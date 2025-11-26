इस ब्लड ग्रुप वालों को नौकरी में क्यों मिलती है प्रायरिटी? जानिए किन देशों में है ये जॉब ट्रेंड

1 . ब्लड ग्रुप भी आपके करियर पर असर डाल सकता है

क्या आपका ब्लड ग्रुप भी आपके करियर पर असर डाल सकता है? जी हां असर डाल सकता है खास कर कुछ देशों में. ब्लड ग्रुप व्यक्ति के व्यक्तित्व और काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है.इसी वजह से कुछ जगहों पर नौकरी या प्रमोशन में ब्लड ग्रुप एक “अनस्पोकेन फैक्टर” बन जाता है.