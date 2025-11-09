FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

लाइफस्टाइल

ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

किसी भी शहरों में रहने वालों की खुशियों का अनुभव अलग-अलग होता है. जीवन की गुणवत्ता, संस्कृति, समुदाय और रोजमर्रा की सुविधाएं किसी भी शहर में रहने वालों की खुशी को प्रभावित करती हैं. तो चलिए जानें एशिया के टॉप खुशहाल देश कौन से हैं और भारत की रैंकिंग क्या है?

ऋतु सिंह | Nov 09, 2025, 06:03 PM IST

1. टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट

टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट
1

खुशी हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है. किसी के लिए यह परिवार के साथ समय बिताना है, किसी के लिए करियर में सफलता, और किसी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का संतुलन. हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 ने दुनिया भर के 18,000 से ज़्यादा लोगों से यह पूछा कि वे अपने शहर में कितने खुश हैं. इस सर्वेक्षण ने एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की एक रोमांचक तस्वीर पेश की. चलिए जानें टॉप सिटीज या कंट्री में किसका नाम है.
 

2.बीजिंग और शंघाई: चीन की खुशहाल महानगर

बीजिंग और शंघाई: चीन की खुशहाल महानगर
2

बीजिंग और शंघाई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. बीजिंग के 93% और शंघाई के 92% निवासी अपने शहर में खुश महसूस करते हैं. इन शहरों ने सुरक्षा, सुविधाएँ, जीवन की गुणवत्ता, संस्कृति और नवाचार में उच्च अंक प्राप्त किए हैं. विशेष रूप से जेन-जेड के लिए, ये शहर आधुनिक जीवन और भविष्य की सोच के मामले में एशिया में अग्रणी माने गए हैं.
 

3.चियांग माई और हनोई: शांति और समुदाय

चियांग माई और हनोई: शांति और समुदाय
3

थाईलैंड का चियांग माई और वियतनाम का हनोई शीर्ष 5 में शामिल हैं. इन शहरों में 88% निवासी अपने जीवन से खुश हैं. दोनों शहरों की विशेषता उनके हरे-भरे स्थान, धीमी जीवनशैली और आपस में जुड़े समुदाय हैं. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शांति और सामुदायिक जुड़ाव की तलाश में हैं.
 

4.भारत का मुंबई है टॉप पर: एशिया की खुशी की राजधानी कहा गया है इसे

भारत का मुंबई है टॉप पर: एशिया की खुशी की राजधानी कहा गया है इसे
4

भारत का मुंबई इस सूची में पहले स्थान पर है. 94% मुंबईवासियों ने कहा कि उनका शहर उन्हें खुश रखता है. इसके अलावा, सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं:

  1. 89% लोग महसूस करते हैं कि मुंबई में वे अन्य जगहों की तुलना में अधिक खुश हैं.
  2. 88% का कहना है कि यहाँ के लोग खुशमिजाज और सकारात्मक हैं.
  3. 87% का मानना है कि हाल के वर्षों में मुंबई में खुशी बढ़ी है.

 

5.मुंबई की यह सफलता के पीछे क्या है?

मुंबई की यह सफलता के पीछे क्या है?
5

विशेषज्ञों के अनुसार मुंबई की यह सफलता उसके मनोरंजन विकल्प, स्ट्रीट फूड, करियर के अवसर और लोगों में मौजूद समुदाय की भावना के कारण है. दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक होने के बावजूद, मुंबई अपने निवासियों को जुड़ाव और एकपन का अनुभव देती है.
 

6.एशिया के 10 सबसे खुशहाल शहर (2025)

एशिया के 10 सबसे खुशहाल शहर (2025)
6

  1. मुंबई, भारत 
  2. बीजिंग, चीन
  3. शंघाई, चीन
  4. चियांग माई, थाईलैंड
  5. हनोई, वियतनाम
  6. जकार्ता, इंडोनेशिया
  7. हांगकांग
  8. बैंकॉक, थाईलैंड
  9. सिंगापुर
  10. सियोल, दक्षिण कोरिया

हालांकि ये बड़े वैश्विक केंद्र भी खुशहाल माने गए, कुछ जैसे सियोल, सिंगापुर और टोक्यो अपेक्षाकृत निचले स्थान पर रहे. उदाहरण के लिए, टोक्यो के केवल 70% निवासी ही खुश महसूस करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे काम के घंटे और तेज-तर्रार जीवन शैली इसके मुख्य कारण हैं. ऐसे शहरों में पार्क, प्रकृति और आराम के लिए समय निकालना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.
 

7.खुशी का रहस्य: समुदाय और जीवनशैली

खुशी का रहस्य: समुदाय और जीवनशैली
7

सर्वेक्षण से एक बात साफ़ होती है: एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में समुदाय की मजबूत भावना, जीवन की गुणवत्ता और रोजमर्रा की खुशियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं. चाहे वह मुंबई की व्यस्तता हो, बीजिंग का आधुनिक जीवन, या हनोई की शांति – शहर की सकारात्मकता और जुड़े रहने की भावना ही खुशी की कुंजी है.
 

8.सच्ची खुशी केवल सुविधाओं में नहीं...

सच्ची खुशी केवल सुविधाओं में नहीं...
8

एशिया के इन शहरों की कहानी यह दिखाती है कि सच्ची खुशी केवल सुविधाओं में नहीं, बल्कि लोगों के आपसी संबंध, जीवनशैली और समुदाय की भावना में छिपी होती है. यही कारण है कि मुंबई से हनोई तक, लोग अपने शहर में जीवन को प्यार और प्रसन्नता के साथ जीते हैं.

