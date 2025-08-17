भारत का कौन सा शहर एक-दो नहीं, बल्कि तीन राज्यों की राजधानी है? सपनों के इस शहर को किसने किया था डिजाइन

3 . भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है

भारत का एकमात्र शहर जो तीन राज्यों की राजधानी है, वह है चंडीगढ़, जो दिल्ली से लगभग 243 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है. इसके साथ ही, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी अपनी राजधानी भी है. यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है.

