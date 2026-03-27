Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | Mar 27, 2026, 11:18 AM IST
1.रात के समय सजते हैं आइसक्रीम पार्लर
भारत की आइसक्रीम राजधानी कही जाने वाले शहर में आइसक्रीम सिर्फ़ एक मिठाई नहीं, बल्कि एक रोज़ाना की आदत है. यहां आइसक्रीम पार्लर रात के खाने के बाद तक सजते हैं, जिन पर लोगों की लंबी कतार लगती रहती है. यहां अलग अलग तरह के आइसक्रीम के स्वाद की चर्चा फिल्टर कॉफी या बिरयानी की तरह होती है. यही वजह है कि यहां आइसक्रीम ने शहर को एक और नई पहचान दी है.
(Credit Image AI)
2.आइसक्रीम बनी शहर की पहचान
दक्षिण भारत के तटीय इलाके में बसे मंगलुरु ने आइसक्रीम को जिस तरह अपनाया, वह अपने आप में अनोखी कहानी है. 20वीं सदी की शुरुआत में जब यह मिठाई यहां पहुंची, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह शहर की पहचान बन जाएगी, लेकिन आज यहां आइसक्रीम इतनी गहराई से घुल गई कि यह किसी खास मौके की चीज नहीं रही, बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई. अब यह शहर की संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है.
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3.क्यों अलग है मंगलुरु का आइसक्रीम कल्चर
भारत के कई शहरों में आइसक्रीम पसंद की जाती है, लेकिन मंगलुरु की खासियत इसकी निरंतरता और स्थानीयता है. यहां सालभर गर्म और नम मौसम रहता है, जिससे ठंडी मिठाइयों का आनंद लेना आसान हो जाता है. इसके अलावा, स्थानीय डेयरी सिस्टम और दूध की स्थिर आपूर्ति ने इस उद्योग को मजबूत आधार दिया है. खास बात यह भी है कि यहां के आइसक्रीम पार्लर महंगे और दिखावटी ट्रेंड्स के बजाय सादगी, स्वाद और किफायती दामों पर ध्यान देते हैं.
4.यहां आइसक्रीम की अलग पहचान
मंगलुरु ने सिर्फ आइसक्रीम खाने की आदत ही नहीं बनाई, बल्कि यहां आइसक्रीम के कई मशहूर ब्रांड भी निकले हैं. इनमें Ideal Ice Cream (पब्बास), Hangyo Ice Cream और Ryan Ice Cream जैसे नाम आज पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं.
5.यहां की खास मशहूर "गड़बड़ आइसक्रीम"
गड़बड़ आइसक्रीम का एक अलग स्वाद है. इसमें फल, जेली, ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम की कई परतें होती हैं. यह सिर्फ डेजर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा स्वाद है, जो हर चम्मच में बढ़ता जाता है. यह भारत के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लरों में से एक है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर इस आइसक्रीम का स्वाद ले सकते हैं.
6.पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर
आज मंगलुरु की यह पहचान सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रही. यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां खास तौर पर आइसक्रीम का स्वाद लेने यहां के आइसक्रीम पार्लर पर जरूर जाते हैं. इससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिला रहा है. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
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