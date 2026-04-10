Numerology: किस रंग की कार का सबसे ज्यादा होता है एक्सीडेंट? इन 3 मूलांक वालों के लिए सबसे ज्यादा होती है रिस्की

8 . ये बात समझ ले

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यह जानकारी सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेफ्टी से जुड़ी है. भारत जैसे देश में जहां सड़कें पहले से ही भीड़भाड़ वाली हैं, वहां कम विज़िबिलिटी वाली कार जोखिम बढ़ा सकती है. अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो रंग चुनते समय सिर्फ लुक नहीं, बल्कि सेफ्टी फैक्टर भी ध्यान में रखना जरूरी है. छोटी सी पसंद बड़ा फर्क डाल सकती है.Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों के साथ रिसर्च पर आधारित है, डीएनए ये खबर केवल के सावधानी बरतने के मद्देनजर अपने पाठकों के लिए लिख रहा है.

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