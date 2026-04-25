दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब

6 . पेड़ों के बिना सांस कैसे चलती है जिंदगी

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इन जगहों पर पेड़ों की कमी जरूर है, लेकिन जीवन रुका नहीं है. लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है. लेकिन बिना पेड़ कैसे यहां जीवन चल रहा-यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है. असल में, ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से नहीं आती. पृथ्वी की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन समुद्रों में मौजूद शैवाल और प्लवक से बनती है. इसके अलावा, हवा की धाराएं पूरी दुनिया में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. यानी अगर किसी देश में पेड़ नहीं हैं, तब भी वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती रहती है.Photo Credit: AI