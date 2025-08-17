भारत का कौन सा शहर एक-दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है? सपनों के इस शहर को किसने किया था डिजाइन

Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल
ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 08:16 PM IST
1.भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर
भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर हैं, और हर शहर की अपनी अलग विशेषताएं हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है, जबकि पंजाब का कपूरथला सबसे छोटा शहर है. इसी प्रकार, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं.
2.हर राज्य की अपनी एक राजधानी
हर राज्य की अपनी राजधानी होती है, जहां से उसका पूरा कामकाज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो एक या दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है. आइए आपको बताते हैं इस शहर का नाम और इससे जुड़ी कुछ खास बातें.
3.भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है
भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है, वह है चंडीगढ़, जो दिल्ली से लगभग 243 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है. इसके साथ ही, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी अपनी राजधानी भी है. यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है.
4.यह शहर देश का पहला सुनियोजित सिटी है
चंडीगढ़ एक सुनियोजित शहर है, जिसे बसाने और बसाने में वर्षों की कड़ी मेहनत लगी, जिसके बाद यह शहर देश का पहला सुनियोजित और खूबसूरत शहर बनकर उभरा. इसकी वास्तुकला, संरचना और डिज़ाइन पर्यटन में एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं.
5.नेहरू का सपनों का शहर था
कहा जाता है कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर था. इसका डिज़ाइन और निर्माण स्विस मूल के फ्रांसीसी ली कोर्बुसिए ने किया था. कोर्बुसिए ने 1952 से 1959 तक भारत में अपने आठ साल के प्रवास के दौरान इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया था.
6.यह शहर लगभग 65 से 70 साल पहले बसा था
यह शहर लगभग 65 से 70 साल पहले बसा था और यहां बनी इमारतें आज भी आधुनिक युग की इमारतों जैसी दिखती हैं. यहाँ आपको ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों या सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त लोगों के घर मिलेंगे. इस शहर को पेंशनभोगियों का स्वर्ग भी कहा जाता है.