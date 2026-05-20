हिटवेव में कौन-से कपड़े और रंग सबसे ज्यादा देते हैं नुकसान? फैशन में किया इग्नोर तो ‘हीट ट्रैप’ में फंसेगी बॉडी

3 . सिंथेटिक फैब्रिक क्यों बन रहा है ‘समर एनिमी’?

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पॉलिएस्टर, नायलॉन और कई सिंथेटिक फैब्रिक्स दिखने में स्टाइलिश लग सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम गर्मी में ये शरीर के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं. ऐसे कपड़े अक्सर: हवा पास नहीं होने देते, स्वेट एब्जॉर्ब कम करते हैं, स्किन को स्टिकी बनाते हैं, बॉडी हीट ट्रैप कर लेते हैं.

यही वजह है कि लंबे समय तक सिंथेटिक कपड़े पहनने से फंगल इंफेक्शन, इचिंग और हीट रैश जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो पूरे दिन बाहर रहते हैं, ट्रैवल ज्यादा करते हैं, नॉन-AC एनवायरमेंट में काम करते हैं. यानी फैशन के नाम पर चुना गया गलत फैब्रिक शरीर को अंदर से “ओवरहीट” कर सकता है. (फोटो एआई)