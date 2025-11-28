किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

6 . इन लोगों को शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है

पीबीसी जैसी पुरानी लिवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है. इसलिए, इससे पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए. कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए. इससे पेट में पानी जमा होने की समस्या (जलोदर) कम होती है. पौष्टिक आहार लें जैसे कि भरपूर मात्रा में साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, मेवे और फलियाँ. जैतून के तेल जैसी असंतृप्त वसा अच्छी होती है. संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए.

