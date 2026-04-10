Numerology: किस रंग की कार का सबसे ज्यादा होता है एक्सीडेंट? इन 3 मूलांक वालों के लिए सबसे ज्यादा होती है रिस्की

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 10, 2026, 07:11 PM IST
1.रिसर्च क्या कहती है: किस रंग की कार का सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है
रोड सेफ्टी से जुड़ी कई अंतरराष्ट्रीय स्टडीज़ में पाया गया है कि काले (ब्लैक) और गहरे रंग की कारें दुर्घटनाओं में ज्यादा शामिल होती हैं. सबसे चर्चित स्टडी Monash University Accident Research Centre Study on Vehicle Color and Crash Risk (2007) की है, जिसमें पाया गया कि ब्लैक कारों का क्रैश रिस्क ज्यादा होता है. Photo Credit: AI
2.इसकी सबसे बड़ी वजह है विज़िबिलिटी.
ब्लैक और डार्क ग्रे कारें रात, बारिश या धुंध में आसानी से नजर नहीं आतीं, जिससे टक्कर का खतरा बढ़ जाता है. वहीं सफेद (व्हाइट) और हल्के रंग की कारें ज्यादा दिखाई देती हैं, इसलिए उनका एक्सीडेंट रिस्क अपेक्षाकृत कम माना जाता है.यानी यहां कारण सीधा है जो दिखेगा नहीं, वह टकराएगा ज्यादा.Photo Credit: AI
3.न्यूमेरोलॉजी में भी इस रंग की एनर्जी मानी गई है भारी
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर रंग एक खास नंबर और ऊर्जा से जुड़ा होता है. ब्लैक रंग को अक्सर नंबर 8 और शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जिसे गंभीरता, देरी और चुनौतियों का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से कुछ न्यूमेरोलॉजर्स मानते हैं कि ब्लैक कारें नेगेटिव एनर्जी या बाधाओं को आकर्षित कर सकती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है. Photo Credit: AI
4.किस अंक वालों के लिए 8 अंक शुभ नहीं होता है?
न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1, 2 और 9 वालों के लिए 8 अंक (शनि) आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. शनि की धीमी और कर्म-आधारित ऊर्जा इनके तेज या भावुक स्वभाव से टकराती है, जिससे देरी, बाधाएं और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. हालांकि सही संतुलन और प्रयास से इसके प्रभाव को संभाला जा सकता है. Photo Credit: AI
5.ये रंग माना गया है सुरक्षित
व्हाइट रंग को नंबर 1 और सूर्य से जोड़ा जाता है, जो स्पष्टता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. सफेद रंग शांति का प्रतीक भी होता है. वहीं सफेद रंग अंधेरे में भी एक आभास दिलाता है इसलिए ऐसे वाहनों का एक्सीडेंट की चांस कम होते हैं. Photo Credit: AI
6.ग्रहों का असर और ड्राइविंग एनर्जी
ज्योतिष के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव ज्यादा हो, तो उसे गहरे रंगों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है. ऐसे लोगों के लिए हल्के रंगजैसे सफेद, सिल्वर या हल्का नीला ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं. हालांकि यह पूरी तरह विश्वास और परंपरा पर आधारित है, लेकिन कई लोग इसे अपने निर्णय का हिस्सा बनाते हैं. Photo Credit: AI
7.अगर कार का रंग है काला तो क्या करें?
अगर आपके कार का रंग काला है तो घबराएं नहीं, बस इस कार का रंग बदलवा लें. कम खर्च में ही आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी.
8. ये बात समझ ले
यह जानकारी सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेफ्टी से जुड़ी है. भारत जैसे देश में जहां सड़कें पहले से ही भीड़भाड़ वाली हैं, वहां कम विज़िबिलिटी वाली कार जोखिम बढ़ा सकती है. अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो रंग चुनते समय सिर्फ लुक नहीं, बल्कि सेफ्टी फैक्टर भी ध्यान में रखना जरूरी है. छोटी सी पसंद बड़ा फर्क डाल सकती है.Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों के साथ रिसर्च पर आधारित है, डीएनए ये खबर केवल के सावधानी बरतने के मद्देनजर अपने पाठकों के लिए लिख रहा है.
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