का शहर किसे कहा जाता है? यहां कार तक व्हाइट रखने का है नियम

क्या आपने दुनिया के उस देश के एक खास शहर के बारे में सुना है जहां हर चीज इमारत से लेकर वाहन और होर्डिंग से लेकर होटल-पार्क आदि सब कुछ सफेद रंग का है? इसकी सफेदी के कारण इसे सफेद संगमरमर का शहर कहा जाता है. चलिए एक हिंट भी देते हैं ये एक इस्लामिक कंट्री है.

ऋतु सिंह | Dec 03, 2025, 08:42 AM IST

1.सफेद संगमरमर का शहर

सफेद संगमरमर का शहर
1

दुनिया में कई अनोखे देश हैं, जो अपने कानूनों के कारण चर्चा में आते हैं. इनमें एक देश ऐसा भी है जहाँ सरकार न सिर्फ़ इमारतों का रंग-रूप तय करती है, बल्कि कारों का रंग भी तय करती है. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में कारों को लेकर ऐसा ही एक नियम बनाया गया है. यह पूरा शहर सफेद संगमरमर से ढका है और दुनिया भर में इसे "सफेद संगमरमर का शहर" के नाम से जाना जाता है. जानिए इस शहर को सफेद रंग इतना क्यों आकर्षित करता है?
 

2.यहां सब कुछ सफ़ेद पत्थर से बना है

यहां सब कुछ सफ़ेद पत्थर से बना है
2

इस शहर की पूरी पहचान सफ़ेद संगमरमर के इर्द-गिर्द घूमती है. इमारतों से लेकर फुटपाथ और सार्वजनिक स्थलों तक, सब कुछ सफ़ेद पत्थर से बना है. तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात कई मायनों में बेहद ख़ास है. यह दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है. संगमरमर के शहर के नाम से भी मशहूर यह शहर बेहद खूबसूरत है.
 

3.गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज है ये शहर

गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी दर्ज है ये शहर
3

यह शहर न केवल देखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि सफेद संगमरमर के इस्तेमाल के लिए इसे 'गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी जगह दी गई है. वर्ष 2000 के बाद हुए पुनर्विकास में 550 से ज़्यादा नई संगमरमर की इमारतें बनाई गईं. चूँकि पूरा शहर सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए हर चीज़ सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे बादलों वाले दिनों में भी धूप का चश्मा पहनना ज़रूरी हो जाता है.
 

4.अश्गाबात में केवल सफ़ेद रंग की कार की अनुमति

अश्गाबात में केवल सफ़ेद रंग की कार की अनुमति
4

अश्गाबात में केवल सफ़ेद रंग की कारों की अनुमति देने वाला नियम 2018 में लागू किया गया था. यह नियम तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव द्वारा लागू किया गया था. चूँकि वे एक दंत चिकित्सक थे, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग से बहुत लगाव था. इस व्यक्तिगत पसंद को एक सख्त राष्ट्रीय आदेश में बदल दिया गया.
 

5.अन्य रंग के वाहन को तुरंत ज़ब्त कर लिए जाते हैं

अन्य रंग के वाहन को तुरंत ज़ब्त कर लिए जाते हैं
5

इस शहर में पुलिस सफ़ेद रंग के अलावा किसी भी अन्य रंग के वाहन को तुरंत ज़ब्त कर लेती है. मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है और उनके वाहन तब तक ज़ब्त रहते हैं जब तक वे दोबारा रंगवा नहीं लेते या कानूनी ज़रूरतों का पालन नहीं कर लेते.
 

6. विज्ञापन और सजावट भी शहर की सफ़ेद थीम से मेल होती है

विज्ञापन और सजावट भी शहर की सफ़ेद थीम से मेल होती है
6

रंगों की पाबंदियाँ सिर्फ़ कारों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी लागू होती हैं. विज्ञापन और सजावट भी शहर की सफ़ेद थीम से मेल खानी चाहिए. अश्गाबात एक बेहद खूबसूरत शहर है. यह शहर बेहद खूबसूरत और आलीशान होटलों, सरकारी इमारतों, मॉल, पार्कों आदि से भरा पड़ा है. इमारतों की वास्तुकला और अंदरूनी साज-सज्जा ऐसी है कि पलक झपकाना भी भूल जाते हैं.

