दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड  

1 . छुट्टियां अब सिर्फ आराम नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत

आज के दौर में छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा करना केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है. पर्यटन उद्योग दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है. यात्रा के दौरान होने वाला खर्च सिर्फ होटल और टिकट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्थानीय व्यवसाय, परिवहन, रिटेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है. इसी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान माना जाता है. वैश्विक स्तर पर पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करने वाली संस्था World Travel & Tourism Council के अनुसार महामारी के बाद पर्यटन उद्योग ने तेज़ी से वापसी की है और कई देशों में रिकॉर्ड आर्थिक योगदान दिया है. (Photo Credit-AI Generated)

