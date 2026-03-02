दुनिया के टॉप 10 सबसे पढ़े-लिखे देश कौन से हैं? जानें भारत कहां करता है इसमें स्टैंड और कैसे तय होती है ये रैंकिंग

1 . संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशन एजेंसी क्या बता रही है

किस देश में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग रहते हैं?यह सवाल केवल सामान्य ज्ञान का नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत और भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़ा है.आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शिक्षा किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी मानी जाती है. पिछले दो दशकों में उच्च शिक्षा (Higher Education) तक पहुंच तेजी से बढ़ी है. संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशन एजेंसी UNESCO के आंकड़े बताते हैं कि 2000 के बाद कॉलेज स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हुई. यह बदलाव संकेत देता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ रही है. (Photo Credit - AI Generated)