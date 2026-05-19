दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होते शहर कौन से? जहां 50°C के पार पहुंच रहा तापमान, यहां लाइफ हर दिन है चैलेंज 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 19, 2026, 08:43 AM IST
1.क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही?
क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही? सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा, बल्कि लोगों की सेहत, काम करने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी भी तेजी से प्रभावित हो रही है. दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां गर्मी अब सामान्य मौसम नहीं, बल्कि खतरनाक स्थिति बनती जा रही है. यही वजह है कि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जलवायु संकट को केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि “ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी” की तरह देखने लगा है. विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ पिघलते ग्लेशियर या बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं है. असली डर यह है कि आने वाले वर्षों में भीषण गर्मी लाखों लोगों की सेहत और जीवनशैली को सीधे प्रभावित कर सकती है. (फोटो एआई)
2.कुवैत सिटी: जहां गर्मी इंसानी सहनशक्ति को चुनौती देती है
मध्य पूर्व का देश कुवैत लंबे समय से दुनिया के सबसे गर्म देशों में गिना जाता है. यहां की राजधानी कुवैत सिटी में गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन में सड़कें लगभग खाली दिखाई देती हैं. लोगों की दिनचर्या तक बदल जाती है और कई काम रात में किए जाते हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, खासकर बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए.
3.जैकबाबाद: पाकिस्तान का वह शहर जहां ‘जिंदगी उबलती’ महसूस होती है
पाकिस्तान का जैकबाबाद दुनिया के सबसे खतरनाक गर्म शहरों में गिना जाता है. यहां सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि हवा में नमी भी ज्यादा होती है.यही वजह है कि शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं कर पाता और लोगों को घुटन जैसी स्थिति महसूस होने लगती है. विशेषज्ञ इसे “वेट-बलब तापमान” का खतरनाक स्तर मानते हैं.कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान और नमी दोनों बहुत ज्यादा हो जाएं, तो स्वस्थ इंसान भी लंबे समय तक बाहर जीवित नहीं रह सकता. (फोटो एआई)
4.डेथ वैली: धरती की सबसे गर्म जगहों में शामिल
अमेरिका का डेथ वैली क्षेत्र अपने रिकॉर्ड तोड़ तापमान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां धरती का तापमान कई बार इतना बढ़ जाता है कि जमीन से गर्मी की लपटें महसूस होने लगती हैं. यह इलाका रेगिस्तानी क्षेत्र में आता है और यहां बारिश बेहद कम होती है. गर्मियों में यहां का तापमान लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.हालांकि यह पर्यटन स्थल भी है, लेकिन विशेषज्ञ गर्म मौसम में यहां जाने से पहले खास सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. (फोटो एआई)
5.भारत के ये शहर भी तेजी से बढ़ती गर्मी की चपेट में
भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है. राजस्थान का फलोदी और चूरू कई बार देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे हैं. यहां तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. दिल्ली, नागपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव का असर तेजी से बढ़ा है. सबसे चिंता की बात यह है कि अब रात में भी तापमान ज्यादा बना रहता है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिलती. विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजी से घटती हरियाली और बढ़ता शहरीकरण इस स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं. (फोटो एआई)
6. आखिर शहर इतने गर्म क्यों होते जा रहे हैं?
पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ रेगिस्तान वाले इलाके ही बहुत गर्म होते हैं. लेकिन अब बड़े शहर भी “हीट ट्रैप” बनते जा रहे हैं.कंक्रीट की इमारतें, कम पेड़, ज्यादा वाहन और प्रदूषण दिनभर गर्मी को सोखते रहते हैं. रात में यही गर्मी धीरे-धीरे बाहर निकलती है, जिससे शहर लगातार गर्म बने रहते हैं. इसे वैज्ञानिक “अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” कहते हैं. यानी शहर खुद अपने आसपास का तापमान बढ़ाने लगते हैं.
7. WHO को जलवायु संकट से सबसे बड़ा डर किस बात का है?
WHO का मानना है कि जलवायु परिवर्तन अब सीधे इंसानी स्वास्थ्य पर हमला कर रहा है.भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, दिल की बीमारी और सांस की दिक्कतें बढ़ रही हैं. दूसरी तरफ बाढ़ और मौसम बदलाव के कारण संक्रमण और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. विशेषज्ञ बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पास AC, बेहतर इलाज या सुरक्षित रहने की सुविधा नहीं होती. यही कारण है कि जलवायु संकट अब “सिर्फ मौसम” का मुद्दा नहीं रह गया. (फोटो एआई)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.