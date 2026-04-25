दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 07:57 AM IST
1. कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है
हैरानी होगी आपको की एक या दो देश नहीं, बल्कि कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है. क्योंकि इन देशों में एक भी पेड़ नहीं, यहां तक कि ग्रीनरी के नाम पर जिस देश का नाम है वहां तक हरियाली नहीं है. फिर भी लोग इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा समुद्रों से आता है और हवा उसे दुनिया भर में फैलाती है, लेकिन यह स्थिति कई चुनौतियां भी साथ लाती है. Photo Credit: AI
2.जहां प्रकृति ने खुद तय कर दी सीमाएं
कुछ देश ऐसे हैं जहां पेड़ नहीं होने का कारण इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति खुद है. अत्यधिक ठंड, पानी की कमी या रेगिस्तानी परिस्थितियां पेड़ों के विकास को रोक देती हैं. छोटे-छोटे देशों या द्वीपों में मिट्टी और मौसम इतने कठोर होते हैं कि बड़े पेड़ उग ही नहीं पाते. इसका सीधा असर वहां के जीवनशैली पर भी पड़ता है, जहां हरियाली की जगह अलग तरह का पर्यावरण देखने को मिलता है. तो चलिए जानें कौन हैं ये देश जो पेड़ विहिन कहे जाते हैं. Photo Credit: AI
3.नाम ग्रीनलैंड लेकिन हरियाली नही
ग्रीनलैंड (Greenland) का नाम सुनते ही हरियाली का ख्याल आता है, लेकिन असल में यह ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है. यहां इतनी ठंड पड़ती है कि पेड़ उगना लगभग असंभव है.
4.कतर में होती है बेहद कम बारिश
कतर (Qatar) जैसे देशों में स्थिति बिल्कुल उलट है. यहां रेगिस्तान और बेहद कम बारिश के कारण हरियाली नहीं पनप पाती. Photo Credit: AI
5.ओमान मे हरियाली बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है
ओमान (Oman) भी इसी चुनौती से जूझ रहा है, जहां प्राकृतिक जंगल बहुत कम हैं और हरियाली बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ते हैं. यहां कृत्रिम वनों के माध्यम से हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. Photo Credit: AI
6.पेड़ों के बिना सांस कैसे चलती है जिंदगी
इन जगहों पर पेड़ों की कमी जरूर है, लेकिन जीवन रुका नहीं है. लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है. लेकिन बिना पेड़ कैसे यहां जीवन चल रहा-यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है. असल में, ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से नहीं आती. पृथ्वी की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन समुद्रों में मौजूद शैवाल और प्लवक से बनती है. इसके अलावा, हवा की धाराएं पूरी दुनिया में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. यानी अगर किसी देश में पेड़ नहीं हैं, तब भी वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती रहती है.Photo Credit: AI
7.ये सच जो कम लोग जानते हैं
एक दिलचस्प बात यह है कि पेड़ न होने के बावजूद ये देश पूरी तरह बंजर नहीं होते. यहां छोटे पौधे, घास या खास तरह की वनस्पतियां होती हैं, जो उस इलाके के इकोसिस्टम को संतुलित रखती हैं. साथ ही, कई देश अब कृत्रिम जंगल और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके.