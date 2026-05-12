एशिया की वो भाषा जिसे ज्यादातर देश की सेनाएं सीख रहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही इस लैंग्वेज की डिमांड

1 . क्या है मेंडरिन भाषा और क्यों बढ़ी इसकी अहमियत

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मंदारिन चीनी (Mandarin Chinese) दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में शामिल है. यह चीन की आधिकारिक भाषा है और चीन की सेना, सरकारी एजेंसियां, तकनीकी संस्थान और प्रशासनिक व्यवस्था इसी भाषा में काम करती है.

भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए चीन सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्वी भी है. ऐसे में सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए दुश्मन देश की भाषा समझना सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि भाषा जानने वाला अधिकारी सिर्फ बातचीत ही नहीं समझता, बल्कि दुश्मन की सोच, संकेत और रणनीति भी तेजी से पकड़ सकता है. यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में “लैंग्वेज इंटेलिजेंस” का महत्व लगातार बढ़ रहा है. (फोटो एआई)