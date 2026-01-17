भारत की 4 हाईएस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज कौन सी हैं? कैसे तय होती है इनकी VVIP सुरक्षा और रैंकिंग  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 12:28 PM IST
1.हाईएस्ट सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी होती हैं?
अक्सर आपने देखा होगा वीआईआईपी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी एजेंसी कुछ अलग ही नजर आती है. बता देश के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा की हो या संवेदनशील संस्थानों की रक्षा या आतंकवाद से लड़ने की, कुछ चुनिंदा सुरक्षा एजेंसियां ही सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं. असल में ये हाईएस्ट सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं और इनकी तैनाती सबसे जोखिमभरे हालात में होती है.खास बात ये है कि इसमें शामिल जवानों को चयन सबसे कठोर प्रक्रिया से गुजरना और इनके मानदंड सामान्य सुरक्षा बलों से कहीं अधिक सख्त होते हैं.
2.टॉप 4 हाईएस्ट सुरक्षा एजेंसियो का चयन
तो चलिए जानें भारत की टॉप 4 हाईएस्ट सुरक्षा एजेंसियां कौन सी हैं और इनका चयन और रैंकिंग किस आधार पर तय होती है और कौन सी एजेंसी किसकी सुरक्षा करती है. तो चलिए जानें भारत की टॉप 4 SPG, NSG, CRPF (VIP Security Wing) और CISF.
एजेंसीज की खासियत.
3.स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG): प्रधानमंत्री की अभेद्य ढाल
SPG केवल प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार की सुरक्षा करती है. यह बल देश की सबसे एलिट सुरक्षा इकाई में से टॉप पर है. इसमें तैनात कर्मियों का चयन सेना, CAPF और पुलिस से होता है फिर महीनों की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, फिजिकल फिल्टर और हाई-प्रेशर सिमुलेशन ट्रेनिंग के बाद इनको बेडे में शामिल किया जाता है. SPG का सिद्धांत है Zero Error Margin. यानी एक भी चूक की गुंजाइश नहीं होना. यहां खतरे का आकलन रीयल टाइम इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस और माइक्रो-रिस्क मैपिंग से किया जाता है.
4.नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG): आतंक के खिलाफ आखिरी दीवार
NSG जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ये बल आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन, बंधक मुक्ति और हाईजैक जैसी स्थितियों में तैनात होता है. संसद, परमाणु संयंत्र और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे रहती है. NSG की ट्रेनिंग में क्लोज-क्वार्टर बैटल, बम निष्क्रियकरण, अर्बन वॉरफेयर और नाइट ऑप्स शामिल हैं. यहां चयनित होने वाला हर जवान पहले से ही अनुभवी होता है. लेकि क्या आपको पता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी 70% तक अभ्यर्थी ट्रेनिंग में ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक कमांडो बनने का क्राईटेरिया बहुत ही तगड़ा होता है.
5.CRPF (VIP Security Wing): नेताओं की अदृश्य सुरक्षा
CRPF देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है, लेकिन इसकी एक विशेष शाखा है जो VIP Security Wing के तौर पर काम करती है. यह केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा करती है. इस विंग के जवानों को प्रोफाइलिंग, भीड़ नियंत्रण, एम्बुश अवॉयडेंस और रूट सैनिटाइजेशन की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. इनका काम केवल बॉडीगार्ड बनना नहीं, बल्कि हर मूवमेंट से पहले खतरे को बारिकी से समझना उसको एनालिसिस करना होता है.
6.CISF: देश की जीवनरेखाओं की रखवाली
CISF एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, बंदरगाह और प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करता है. ये वे स्थान हैं जिन पर हमला पूरे देश को ठप कर सकता है. इसलिए इन्हें देशी की जीवनरेखा को सुरक्षित करने वाला विंग कहा जाता है.CISF को टेक्नोलॉजी-सेंट्रिक फोर्स माना जाता है. अब AI युग में एआई आधारित सर्विलांस, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल और एंटी-ड्रोन सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है.
7.हाईएस्ट सिक्योरिटी” की रैंकिंग कैसे मिलती है?
किसी सुरक्षा एजेंसी को हाईएस्ट सिक्योरिटी की रैंकिंग चार प्रमुख मानकों पर मिलता है-
1-रिस्क लेवल के आधार पर यानी जिनकी तैनाती सबसे उच्च खतरे में हो सके.
2-सेलेक्शन स्ट्रिक्टनेस के आधार पर यानी जहां 100 में से 10 भी पास न हों सकें.
3-ट्रेनिंग इंटेंसिटी के आधार पर फिजिकल यानी मेंटल और टेक्नोलॉजिकल तीनों स्तर पर.
4-मिशन क्रिटिकलिटी के आधार पर यानी जिनकी असफलता राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे.
8. कुछ ऐसे तथ्य जो कम लोग जानते हैं
1-SPG के जवानों को परिवार से दूर रहने की मानसिक तैयारी की अलग ट्रेनिंग दी जाती है.
2-NSG के ऑपरेशन रूम में हर मिशन का पोस्ट-एक्शन माइक्रो एनालिसिस होता है. जहां सेकंड-लेवल की गलती भी दर्ज की जाती है.
3-VIP सुरक्षा में तैनात CRPF कर्मी कई बार “सिविल ड्रेस” में महीनों टारगेट के आसपास रहते हैं, ताकि पैटर्न समझ सकें.
4-CISF अब ड्रोन पायलट और साइबर-सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी भर्ती कर रही है यानी सुरक्षा अब केवल बंदूक तक सीमित नहीं.
9.आने वाला समय कैसी सिक्योरिटी का होगा?
आने वाले वर्षों में भारत की हाईएस्ट सिक्योरिटी एजेंसियाँ केवल फिजिकल गार्डिंग तक सीमित नहीं रहेंगी. AI, डेटा एनालिटिक्स और साइबर इंटेलिजेंस इनके नए हथियार होंगे. खतरे बदल रहे हैं—और इन्हीं एजेंसियों पर देश की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से