FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

SP सरकार में मुगलों के नाम पर रखे-जयवीर | फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां

HomePhotos

लाइफस्टाइल

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

आमतौर पर हम अपना ब्लड ग्रुप सिर्फ़ आपात स्थिति में ही जानना चाहते हैं. लेकिन इसी बीच, एक नए अध्ययन से पता चला है कि ब्लड ग्रुप हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है. ख़ास तौर पर लिवर के स्वास्थ्य पर क्योंकि कुछ ब्लड ग्रुप लिवर बीमारी के चपेट में ज्यादा आते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 28, 2025, 02:15 PM IST

1.कुछ ब्लड ग्रुप को ऑटोइम्यून लिवर रोग होने का खतरा

कुछ ब्लड ग्रुप को ऑटोइम्यून लिवर रोग होने का खतरा
1

प्रमुख पत्रिका फ्रंटियर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कुछ खास रक्त समूहों वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए न केवल अपने रक्त समूह को जानना ज़रूरी है, बल्कि ऐसी जीवनशैली अपनाना भी ज़रूरी है जो लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा करे.
 

Advertisement

2.ब्लड ग्रुप A वालों का खतरा ज्यादा

ब्लड ग्रुप A वालों का खतरा ज्यादा
2

ब्लड ग्रुप A वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर रोग का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड ग्रुप B वाले लोगों में यह समस्या होने की संभावना कम होती है. पीबीसी के जोखिम को समझने के लिए, एक स्वस्थ जीवनशैली और नियमित जांच ज़रूरी है.
 

3.स्टडी क्या बताती है

स्टडी क्या बताती है
3

ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट मार्कर हैं जिन्हें A, B, या H एंटीजन कहा जाता है और जो रक्त प्रकार निर्धारित करते हैं. इस अध्ययन के लिए लगभग 1,200 लोगों का परीक्षण किया गया. इनमें से 114 लोगों को ऑटोइम्यून लिवर रोग था.

4.इसके बाद O, B और AB समूह पर आता है खतरा

इसके बाद O, B और AB समूह पर आता है खतरा
4

यह पाया गया है कि लिवर की समस्याओं वाले लोगों में ब्लड ग्रुप 'A' ज़्यादा प्रचलित है. इसके बाद O, B और AB समूह आते हैं. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली लिवर पर हमला करती है. PBC में, पित्त नलिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पित्त लिवर में जमा हो जाता है. इससे सिरोसिस और लिवर फेलियर होता है.
 

TRENDING NOW

5.ब्लड ग्रुप A होने का मतलब यह नहीं कि...

ब्लड ग्रुप A होने का मतलब यह नहीं कि...
5

ब्लड ग्रुप A होने का मतलब यह नहीं कि आपको लिवर की बीमारी हो ही जाएगी. लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह एक जोखिम भरा मामला है. अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान और जोड़ों में दर्द जैसे मामूली लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो नियमित रूप से जाँच करवाना एक अच्छा विचार है. एक स्वस्थ जीवनशैली और समय पर पहचान और उपचार लिवर के लिए अच्छे हैं.
 

6.इन लोगों को शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है

इन लोगों को शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है
6

पीबीसी जैसी पुरानी लिवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है. इसलिए, इससे पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए. कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए. इससे पेट में पानी जमा होने की समस्या (जलोदर) कम होती है. पौष्टिक आहार लें जैसे कि भरपूर मात्रा में साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, मेवे और फलियाँ. जैतून के तेल जैसी असंतृप्त वसा अच्छी होती है. संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए.
 

7.ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी

ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी
7

पीबीसी से पीड़ित लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. इसलिए उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिए. ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. रोज़ाना व्यायाम करने से लिवर स्वस्थ रहता है. यह हड्डियों को भी मज़बूत रखने में मदद करता है.
 

8.धूम्रपान से लिवर की बीमारियां भी बिगड़ती हैं

धूम्रपान से लिवर की बीमारियां भी बिगड़ती हैं
8

धूम्रपान से लिवर की बीमारियां भी बिगड़ती हैं. इसलिए बेहतर होगा कि धूम्रपान तुरंत छोड़ दिया जाए. नियमित रूप से रक्त परीक्षण करवाते रहें ताकि पता चल सके कि लिवर कैसे काम कर रहा है और बीमारी बढ़ी है या नहीं.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
MORE
Advertisement
धर्म
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
MORE
Advertisement