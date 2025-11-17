शरीर के किस अंग सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट 

1 . ठिठुरन वाली ठंड हो चुकी है शुरू

देशभर में शीतलहर चलने शुरू हो चुकी है. यह मौसम सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. इसलिए इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए ठंड से बचना ज़रूरी है. क्योंकि, ठंडी हवा का सीधा असर सेहत पर पड़ता है. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और गर्मी का सहारा लेते हैं. तापमान गिरने पर ठंड सबसे पहले कुछ अंगों को प्रभावित करती है. वहीं कुछ अंग बेहद संवेदनशील होते हैं. अब सवाल यह है कि शरीर के किन अंगों पर सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

