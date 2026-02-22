दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?

लाइफस्टाइल
Ritu Singh | Feb 22, 2026, 07:48 AM IST
1. कम उम्र में बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हैं
आजकल पैरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों की मोबाइल में घुसे रहने भर तक की नहीं है बल्कि इस बात से भी है कि वो कम उम्र में ही इंस्टा, फेसबुक, ट्वीटर और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पहुंच चुके हैं. दिक्कत ये है कि न केवल ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा कर एडिक्ट बन रहे बल्कि यहां मौजूद एडल्ट कंटेंट भी बच्चों के लिए खतरा बन रहे हैं.
2.बढ़ती लत, मानसिक स्वास्थ्य जोखिम और डेटा सुरक्षा से चिंता बढ़ने लगी है
सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन बढ़ती लत, मानसिक स्वास्थ्य जोखिम और डेटा सुरक्षा चिंता ने दुनिया के कई देशों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. और कई देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म बैन कर रखे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत भी बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है? या भारत में इसे लेकर क्या नियम हैं. तो चलिए ये सब जानते हैं लेकिन पहले ये जान लें कि किन देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है.
3.ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र वालों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाई है.यह कानून दिसंबर 2025 से लागू हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कम उम्र के अकाउंट हटाने और उम्र सत्यापन लागू करने का आदेश दिया है. नियम तोड़ने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जरूरी है.
4.फ्रांस
फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र वालों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पैरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी कर दिया है. राष्ट्रपति मैक्रॉन ने डिजिटल सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग की अपील की है.
5.यूरोप के अन्य देश भी सख्त
सोशल मीडिया पर कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर यूरोप के अन्य देश भी सख्त हो चुके हैं. इसमें -
डेनमार्क: 15 साल से कम उम्र पर प्रतिबंध लगाया है.
नॉर्वे: न्यूनतम उम्र 15 करने का प्रस्ताव रखा है.
स्पेन: 16 साल से कम उम्र पर प्रतिबंध की तैयारी की है.
यूरोप में बच्चों के ऑनलाइन डेटा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सख्त नीति अपनाई जा रही है.
6. भारत में क्या हैं नियम?
भारत में बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की अभी कोई राष्ट्रव्यापी कानून नहीं है. बच्चे कभी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते हैं. हालांकि भारत में फिलहाल इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए न्यूनतम उम्र 13 साल तय है (कंपनी पॉलिसी). लेकिन बच्चे अपनी उम्र बड़ी लिख कर अकाउंट बना लेते हैं. हालांकि DPDP Act: बच्चों के डेटा के लिए पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होती है. Digital Personal Data Protection Act (DPDP) के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार18 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होती है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. क्योंकि कंपनियों को आयु सत्यापन और पैरेंटल कंसेंट लागू नहीं की हैं यहां.
7.भारत में क्या आने वाले हैं और सख्त नियम?
सरकार और नीति निर्माता इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं कि न्यूनतम सोशल मीडिया उम्र 16 साल हो और सख्त उम्र सत्यापन सिस्टम हो. बच्चों के लिए addictive features (infinite scroll, algorithm loop) सीमित किया जाए और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नियम मजबूत हो.
8.क्यों बढ़ रहा है बच्चों पर सोशल मीडिया बैन का ट्रेंड?
रिसर्च और विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया की लत बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और नींद की समस्या बढ़ाती है. साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण का खतरा बढ़ता है साथ ही डेटा चोरी और एल्गोरिदमिक कंटेंट से दिमाग पर बुरा असर देखने को मिलता है. यही वजह है कि सरकारें अब प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारी डाल रही हैं.
9.क्या भारत में भी लगेगा पूरा बैन?
फिलहाल भारत में पूरी तरह बैन की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन नियम सख्त हो रहे हैं और पैरेंटल कंसेंट और उम्र सत्यापन अनिवार्य किया जा सकता है. भविष्य में ऑस्ट्रेलिया जैसा मॉडल अपनाने की चर्चा चल रही है. क्योंकि भारत में बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है और डिजिटल पहुंच तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में पूरी तरह बैन की बजाय नियंत्रित और रेगुलेटेड सोशल मीडिया मॉडल लागू होने की संभावना अधिक है. जहां सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी.
