किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

ऋतु सिंह | Nov 28, 2025, 02:15 PM IST
1.कुछ ब्लड ग्रुप को ऑटोइम्यून लिवर रोग होने का खतरा
प्रमुख पत्रिका फ्रंटियर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कुछ खास रक्त समूहों वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए न केवल अपने रक्त समूह को जानना ज़रूरी है, बल्कि ऐसी जीवनशैली अपनाना भी ज़रूरी है जो लिवर के स्वास्थ्य की रक्षा करे.
2.ब्लड ग्रुप A वालों का खतरा ज्यादा
ब्लड ग्रुप A वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर रोग का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड ग्रुप B वाले लोगों में यह समस्या होने की संभावना कम होती है. पीबीसी के जोखिम को समझने के लिए, एक स्वस्थ जीवनशैली और नियमित जांच ज़रूरी है.
3.स्टडी क्या बताती है
ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशिष्ट मार्कर हैं जिन्हें A, B, या H एंटीजन कहा जाता है और जो रक्त प्रकार निर्धारित करते हैं. इस अध्ययन के लिए लगभग 1,200 लोगों का परीक्षण किया गया. इनमें से 114 लोगों को ऑटोइम्यून लिवर रोग था.
4.इसके बाद O, B और AB समूह पर आता है खतरा
यह पाया गया है कि लिवर की समस्याओं वाले लोगों में ब्लड ग्रुप 'A' ज़्यादा प्रचलित है. इसके बाद O, B और AB समूह आते हैं. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली लिवर पर हमला करती है. PBC में, पित्त नलिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पित्त लिवर में जमा हो जाता है. इससे सिरोसिस और लिवर फेलियर होता है.
5.ब्लड ग्रुप A होने का मतलब यह नहीं कि...
ब्लड ग्रुप A होने का मतलब यह नहीं कि आपको लिवर की बीमारी हो ही जाएगी. लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह एक जोखिम भरा मामला है. अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान और जोड़ों में दर्द जैसे मामूली लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो नियमित रूप से जाँच करवाना एक अच्छा विचार है. एक स्वस्थ जीवनशैली और समय पर पहचान और उपचार लिवर के लिए अच्छे हैं.
6.इन लोगों को शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है
पीबीसी जैसी पुरानी लिवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए शराब का सेवन ज़्यादा हानिकारक होता है. इसलिए, इससे पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए. कम सोडियम वाला आहार लेना चाहिए. इससे पेट में पानी जमा होने की समस्या (जलोदर) कम होती है. पौष्टिक आहार लें जैसे कि भरपूर मात्रा में साबुत अनाज, फल, सब्ज़ियाँ, मेवे और फलियाँ. जैतून के तेल जैसी असंतृप्त वसा अच्छी होती है. संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए.
7.ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी
पीबीसी से पीड़ित लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. इसलिए उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिए. ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. रोज़ाना व्यायाम करने से लिवर स्वस्थ रहता है. यह हड्डियों को भी मज़बूत रखने में मदद करता है.
8.धूम्रपान से लिवर की बीमारियां भी बिगड़ती हैं
धूम्रपान से लिवर की बीमारियां भी बिगड़ती हैं. इसलिए बेहतर होगा कि धूम्रपान तुरंत छोड़ दिया जाए. नियमित रूप से रक्त परीक्षण करवाते रहें ताकि पता चल सके कि लिवर कैसे काम कर रहा है और बीमारी बढ़ी है या नहीं.
