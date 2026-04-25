FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Deepika Padukone: प्रेग्नेंसी में शूट किया हाई-एनर्जी फाइट सीन? दूसरी बार मां बनने से पहले ‘किंग’ में शाहरुख भिड़ीं दीपिका पादुकोण

Deepika Padukone: प्रेग्नेंसी में शूट किया हाई-एनर्जी फाइट सीन? दूसरी बार मां बनने से पहले ‘किंग’ में शाहरुख भिड़ीं दीपिका पादुकोण

कुवैत सीमा पर फाइबर-ऑप्टिक से ड्रोन अटैक, खाड़ी तनाव में नई टेक्निक की एंट्री, हमले ने दुनिया को चौंका दिया

कुवैत सीमा पर फाइबर-ऑप्टिक से ड्रोन अटैक, खाड़ी तनाव में नई टेक्निक की एंट्री, हमले ने दुनिया को चौंका दिया

AAP में हुए विद्रोह पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, कहा- "जब स्वार्थ हावी होता है तो लोग बिखर जाते हैं, गलती संगठन की है 

AAP में हुए विद्रोह पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, कहा- "जब स्वार्थ हावी होता है तो लोग बिखर जाते हैं, गलती संगठन की है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways Rule: ट्रेन में बैग छूट गया? अब मिनटों में दर्ज करें शिकायत और पाएं खोया हुआ सामान वापस

ट्रेन में बैग छूट गया? अब मिनटों में दर्ज करें शिकायत और पाएं खोया हुआ सामान वापस

दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब

दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब

दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई

दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब

Countries Without Trees: पेड़-पौधों के बिना जिंदगी की कल्पना मुश्किल है. हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है, इसलिए जहां पेड़ नहीं होंगे वहां जीवन भी नहीं होगा. लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पेड़ नहीं के बराबर हैं. आखिर यह संभव कैसे है, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है.

ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 07:57 AM IST

1. कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है

कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है
1

हैरानी होगी आपको की एक या दो देश नहीं, बल्कि कई देश ऐसे हैं जहां पेड़ का दिखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है. क्योंकि इन देशों में एक भी पेड़ नहीं, यहां तक कि ग्रीनरी के नाम पर जिस देश का नाम है वहां तक हरियाली नहीं है. फिर भी लोग इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा समुद्रों से आता है और हवा उसे दुनिया भर में फैलाती है, लेकिन यह स्थिति कई चुनौतियां भी साथ लाती है. Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.जहां प्रकृति ने खुद तय कर दी सीमाएं

जहां प्रकृति ने खुद तय कर दी सीमाएं
2

कुछ देश ऐसे हैं जहां पेड़ नहीं होने का कारण इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति खुद है. अत्यधिक ठंड, पानी की कमी या रेगिस्तानी परिस्थितियां पेड़ों के विकास को रोक देती हैं. छोटे-छोटे देशों या द्वीपों में मिट्टी और मौसम इतने कठोर होते हैं कि बड़े पेड़ उग ही नहीं पाते. इसका सीधा असर वहां के जीवनशैली पर भी पड़ता है, जहां हरियाली की जगह अलग तरह का पर्यावरण देखने को मिलता है. तो चलिए जानें कौन हैं ये देश जो पेड़ विहिन कहे जाते हैं. Photo Credit: AI
 

3.नाम ग्रीनलैंड लेकिन हरियाली नही

नाम ग्रीनलैंड लेकिन हरियाली नही
3

ग्रीनलैंड (Greenland) का नाम सुनते ही हरियाली का ख्याल आता है, लेकिन असल में यह ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है. यहां इतनी ठंड पड़ती है कि पेड़ उगना लगभग असंभव है.

4.कतर में होती है बेहद कम बारिश

कतर में होती है बेहद कम बारिश
4

कतर (Qatar) जैसे देशों में स्थिति बिल्कुल उलट है. यहां रेगिस्तान और बेहद कम बारिश के कारण हरियाली नहीं पनप पाती.  Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.ओमान मे हरियाली बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है

ओमान मे हरियाली बढ़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है
5

ओमान (Oman) भी इसी चुनौती से जूझ रहा है, जहां प्राकृतिक जंगल बहुत कम हैं और हरियाली बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ते हैं. यहां कृत्रिम वनों के माध्यम से हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.  Photo Credit: AI

6.पेड़ों के बिना सांस कैसे चलती है जिंदगी

पेड़ों के बिना सांस कैसे चलती है जिंदगी
6

इन जगहों पर पेड़ों की कमी जरूर है, लेकिन जीवन रुका नहीं है. लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लिया है. लेकिन बिना पेड़ कैसे यहां जीवन चल रहा-यह सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है. असल में, ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ों से नहीं आती. पृथ्वी की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन समुद्रों में मौजूद शैवाल और प्लवक से बनती है.  इसके अलावा, हवा की धाराएं पूरी दुनिया में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. यानी अगर किसी देश में पेड़ नहीं हैं, तब भी वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती रहती है.Photo Credit: AI

7.ये सच जो कम लोग जानते हैं

ये सच जो कम लोग जानते हैं
7

एक दिलचस्प बात यह है कि पेड़ न होने के बावजूद ये देश पूरी तरह बंजर नहीं होते. यहां छोटे पौधे, घास या खास तरह की वनस्पतियां होती हैं, जो उस इलाके के इकोसिस्टम को संतुलित रखती हैं. साथ ही, कई देश अब कृत्रिम जंगल और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways Rule: ट्रेन में बैग छूट गया? अब मिनटों में दर्ज करें शिकायत और पाएं खोया हुआ सामान वापस
ट्रेन में बैग छूट गया? अब मिनटों में दर्ज करें शिकायत और पाएं खोया हुआ सामान वापस
दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब
दुनिया के किन देशों में एक भी पेड़ नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी? हरियाली से जुड़ा है नाम, लेकिन ग्रीनरी है गायब
दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई
दुनिया की 5 सबसे महंगी लग्ज़री ट्रेनें कौन सी हैं? इसमें एक भारतीय रेल भी, एक टिकट खरीदने में खत्म हो सकती है सालभर की कमाई
Numerology: नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस 
नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस
अपना घर बेचकर शुरू किया था बिजनेस, फिर 3 साल में बना दी 300 करोड़ की कंपनी
अपना घर बेचकर शुरू किया था बिजनेस, फिर 3 साल में बना दी 300 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement