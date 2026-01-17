भारत की 4 हाईएस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज कौन सी हैं? कैसे तय होती है इनकी VVIP सुरक्षा और रैंकिंग  

4 . नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG): आतंक के खिलाफ आखिरी दीवार

NSG जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ये बल आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन, बंधक मुक्ति और हाईजैक जैसी स्थितियों में तैनात होता है. संसद, परमाणु संयंत्र और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे रहती है. NSG की ट्रेनिंग में क्लोज-क्वार्टर बैटल, बम निष्क्रियकरण, अर्बन वॉरफेयर और नाइट ऑप्स शामिल हैं. यहां चयनित होने वाला हर जवान पहले से ही अनुभवी होता है. लेकि क्या आपको पता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी 70% तक अभ्यर्थी ट्रेनिंग में ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक कमांडो बनने का क्राईटेरिया बहुत ही तगड़ा होता है.