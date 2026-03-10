FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड  

दुनिया में 6 ऐसी जगहें हैं जहां सबसे ज्यादा लोग छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं. यही कारण है कि इन देशों की इकोनॉमी बूम करने में टूरिज्म बहुत तगड़ा काम आता है. चलिए जानें इन 6 देश में कौन-कौन शामिल हैं और भारत कहां करता है इस मामले में स्टैंड.

ऋतु सिंह | Mar 10, 2026, 01:47 PM IST

1.छुट्टियां अब सिर्फ आराम नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत

आज के दौर में छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा करना केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है. पर्यटन उद्योग दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है. यात्रा के दौरान होने वाला खर्च सिर्फ होटल और टिकट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्थानीय व्यवसाय, परिवहन, रिटेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है. इसी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान माना जाता है. वैश्विक स्तर पर पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करने वाली संस्था World Travel & Tourism Council के अनुसार महामारी के बाद पर्यटन उद्योग ने तेज़ी से वापसी की है और कई देशों में रिकॉर्ड आर्थिक योगदान दिया है. (Photo Credit-AI Generated)
 

2.किस आधार पर तय होती है पर्यटन अर्थव्यवस्था की रैंकिंग

पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की यह रैंकिंग किसी देश के कुल Gross Domestic Product में पर्यटन के योगदान के आधार पर तय की जाती है. इसमें घरेलू यात्रियों और विदेशी पर्यटकों दोनों के खर्च को शामिल किया जाता है.इसके अलावा होटल उद्योग, एयरलाइंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अवसंरचना और स्थानीय सेवाओं से मिलने वाले अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव भी इस गणना का हिस्सा होते हैं. यही वजह है कि पर्यटन कई देशों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन चुका है. (Photo Credit-AI Generated)
 

3.United States: थीम पार्क और नेशनल पार्क की वजह से टॉप

दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका मानी जाती है. यहां पर्यटन से अनुमानित 2.36 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक योगदान दर्ज किया गया है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू पर्यटन है. Florida के थीम पार्क, पश्चिमी अमेरिका के नेशनल पार्क और New York City तथा Las Vegas जैसे शहर दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करते हैं. (Photo Credit-AI Generated)
 

4.China: त्योहारों और घरेलू यात्रा की बड़ी भूमिका

पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है, जहां इस क्षेत्र का योगदान लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है.विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन में घरेलू यात्रा का दायरा बहुत बड़ा है. राष्ट्रीय त्योहारों और छुट्टियों के दौरान लाखों लोग देश के भीतर यात्रा करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बड़ा आर्थिक बल मिलता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

5.Germany: बिज़नेस ट्रैवल और बड़े आयोजन

यूरोप की सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था जर्मनी मानी जाती है. यहां व्यापारिक यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं.ऐतिहासिक शहरों के अलावा Oktoberfest जैसे बड़े उत्सव हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और होटल उद्योग दोनों को फायदा होता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

6.Japan: परंपरा और आधुनिकता का आकर्षण

जापान में हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग ने तेज़ी से वृद्धि दर्ज की है. बेहतर परिवहन व्यवस्था, साफ-सफाई और सुरक्षा की वजह से यह देश यात्रियों के लिए आकर्षक बन गया है.परंपरागत मंदिरों और आधुनिक शहरों का अनूठा मिश्रण यहां आने वाले पर्यटकों को अलग अनुभव देता है. यही वजह है कि जापान एशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

7.France और United Kingdom: इतिहास और संस्कृति की वजह से लोकप्रिय

यूरोप के कई देशों में ऐतिहासिक विरासत पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है. फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में शामिल है, जहां Paris और फ्रेंच रिवेरा जैसे क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.वहीं यूनाइटेड किंगडम में London जैसे शहर इतिहास, खेल और शिक्षा से जुड़े पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं. (Photo Credit-AI Generated)

8.India: विविधता और आध्यात्मिक पर्यटन की ताकत

भारत भी वैश्विक शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. यहां पर्यटन क्षेत्र का अनुमानित योगदान लगभग 231.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है.पहाड़, समुद्र तट, वन्यजीव, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक विविधता भारत को अलग पहचान देते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क के कारण आने वाले वर्षों में भारत का पर्यटन उद्योग और मजबूत हो सकता है. (Photo Credit-AI Generated)
 

9.पर्यटन उद्योग क्यों बन रहा है भविष्य की आर्थिक ताकत

विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्यटन केवल यात्रा उद्योग नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक तंत्र है. यह लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा देता है. आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मांग बढ़ने की संभावना है. ऐसे में जिन देशों ने पर्यटन अवसंरचना को मजबूत किया है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. (Photo Credit-AI Generated)
