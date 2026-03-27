Ice Cream Capital: देश के इस शहर को कहा जाता है भारत की आइसक्रीम कैपिटल, यहां ठंड में भी नहीं रुकता ठंडी मिठास का क्रेज

2 . आइसक्रीम बनी शहर की पहचान

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दक्षिण भारत के तटीय इलाके में बसे मंगलुरु ने आइसक्रीम को जिस तरह अपनाया, वह अपने आप में अनोखी कहानी है. 20वीं सदी की शुरुआत में जब यह मिठाई यहां पहुंची, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह शहर की पहचान बन जाएगी, लेकिन आज यहां आइसक्रीम इतनी गहराई से घुल गई कि यह किसी खास मौके की चीज नहीं रही, बल्कि रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई. अब यह शहर की संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है.

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