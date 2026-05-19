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कौन-से देश अब 4-day work culture अपना रहे हैं? आखिर क्यों बदल रहा दुनिया की वर्क कल्चर सोच और क्या भारत अपनाएगा यह मॉडल?

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कौन-से देश अब 4-day work culture अपना रहे हैं? आखिर क्यों बदल रहा दुनिया की वर्क कल्चर सोच और क्या भारत अपनाएगा यह मॉडल?

Work Life Balance Countries: क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लोग हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करें और फिर भी कंपनियों का काम बेहतर चले? कुछ साल पहले तक यह कल्पना जैसी लगती थी, लेकिन अब दुनिया के कई देश इसे अपनाने लगे हैं. चलिए जानें कहां-कहां ये नियम लागू हो गया है और भारत क्या सोचता है इस बारे में.

ऋतु सिंह | May 19, 2026, 11:53 AM IST

1. “कम काम, बेहतर जिंदगी”

“कम काम, बेहतर जिंदगी”
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 4-day work culture केवल छुट्टी बढ़ाने का मॉडल नहीं है. इसके पीछे कर्मचारियों की मानसिक थकान, परिवार के लिए समय की कमी और लगातार बढ़ते तनाव जैसी बड़ी वजहें जुड़ी हैं. यही कारण है कि अब “कम काम, बेहतर जिंदगी” वला विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. दुनिया के कई देशों में इसका असर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की सेहत, रिश्तों और उत्पादकता पर भी साफ दिखाई देने लगा है. (फोटो एआई)
 

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2.कौन-कौन से देश अपना रहे हैं 4-day work culture?

कौन-कौन से देश अपना रहे हैं 4-day work culture?
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आइसलैंड उन शुरुआती देशों में शामिल रहा जहां 4-day work week पर बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया. वहां कई सरकारी और निजी संस्थानों ने कम घंटे काम कराने के बाद भी बेहतर परिणाम देखने का दावा किया. इसके बाद ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, न्यूजीलैंड और स्पेन जैसे देशों में भी अलग-अलग कंपनियों और संस्थानों ने इस मॉडल को अपनाना शुरू किया. कुछ जगहों पर कर्मचारियों को चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी दी जा रही है, जबकि कुछ कंपनियां कुल काम के घंटे कम कर रही हैं. जापान जैसी वर्क-प्रेशर वाली संस्कृति वाले देश में भी यह बदलाव इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां लंबे समय तक काम करने की आदत लोगों की सेहत पर असर डाल रही थी. (फोटो एआई)
 

3.आखिर कंपनियों को इसमें फायदा क्या दिख रहा है?

आखिर कंपनियों को इसमें फायदा क्या दिख रहा है?
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पहली नजर में लगता है कि कम काम के दिन मतलब कम प्रोडक्टिविटी. लेकिन कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि जब कर्मचारियों को ज्यादा आराम और निजी समय मिलता है, तो वे काम के दौरान ज्यादा फोकस्ड रहते हैं. कई कंपनियों ने पाया कि कर्मचारियों की छुट्टियां कम हुईं, तनाव घटा और नौकरी छोड़ने वालों की संख्या भी कम हुई. यानी कंपनियों को बार-बार नए कर्मचारी ढूंढने की परेशानी कम होने लगी. एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अब कंपनियां सिर्फ सैलरी से टैलेंट नहीं रोक पा रहीं. नई पीढ़ी ऐसे ऑफिस चुन रही है जहां जिंदगी सिर्फ लैपटॉप और मीटिंग तक सीमित न हो. (फोटो एआई)

4.वर्क-लाइफ बैलेंस आखिर होता कैसे है?

वर्क-लाइफ बैलेंस आखिर होता कैसे है?
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वर्क-लाइफ बैलेंस का मतलब सिर्फ जल्दी घर लौटना नहीं है. इसका असली मतलब है कि नौकरी आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा न कर ले. 4-day work culture में लोगों को परिवार, बच्चों, फिटनेस, नींद और निजी रुचियों के लिए ज्यादा समय मिल पाता है. इससे मानसिक थकान कम होती है और लोग खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार तनाव में रहने वाला कर्मचारी लंबे समय में कम प्रभावी हो जाता है. ऐसे में कम लेकिन बेहतर काम का मॉडल कई कंपनियों को ज्यादा व्यावहारिक लग रहा है. (फोटो एआई)

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5. क्या भारत में भी आ सकता है ऐसा सिस्टम?

 क्या भारत में भी आ सकता है ऐसा सिस्टम?
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भारत में अभी ज्यादातर कंपनियां पारंपरिक 5 या 6 दिन वाले मॉडल पर चल रही हैं. हालांकि IT और स्टार्टअप सेक्टर में फ्लेक्सिबल वर्किंग और hybrid work culture तेजी से बढ़ा है. कुछ भारतीय कंपनियां सीमित स्तर पर 4-day work week को टेस्ट भी कर चुकी हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती काम का दबाव और बड़ी आबादी वाला नौकरी बाजार है. भारत में कई कर्मचारी पहले से ही लंबे घंटे काम करते हैं. ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ छुट्टी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि कंपनियां काम का दबाव और कर्मचारियों की मानसिक स्थिति समझें.
 

6.यह बदलाव सिर्फ ऑफिस नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकता है

यह बदलाव सिर्फ ऑफिस नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकता है
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4-day work culture की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लोगों को “काम करने की मशीन” नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखने की कोशिश करता है. आज दुनियाभर में लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ काम करना है? यही सोच इस मॉडल को तेजी से लोकप्रिय बना रही है. हालांकि हर देश और हर इंडस्ट्री में यह मॉडल पूरी तरह सफल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं. लेकिन इतना साफ है कि आने वाले समय में नौकरी की दुनिया केवल सैलरी नहीं, बल्कि मानसिक शांति और निजी जिंदगी के संतुलन पर भी तय होगी.

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