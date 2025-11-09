ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

1 . टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट

1

खुशी हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है. किसी के लिए यह परिवार के साथ समय बिताना है, किसी के लिए करियर में सफलता, और किसी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का संतुलन. हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 ने दुनिया भर के 18,000 से ज़्यादा लोगों से यह पूछा कि वे अपने शहर में कितने खुश हैं. इस सर्वेक्षण ने एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की एक रोमांचक तस्वीर पेश की. चलिए जानें टॉप सिटीज या कंट्री में किसका नाम है.

