शरीर के किस अंग सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 17, 2025, 07:34 AM IST
1. ठिठुरन वाली ठंड हो चुकी है शुरू
देशभर में शीतलहर चलने शुरू हो चुकी है. यह मौसम सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. इसलिए इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए ठंड से बचना ज़रूरी है. क्योंकि, ठंडी हवा का सीधा असर सेहत पर पड़ता है. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और गर्मी का सहारा लेते हैं. तापमान गिरने पर ठंड सबसे पहले कुछ अंगों को प्रभावित करती है. वहीं कुछ अंग बेहद संवेदनशील होते हैं. अब सवाल यह है कि शरीर के किन अंगों पर सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
2.शरीर एक प्राथमिक प्रणाली के तहत काम करता है
सर्दियों में हमारा शरीर एक प्राथमिक प्रणाली के तहत काम करता है. इसका पहला काम शरीर के ज़रूरी अंगों जैसे दिमाग, दिल और अन्य अंगों को उनके सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है, ताकि वे ठीक से काम करते रहें. ऐसा करने के लिए, शरीर सुरक्षा के तौर पर वाहिकासंकीर्णन (vasoconstriction) करता है.
3.हाथ-पैरों की ओर गर्म रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है
यानी यह हाथ-पैरों की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है. इससे हाथ-पैरों की ओर गर्म रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है. रक्त प्रवाह धीमा होने के कारण हाथ-पैरों तक कम गर्मी पहुँचती है. इससे हाथ-पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं.
4.शरीर के इस हिस्से में लगती है सबसे ज्यादा ठंड
मेडिकल न्यूज़ टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शरीर में हाथ-पैर, खासकर उंगलियाँ, सबसे ज़्यादा ठंडी लगती हैं. हालाँकि, नाक और कान भी इसमें शामिल हैं. इसका मुख्य कारण शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र है, जो ज़रूरी आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए इन अंगों से गर्मी खींचता है.
5.हाथ-पैरों के बाद नाक और कान सबसे ज़्यादा ठंड लगती है
हाथ-पैरों के बाद नाक और कान सबसे ज़्यादा ठंडक महसूस कराते हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि ये अंग सबसे ज़्यादा खुले होते हैं, जिससे ये बाहरी तापमान के संपर्क में आते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, ठंडी हवा शरीर में सबसे ज़्यादा नाक और कान के ज़रिए ही प्रवेश करती है, जिससे ठंड फेफड़ों तक पहुँचती है और व्यक्ति को और भी ज़्यादा ठंड लगती है.
6.गर्म पानी पीना फ़ायदेमंद होता है
ठंड शुरू होते ही शरीर का तापमान तेज़ी से गिरने लगता है. ऐसे में ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी पीना फ़ायदेमंद रहेगा. सुबह गर्म पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकलते हैं और पाचन क्रिया भी बेहतर होती है. इसके अलावा, ठंड से बचने के लिए हाथों और पैरों में दस्ताने पहनें. सुबह या शाम को तेज़ टहलने या योग करने की आदत डालें.
