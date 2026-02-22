दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?

6 . भारत में क्या हैं नियम?

भारत में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की अभी कोई राष्ट्रव्यापी कानून नहीं है. बच्चे कभी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते हैं. हालांकि भारत में फिलहाल इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए न्यूनतम उम्र 13 साल तय है (कंपनी पॉलिसी). लेकिन बच्चे अपनी उम्र बड़ी लिख कर अकाउंट बना लेते हैं. हालांकि DPDP Act: बच्चों के डेटा के लिए पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होती है. Digital Personal Data Protection Act (DPDP) के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार18 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होती है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. क्योंकि कंपनियों को आयु सत्यापन और पैरेंटल कंसेंट लागू नहीं की हैं यहां.