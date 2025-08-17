Twitter
Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल

गरीबी नहीं बन पाई ओडिशा की इस बेटी की उड़ान में बाधा, दिदाई जनजाति की पहली डॉक्टर बनने की राह पर चंपा रास्पेडा

100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा

Radha Ashtami 2025: इस दिन मनाई जाएगी राधाष्टमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व 

NEET PG Result 2025: NBEMS ने जारी किया नीट पीजी का रिजल्ट, natboard.edu.in पर यूं करें चेक

गेम ओवर... क्या DREAM 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर लग जाएगा बैन? जानिए क्या है सरकार का प्लान   

Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इन राशियों के पुरुष, दामाद-बहू देते हैं इनको बेस्ट ससुर का खिताब

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

लाइफस्टाइल

भारत का कौन सा शहर एक-दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है? सपनों के इस शहर को किसने किया था डिजाइन

क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो एक-दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है? आइए आपको बताते हैं इस शहर का नाम और इससे जुड़ी कुछ खास बातें.

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 08:16 PM IST

1.भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर

भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर
1

भारत में 4,000 से ज़्यादा शहर हैं, और हर शहर की अपनी अलग विशेषताएं हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर है, जबकि पंजाब का कपूरथला सबसे छोटा शहर है. इसी प्रकार, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं.
 

2.हर राज्य की अपनी एक राजधानी

हर राज्य की अपनी एक राजधानी
2

हर राज्य की अपनी राजधानी होती है, जहां से उसका पूरा कामकाज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो एक या दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है. आइए आपको बताते हैं इस शहर का नाम और इससे जुड़ी कुछ खास बातें.
 

3.भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है

भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है
3

भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है, वह है चंडीगढ़, जो दिल्ली से लगभग 243 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है. इसके साथ ही, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी अपनी राजधानी भी है. यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है.
 

4.यह शहर देश का पहला सुनियोजित सिटी है

यह शहर देश का पहला सुनियोजित सिटी है
4

चंडीगढ़ एक सुनियोजित शहर है, जिसे बसाने और बसाने में वर्षों की कड़ी मेहनत लगी, जिसके बाद यह शहर देश का पहला सुनियोजित और खूबसूरत शहर बनकर उभरा. इसकी वास्तुकला, संरचना और डिज़ाइन पर्यटन में एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं.
 

5.नेहरू का सपनों का शहर था

नेहरू का सपनों का शहर था
5

कहा जाता है कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर था. इसका डिज़ाइन और निर्माण स्विस मूल के फ्रांसीसी ली कोर्बुसिए ने किया था. कोर्बुसिए ने 1952 से 1959 तक भारत में अपने आठ साल के प्रवास के दौरान इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया था.
 

6.यह शहर लगभग 65 से 70 साल पहले बसा था

यह शहर लगभग 65 से 70 साल पहले बसा था
6

यह शहर लगभग 65 से 70 साल पहले बसा था और यहां बनी इमारतें आज भी आधुनिक युग की इमारतों जैसी दिखती हैं. यहाँ आपको ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों या सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त लोगों के घर मिलेंगे. इस शहर को पेंशनभोगियों का स्वर्ग भी कहा जाता है.
 

7.चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था

चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था
7

 चंडीगढ़ को जिसे स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

