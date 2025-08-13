भारत का कौन सा शहर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता है? बल्कि 14 की रात को ही फहरा देता है झंड़ा?

Twitter
Advertisement
Headlines

War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई ने क्लर्क के पदों के लिए जारी की वेटिंग लिस्ट, sbi.co.in पर यूं करें चेक

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का कौन सा शहर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाता है? बल्कि 14 की रात को ही फहरा देता है झंड़ा?

Independence Day Interesting Facts: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो आजादी के दिन तिरंगा यानी15 अगस्त की झंडा नहीं फहराता है, बल्कि वो एक रात पहले यानी 14 अगस्त की रा को तिरंगा फहराता है.

ऋतु सिंह | Aug 13, 2025, 12:52 PM IST

1.15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है लेकिन...

15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है लेकिन...
1

भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी. लंबे समय तक चले स्वतंत्रता संग्राम में हज़ारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली. तब से, हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन सुबह प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश में आज़ादी का पर्व मनाया जाता है. लेकिन एक राज्य का शहर 15 को आजादी का दिन नहीं मानाता. क्यों?
 

Advertisement

2.हर साल 14 अगस्त की रात यहां फहरता है झंडा

हर साल 14 अगस्त की रात यहां फहरता है झंडा
2

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां हर साल 15 अगस्त की सुबह नहीं, बल्कि 14 अगस्त की रात 12:01 बजे तिरंगा फहराया जाता है? यह परंपरा न केवल अनोखी है, बल्कि देशभक्ति की उस भावना को भी दर्शाती है जिसने समय से बहुत पहले ही आज़ादी का स्वागत कर दिया था.
 

3.बिहार का पूर्णिया है अलग

बिहार का पूर्णिया है अलग
3

यह शहर है बिहार का पूर्णिया, जहां हर साल 14 अगस्त की रात को झंडा फहराया जाता है. यह परंपरा आज़ादी के समय से ही चली आ रही है. दरअसल, जब साल 1947 में भारत को आधिकारिक तौर पर आज़ादी मिली थी, तो इसकी घोषणा 14 अगस्त की आधी रात यानी 15 अगस्त की सुबह ही कर दी गई थी. ठीक उसी समय पूर्णिया के एक स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने तिरंगा फहराकर आज़ादी का स्वागत किया था.
 

4.14 अगस्त की रात रेडियो पर भारत की आज़ादी की मिली थी खबर

14 अगस्त की रात रेडियो पर भारत की आज़ादी की मिली थी खबर
4

14 अगस्त की रात 12:01 बजे जब उन्हें रेडियो पर भारत की आज़ादी की खबर मिली, तो वे अपने साथियों राम रतन साह और शमशुल हक़ के साथ झंडा चौक पहुँचे और वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद लोगों में मिठाइयाँ बाँटी गईं और जश्न मनाया गया.
 

TRENDING NOW

5.ये परिवार इस परंपरा को कायम रखा है

ये परिवार इस परंपरा को कायम रखा है
5

इस ऐतिहासिक रात की याद में आज भी रामेश्वर प्रसाद सिंह का परिवार इस परंपरा को कायम रखता है. हर साल पूर्णिया के लोग 14 अगस्त की रात झंडा चौक पर इकट्ठा होते हैं और रात 12:01 बजे झंडा फहराते हैं.
 

6.वाघा बॉर्डर के बाद यहीं आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है

वाघा बॉर्डर के बाद यहीं आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है
6

यहां के लोगों का मानना है कि वाघा बॉर्डर के बाद देश में यही एक ऐसी जगह है जहां आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है. यह परंपरा सिर्फ़ एक रस्म नहीं, बल्कि आज़ादी की भावना का प्रतीक है, जिसमें कुछ लोगों ने देश के बाकी हिस्सों से पहले ही आज़ादी का जश्न मना लिया.
 

7.इसलिए 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को होगा

इसलिए 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को होगा
7

कई लोग सोचते हैं कि चूंकि 1947 से 2025 तक 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए यह 78वां स्वतंत्रता दिवस होगा. लेकिन तकनीकी रूप से यह गणना थोड़ी अलग है. चूंकि पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ही मनाया गया था, इसलिए पहले वर्ष को 'शून्य' नहीं, बल्कि 'एक' माना जाता है. इसलिए, भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
Box Office Prediction: सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, ओपनिंग डे पर कौन मारेगा बाजी?
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
महाराष्ट्र चुनाव: सिंचाई घोटाले के दस्तावेज पर घमासान, देवेंद्र फडणवीस बोले- नहीं किया गोपनीयता का उल्लंघन
बालों को मुलायम और मजबूत बनाने में फायदेमंद है कॉफी, जानें कैसे करें इस्तेमाल
बालों को मुलायम और मजबूत बनाने में फायदेमंद है कॉफी, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Rashifal 1 November 2024: आज इन लोगों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट
हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट
सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता
सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता
Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE