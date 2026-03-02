दुनिया के टॉप 10 सबसे पढ़े-लिखे देश कौन से हैं? जानें भारत कहां करता है इसमें स्टैंड और कैसे तय होती है ये रैंकिंग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 02, 2026, 06:40 AM IST
1.संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशन एजेंसी क्या बता रही है
किस देश में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग रहते हैं?यह सवाल केवल सामान्य ज्ञान का नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत और भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ा है.आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शिक्षा किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी मानी जाती है. पिछले दो दशकों में उच्च शिक्षा (Higher Education) तक पहुंच तेजी से बढ़ी है. संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशन एजेंसी UNESCO के आंकड़े बताते हैं कि 2000 के बाद कॉलेज स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हुई. यह बदलाव संकेत देता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ रही है. (Photo Credit - AI Generated)
2.25 से 64 वर्ष की आयु वालों की देखी जाती है एजुकेशन
सबसे पढ़े-लिखे देशों की रैंकिंग आमतौर पर 25 से 64 वर्ष की आयु के उन वयस्कों के प्रतिशत पर आधारित होती है, जिन्होंने कॉलेज या समकक्ष उच्च शिक्षा पूरी की है. यह डेटा मुख्य रूप से OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) द्वारा एकत्र किया जाता है और तुलना के लिए International Standard Classification of Education (ISCED) का साझा ढांचा यूज होता है. (Photo Credit - AI Generated)
3.दुनिया के 10 सबसे पढ़े-लिखे देश
दुनिया के 10 सबसे पढ़े-लिखे देश (वयस्कों में कॉलेज शिक्षा का प्रतिशत) में टॉप पर 63% के साथ कनाडा है, दूसरे पर 56%के साथ जापान, फिर 54% आयरलैंड, 53% के साथ साउथ कोरिया, 52% के साथ यूनाइटेड किंगडम, 50% के साथ यूएस और सेम 50% पर ऑस्ट्रेलिया है. जबकि 49% पर फिनलैं, फिर 48% के साथ नार्वे और 9वें नंबर पर 47% के साथ स्विट्ज़रलैंड है. इन देशों में उच्च शिक्षा का मजबूत ढांचा, रिसर्च निवेश और इंडस्ट्री-एकेडेमिया सहयोग प्रमुख कारण माने जाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
4.रैंकिंग कैसे तय होती है?
OECD सदस्य देशों के बीच तुलनात्मक डेटा इकट्ठा करता है और ये 25-64 वर्ष आयु वर्ग के उन लोगों की संख्या देखता है, जिन्होंने बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट स्तर की डिग्री प्राप्त की है. इस प्रतिशत के आधार पर देशों की सूची तैयार होती है. यह केवल साक्षरता दर (Literacy Rate) नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों का अनुपात मापता है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि देश की कार्यबल कितनी स्किल्ड है.(Photo Credit - AI Generated)
5.एजुकेशन में भारत कहां करता है स्टैंड?
2026 में 25–64 आयु वर्ग में तृतीयक (कॉलेज) शिक्षा प्राप्त वयस्कों के प्रतिशत के आधार पर तैयार वैश्विक तुलना में भारत टॉप 10 में नहीं है. उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय आकलनों के मुताबिक भारत आम तौर पर टॉप 50 देशों में निचले हिस्से में आता है. लगभग 40वें से 50वें स्थान के बीच है क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्कों का अनुपात अभी विकसित देशों से कम है. हालांकि नामांकन और संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. (Photo Credit - AI Generated)
6.भारत के लिए क्या सीख?
भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता और रिसर्च निवेश अभी भी चुनौती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडस्ट्री-लिंक्ड पाठ्यक्रम और डिजिटल स्किल ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ाना जरूरी है. केवल डिग्री की संख्या नहीं, बल्कि रोजगार योग्य कौशल प्राथमिकता होनी चाहिए. (Photo Credit - AI Generated)
7.क्या विकसित देश ही आगे रहेंगे?
अधिकांश टॉप देश विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं. उन्होंने दशकों से रिसर्च, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में निवेश किया है. इसके विपरीत कई विकासशील देश अभी बुनियादी शिक्षा और पहुंच (Access) पर ध्यान दे रहे हैं. फिर भी, एशिया और अफ्रीका के कई देश तेजी से उच्च शिक्षा ढांचे का विस्तार कर रहे हैं. ऑनलाइन लर्निंग और स्किल-आधारित प्रोग्राम इस अंतर को कम करने में मदद कर रहे हैं. (Photo Credit - AI Generated)
