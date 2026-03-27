FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CTET Result 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

CBSE कब जारी करेगा CTET 2026 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड? जानें पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

देश में 5 साल बाद फिर लगेगा लॉकडाउन? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया वायरल दावे का सच

देश में 5 साल बाद फिर लगेगा लॉकडाउन? केंद्रीय मंत्री ने बताया वायरल दावे का सच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें

स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग

Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

ज्यादातर लोग आइसक्रीम मौसम देखकर खाते हैं. सर्दी या बरसात में इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा शहर है, जहां आइसक्रीम सिर्फ मिठास, ठंडा स्वाद नहीं है. यह एक आदत बन चुकी है, लोग रात के खाने के बाद आइसक्रीम जरूर खाते हैं. यही वजह है कि इस शहर को आइसक्रीन राजधानी के रूप में जाना जाता है...

Nitin Sharma | Mar 27, 2026, 11:18 AM IST

1.रात के समय सजते हैं आइसक्रीम पार्लर

रात के समय सजते हैं आइसक्रीम पार्लर
1

भारत की आइसक्रीम राजधानी कही जाने वाले शहर में आइसक्रीम सिर्फ़ एक मिठाई नहीं, बल्कि एक रोज़ाना की आदत है. यहां आइसक्रीम पार्लर रात के खाने के बाद तक सजते हैं, जिन पर लोगों की लंबी कतार लगती रहती है. यहां अलग अलग तरह के आइसक्रीम के स्वाद की चर्चा फिल्टर कॉफी या बिरयानी की तरह होती है. यही वजह है कि यहां आइसक्रीम ने शहर को एक और नई पहचान दी है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.आइसक्रीम बनी शहर की पहचान

आइसक्रीम बनी शहर की पहचान
2

दक्षिण भारत के तटीय इलाके में बसे मंगलुरु ने आइसक्रीम को जिस तरह अपनाया, वह अपने आप में अनोखी कहानी है. 20वीं सदी की शुरुआत में जब यह मिठाई यहां पहुंची, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह शहर की पहचान बन जाएगी, लेकिन आज यहां आइसक्रीम इतनी गहराई से घुल गई कि यह किसी खास मौके की चीज नहीं रही, बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई. अब यह शहर की संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है.

(Credit Image AI)

3.क्यों अलग है मंगलुरु का आइसक्रीम कल्चर

क्यों अलग है मंगलुरु का आइसक्रीम कल्चर
3

भारत के कई शहरों में आइसक्रीम पसंद की जाती है, लेकिन मंगलुरु की खासियत इसकी निरंतरता और स्थानीयता है. यहां सालभर गर्म और नम मौसम रहता है, जिससे ठंडी मिठाइयों का आनंद लेना आसान हो जाता है. इसके अलावा, स्थानीय डेयरी सिस्टम और दूध की स्थिर आपूर्ति ने इस उद्योग को मजबूत आधार दिया है. खास बात यह भी है कि यहां के आइसक्रीम पार्लर महंगे और दिखावटी ट्रेंड्स के बजाय सादगी, स्वाद और किफायती दामों पर ध्यान देते हैं.

 

4.यहां आइसक्रीम की अलग पहचान

यहां आइसक्रीम की अलग पहचान
4

मंगलुरु ने सिर्फ आइसक्रीम खाने की आदत ही नहीं बनाई, बल्कि यहां आइसक्रीम के कई मशहूर ब्रांड भी निकले हैं. इनमें Ideal Ice Cream (पब्बास), Hangyo Ice Cream और Ryan Ice Cream जैसे नाम आज पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं.

TRENDING NOW

5.यहां की खास मशहूर "गड़बड़ आइसक्रीम" 

यहां की खास मशहूर "गड़बड़ आइसक्रीम" 
5

गड़बड़ आइसक्रीम का एक अलग स्वाद है. इसमें फल, जेली, ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम की कई परतें होती हैं. यह सिर्फ डेजर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा स्वाद है, जो हर चम्मच में बढ़ता जाता है. यह भारत के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लरों में से एक है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर इस आइसक्रीम का स्वाद ले सकते हैं.

6.पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर
6

आज मंगलुरु की यह पहचान सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रही. यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां खास तौर पर आइसक्रीम का स्वाद लेने यहां के आइसक्रीम पार्लर पर जरूर जाते हैं. इससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिला रहा है. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें
धरती के नीचे छिपा है कुबेर का खजाना, ये हैं दुनिया की पांच सबसे बड़ी सोने की खदानें
स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग
स्वर्ग से सुंदर हैं एशिया के ये 5 पवित्र मंदिर, एक झलक पाने के लिए सात समंदर पार से आते हैं लोग
Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज
देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Irani Actors In Bollywood: जॉन अब्राहम-बोमन ही नहीं! बॉलीवुड में इन 4 ईरानी एक्टर्स का रहा है दबदबा, 1 ने तो की हैं 300 फिल्में
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
Gem Astrology: नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
नौकरी में चाहते हैं प्रमोशन या टॉप पॉजिशन तो धारण कर लें ये 4 रत्न, करियर में होगी तगड़ी ग्रोथ
Mangal Shukra Yuti 2026: मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध 
मंगल-शुक्र का खतरनाक योग दुनिया को देगा झटका? महंगाई तोड़ेगी रिकॉर्ड या भड़केगा युद्ध
MORE
Advertisement