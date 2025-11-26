इस ब्लड ग्रुप वालों को नौकरी में क्यों मिलती है प्रायरिटी? जानिए किन देशों में है ये जॉब ट्रेंड

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 26, 2025, 12:59 PM IST
1. ब्लड ग्रुप भी आपके करियर पर असर डाल सकता है
क्या आपका ब्लड ग्रुप भी आपके करियर पर असर डाल सकता है? जी हां असर डाल सकता है खास कर कुछ देशों में. ब्लड ग्रुप व्यक्ति के व्यक्तित्व और काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है.इसी वजह से कुछ जगहों पर नौकरी या प्रमोशन में ब्लड ग्रुप एक “अनस्पोकेन फैक्टर” बन जाता है.
2.कहां से और कैसे शुरू हुई ये मान्यता
यह विचार 1930 के दशक में जापान में लोकप्रिय हुआ, जिसे “केत्सुकी-गाटा (Ketsueki-gata)” कहा जाता है. इस मान्यता के अनुसार, प्रत्येक ब्लड ग्रुप वाले लोगों के अलग-अलग स्वभाव, काम करने के तरीके और नेतृत्व गुण होते हैं. हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी कई कंपनियां अब भी इसे गंभीरता से लेती हैं.
3.इस ब्लड ग्रुप को माना जाता है ज्यादा मेहनती और अनुशासित
A ग्रुप वाले लोग शांत, जिम्मेदार और विस्तार से सोचने वाले माने जाते हैं. इन्हें टीमवर्क में बेहतरीन माना जाता है. जापान और कोरिया में ऑफिस जॉब्स में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है.
4.इसके बाद इस ब्लड ग्रुप को लीडरशिप और आत्मविश्वास के लिए मिलता है प्रेफरेंस
O ग्रुप वालों को जन्मजात लीडर कहा जाता है. यह आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं. जापान और अमेरिका में O ग्रुप को “Born Leaders” माना जाता है.
5.इस ब्लड ग्रुप को माना जाता है क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट
B ग्रुप वाले लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं. इन्हें डिजाइन, मीडिया, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में उपयुक्त माना जाता है. लेकिन कई बार इन्हें थोड़ा “Self-centered” भी समझा जाता है.
6.इस ब्लड ग्रुप वालों को माना जाता है बेस्ट प्लानर, स्ट्रेटजिक और बैलेंस्ड
AB ग्रुप वाले शांत, तार्किक और संतुलित माने जाते हैं. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और विश्लेषणात्मक भूमिकाओं के लिए उपयुक्त होते हैं.इनके प्लान अलग और इनोवेटिव होते हैं
7.इन देशों में दिया जाता है ब्लड ग्रुप को प्रेफरेंस
जापान-इंटरव्यू में कभी-कभी ब्लड ग्रुप पूछा जाता है.
दक्षिण कोरिया- डेटिंग ऐप्स और टीम-बिल्डिंग में अब भी ब्लड ग्रुप को देखा जाता है.
ताइवान और थाईलैंड- स्कूलों में बच्चों को ब्लड ग्रुप आधारित गुण सिखाए जाते हैं.
8.क्या यह सही है?
हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान इसे “क्लासिक मिथ” कहता है, लेकिन एशियाई संस्कृति में यह मान्यता आज भी गहराई से जुड़ी है. वैज्ञानिक रूप से ब्लड ग्रुप और पर्सनैलिटी के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी यह विचार कुछ समाजों में हायरिंग कल्चर का हिस्सा बना हुआ है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से