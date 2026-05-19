दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होते शहर कौन से? जहां 50°C के पार पहुंच रहा तापमान, यहां लाइफ हर दिन है चैलेंज 

1 . क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही?

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क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही? सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा, बल्कि लोगों की सेहत, काम करने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी भी तेजी से प्रभावित हो रही है. दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां गर्मी अब सामान्य मौसम नहीं, बल्कि खतरनाक स्थिति बनती जा रही है. यही वजह है कि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जलवायु संकट को केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि “ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी” की तरह देखने लगा है. विशेषज्ञों की चिंता सिर्फ पिघलते ग्लेशियर या बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं है. असली डर यह है कि आने वाले वर्षों में भीषण गर्मी लाखों लोगों की सेहत और जीवनशैली को सीधे प्रभावित कर सकती है. (फोटो एआई)

