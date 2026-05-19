कौन-से देश अब 4-day work culture अपना रहे हैं? आखिर क्यों बदल रहा दुनिया की वर्क कल्चर सोच और क्या भारत अपनाएगा यह मॉडल?

2 . कौन-कौन से देश अपना रहे हैं 4-day work culture?

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आइसलैंड उन शुरुआती देशों में शामिल रहा जहां 4-day work week पर बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया. वहां कई सरकारी और निजी संस्थानों ने कम घंटे काम कराने के बाद भी बेहतर परिणाम देखने का दावा किया. इसके बाद ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, न्यूजीलैंड और स्पेन जैसे देशों में भी अलग-अलग कंपनियों और संस्थानों ने इस मॉडल को अपनाना शुरू किया. कुछ जगहों पर कर्मचारियों को चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी दी जा रही है, जबकि कुछ कंपनियां कुल काम के घंटे कम कर रही हैं. जापान जैसी वर्क-प्रेशर वाली संस्कृति वाले देश में भी यह बदलाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां लंबे समय तक काम करने की आदत लोगों की सेहत पर असर डाल रही थी. (फोटो एआई)

