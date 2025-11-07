FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

किन देशों में दाएं और कहां बाएं हाथ से ड्राइविंग का नियम है? जानें किस साइड स्टीयरिंग रहने से एक्सीडेंट का रिस्क होता है कम?

कुछ देशों में लोग सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं और ड्राइवर की सीट दाईं ओर होती है. वहीं कुछ देशों में लोग सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं और ड्राइवर की सीट बाईं ओर होती है. क्या आपको पता है क्यों?

ऋतु सिंह | Nov 07, 2025, 06:48 PM IST

1.अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के निर्देश अलग-अलग हैं

अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के निर्देश अलग-अलग हैं
1

दुनिया भर के अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के निर्देश अलग-अलग हैं. कुछ देशों में लोग सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, जबकि ड्राइवर की सीट दाईं ओर होती है. कुछ देशों में, गाड़ियाँ दाईं ओर चलती हैं, जबकि ड्राइवर की सीट बाईं ओर होती है. यह सिर्फ़ एक नियम नहीं है, बल्कि इतिहास, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है. भारत में लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, जबकि ड्राइवर दाईं ओर बैठता है. तो आइए देखें कि किन देशों में लेफ्ट-हैंड ड्राइव है और किन देशों में राइट-हैंड ड्राइव, और यह कैसे तय होता है. 
 

2.बाईं ओर गाड़ी चलाने का इतिहास

बाईं ओर गाड़ी चलाने का इतिहास
2

बाईं ओर गाड़ी चलाने का इतिहास प्राचीन काल में लोग घोड़े और गाड़ी से यात्रा करते थे. ज़्यादातर लोग दाईं ओर गाड़ी चलाते थे. इसलिए सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाना आसान और सुरक्षित था. इससे वे हथियार पकड़ सकते थे और अपने दाहिने हाथ से अपनी रक्षा कर सकते थे.
 

3.सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने की शुरुआत

सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने की शुरुआत
3

सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाने की शुरुआत 1792 में फ्रांस में हुई थी. इसका मुख्य कारण लोगों को चाबुक और हथियार चलाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा आसानी से करने की सुविधा देना था. बाद में यह प्रथा यूरोप और अमेरिका में भी फैल गई.
 

4.इन जगहों पर ड्राइवर की सीट दाईं होती है

इन जगहों पर ड्राइवर की सीट दाईं होती है
4

जिन देशों में वाहन बाईं ओर चलते हैं, वहां ड्राइवर की सीट दाईं ओर होती है. इससे ड्राइवर को सामने से आ रहे वाहन साफ़ दिखाई देते हैं. हालाँकि, जिन देशों में वाहन दाईं ओर चलते हैं, वहाँ ड्राइवर की सीट बाईं ओर होती है.
 

5.35 प्रतिशत आबादी वाले बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं

35 प्रतिशत आबादी वाले बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं
5

लगभग 35 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में रहती है जहाँ बाईं ओर गाड़ी चलाना अनिवार्य है. इनमें यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, साइप्रस, माल्टा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, ज़िम्बाब्वे, बारबाडोस, जमैका, सेंट लूसिया, गुयाना और दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम शामिल हैं.
 

6.कौन से देश दाईं ओर वाहन चलाते हैं

कौन से देश दाईं ओर वाहन चलाते हैं
6

दुनिया भर के कई देश दाईं ओर वाहन चलाते हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, चीन, रूस और कई दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं.
 

7.दाईं ओर गाड़ी चलाने वाले देशों में सड़क दुर्घटनाएँ कम होती हैं

दाईं ओर गाड़ी चलाने वाले देशों में सड़क दुर्घटनाएँ कम होती हैं
7

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य शोधों के अनुसार दाईं ओर गाड़ी चलाने वाले देशों में सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं. एक अध्ययन में पाया गया है कि दाईं ओर गाड़ी चलाने से यातायात दुर्घटनाओं में 40 प्रतिशत तक की कमी आती है.

