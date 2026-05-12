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एशिया की वो भाषा जिसे ज्यादातर देश की सेनाएं सीख रहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही इस लैंग्वेज की डिमांड

क्या आपको पता है कि वो कौन-सी एशियाई भाषा है जिसे ज़्यादातर देशों की सेनाएं सीखती हैं. खासकर एशिया की. आखिर वो कौन सा लैंग्वेज है और क्यों इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी सीखने पर जोर दे रहे हैं, चलिए समझते हैं. इतना ही नहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ इस भाषा की डिमांड हैं.

ऋतु सिंह | May 12, 2026, 11:24 AM IST

1.क्या है मेंडरिन भाषा और क्यों बढ़ी इसकी अहमियत

क्या है मेंडरिन भाषा और क्यों बढ़ी इसकी अहमियत
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मंदारिन चीनी (Mandarin Chinese) दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है. यह चीन की आधिकारिक भाषा है और चीन की सेना, सरकारी एजेंसियां, तकनीकी संस्थान और प्रशासनिक व्यवस्था इसी भाषा में काम करती है.

भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए चीन सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्वी भी है. ऐसे में सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए दुश्मन देश की भाषा समझना सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषा जानने वाला अधिकारी सिर्फ बातचीत ही नहीं समझता, बल्कि दुश्मन की सोच, संकेत और रणनीति भी तेजी से पकड़ सकता है. यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में “लैंग्वेज इंटेलिजेंस” का महत्व लगातार बढ़ रहा है. (फोटो एआई)

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2.क्या भारतीय सेना में भी मेंडरिन सिखाई जाती है?

क्या भारतीय सेना में भी मेंडरिन सिखाई जाती है?
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इंडियन आर्मी की आधिकारिक भाषा मेंडरिन नहीं है. भारतीय सेना में कामकाज मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में होता है. अलग-अलग रेजिमेंट्स में स्थानीय भाषाओं का भी उपयोग होता है, लेकिन ऑपरेशनल और प्रशासनिक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी का दबदबा रहता है.

हालांकि, चीन से जुड़े मामलों में काम करने वाले कुछ सैन्य अधिकारियों, खुफिया विशेषज्ञों और अनुवादकों को मेंडरिन की ट्रेनिंग दी जाती है. इसका उद्देश्य सीमा पर संचार समझना, दस्तावेज पढ़ना और रणनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करना होता है. यानी हर सैनिक के लिए मेंडरिन सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ खास यूनिट्स और सुरक्षा एजेंसियों में यह कौशल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. (फोटो एआई)
 

3.सिर्फ सेना नहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही डिमांड

सिर्फ सेना नहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही डिमांड
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मेंडरिन अब केवल सुरक्षा या युद्ध की भाषा नहीं रह गई है. चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल है, इसलिए इस भाषा की मांग बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है. भारत में कई कंपनियां ऐसे लोगों को प्राथमिकता देती हैं जो चीनी कंपनियों या क्लाइंट्स से सीधे संवाद कर सकें. यही कारण है कि आज कई युवा करियर ग्रोथ के लिए मेंडरिन सीख रहे हैं.

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भविष्य के साइबर युद्ध और डिजिटल जासूसी में भाषा विशेषज्ञों की भूमिका और ज्यादा बढ़ सकती है. यानी आने वाले समय में सिर्फ बंदूक नहीं, भाषा भी सुरक्षा का बड़ा हथियार बनेगी. (फोटो एआई)
 

4.युद्ध के दौर में भाषा कैसे बनती है ताकत

युद्ध के दौर में भाषा कैसे बनती है ताकत
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इतिहास बताता है कि कई युद्धों में दुश्मन की भाषा समझना जीत का बड़ा कारण बना. रेडियो संदेश पकड़ना, कोड वर्ड समझना और सीमा पर बातचीत का अर्थ निकालना सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत-चीन जैसे संवेदनशील बॉर्डर क्षेत्रों में भाषा जानने वाले अधिकारी गलतफहमी कम करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं. इससे सीमा पर तनाव की स्थिति में फैसले ज्यादा सटीक हो सकते हैं. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.मेंडरिन क्या एशियाई हर देश की सेना सीखती है? 

मेंडरिन क्या एशियाई हर देश की सेना सीखती है? 
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नहीं, Mandarin Chinese एशिया के हर देश की सेना नहीं सीखती. यह पूरी तरह उस देश की रणनीतिक जरूरत, पड़ोसी देशों से रिश्तों और सुरक्षा चुनौतियों पर निर्भर करता है.
 जिन देशों का चीन के साथ सीमा विवाद, सैन्य तनाव, व्यापारिक संबंध या सुरक्षा हित जुड़े होते हैं, वहां की सेना और खुफिया एजेंसियां मेंडरिन विशेषज्ञ तैयार करती हैं. उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, ताइवान, जापान और कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सीमित स्तर पर सैन्य अधिकारियों, इंटरप्रेटर और इंटेलिजेंस टीमों को यह भाषा सिखाई जाती है.
 

6.यह ट्रेनिंग सिर्फ खास यूनिट्स को दी जाती है

यह ट्रेनिंग सिर्फ खास यूनिट्स को दी जाती है
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लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर सैनिक को मेंडरिन सीखनी पड़ती है. आमतौर पर यह ट्रेनिंग सिर्फ खास यूनिट्स, भाषा विशेषज्ञों, साइबर इंटेलिजेंस और बॉर्डर ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों तक सीमित रहती है.

असल में आधुनिक युद्ध में दुश्मन देश की भाषा समझना एक रणनीतिक स्किल माना जाता है. इससे रेडियो कम्युनिकेशन, दस्तावेज, डिजिटल मैसेज और सैन्य संकेतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है. (फोटो एआई)
 

7.ये भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल करियर से भी जुड़ गई है

ये भाषा राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल करियर से भी जुड़ गई है
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बहुत से लोग सोचते हैं कि विदेशी भाषा सीखना सिर्फ पढ़ाई या विदेश नौकरी तक सीमित है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल करियर से भी जुड़ चुका है.

मेंडरिन जैसी भाषाएं आने वाले समय में उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस, डिफेंस स्टडीज, ट्रांसलेशन, AI और विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं.यानी यह सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक स्किल भी बनती जा रही है.  (फोटो एआई)

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