किन देशों में दाएं और कहां बाएं हाथ से ड्राइविंग का नियम है? जानें किस साइड स्टीयरिंग रहने से एक्सीडेंट का रिस्क होता है कम?

1 . अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के निर्देश अलग-अलग हैं

दुनिया भर के अलग-अलग देशों में ड्राइविंग के निर्देश अलग-अलग हैं. कुछ देशों में लोग सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, जबकि ड्राइवर की सीट दाईं ओर होती है. कुछ देशों में, गाड़ियाँ दाईं ओर चलती हैं, जबकि ड्राइवर की सीट बाईं ओर होती है. यह सिर्फ़ एक नियम नहीं है, बल्कि इतिहास, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है. भारत में लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, जबकि ड्राइवर दाईं ओर बैठता है. तो आइए देखें कि किन देशों में लेफ्ट-हैंड ड्राइव है और किन देशों में राइट-हैंड ड्राइव, और यह कैसे तय होता है.

