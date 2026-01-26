पेरेंट्स की ये 9 आदतें बच्चों की खुशियां छीन लेती हैं, पर्सनालिटी ही नहीं मेंटल स्टेट भी हो जाता है खराब 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 26, 2026, 03:09 PM IST
1.आपकी आदतें बच्चे के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है
भले ही आप अपने बच्चे से कितना भी प्यार करते हों या उसे संस्कारी, पढ़ाकू या लाइन पर रखने के लिए कभी-कभी सख्त रवैया अपनाते हों लेकिन कुछ गलतियां अपके नेचर की बच्चे का पूरा भविष्य ही खराब कर सकती है. अब चाहे या अनचाहे में आपमें अगर कुछ आदते हैं तो उसे बदल लिजिए क्योंकि ये आदत आपके बच्चे का मेंटल लेवल बिगाड़ सकती है.
2.कुछ आदतें पेरेंट्स की बच्चों की भावनाओं को छेड़ती हैं
कुछ ऐसे काम जो हम अनजाने में कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि ये आदतें आपके बच्चे के मन में यह भावना पैदा कर सकते हैं कि "मेरी भावनाएं बेकार हैं," जिससे वे भविष्य की खुशियों से वंचित हो जाते हैं. और वो उदासी या अकेलपन का शिकार होने लगते हैं. तो चलिए जानें कौन सी आपकी आदतें बच्चों को परेशान करती हैं इमोशनली और मेंटली.
3.लगातार की आलोचना करना
बच्चे के काम में लगातार खामियां निकालना या अच्छे अंक पाने के लिए लगातार प्रेशराइज करना बच्चे के आत्मविश्वास को हिला सकता है. उसे लग सकता है कि उसके पेरेंट्स के काबिल वह नहीं है. ऐसे में या तो वो विद्रोही बन सकता है या डिप्रेसिव हो सकता है.
4.भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध रहना
अगर आप भले ही बच्चों के साथ रहते हों लेकिन उनके साथ समय नहीं बिताते या उनकी परेशानी-खुशी में उनके साथ नहीं रहते तो बच्चा खुद को हमेशा इमोशनली ब्लैंक फील करेगा. अगर आप साथ रहकर भी फोन पर रहते हैं तो बच्चे को यही फील होगा कि वो आपके लिए इंफोर्टेंट नहीं है. जिससे बच्चों में तीव्र अकेलापन पैदा करता है या वह आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता ताउम्र.
5.हर चीज में फरफेक्शन की चाह
ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, जिन माता-पिता द्वारा बच्चों पर फरफेक्शन होने का दबाव डाला जाता है वो बच्चे स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं और धीर-धीरे अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं.
6.अत्यधिक सुरक्षित रखना
भले ही आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ही सही उसे बाहर नहीं जाने देते, लोगों से मिलने या खेले बाहर नहीं जाने देते तो आप उसकी पर्सनालिटी को खराब कर रहे होते हैं. बच्चों को लगातार बांधकर रखना, उन्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि दुनिया खतरनाक है, उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में फ्यूचर में दिक्कत होने लगती है. ये बच्चे सोशलाइज्ड नहीं होते हैं जिससे अकेलापन और बिहेवियरल दिक्कतें आती हैं.
7.अप्रत्याशित व्यवहार
जो माता-पिता एक पल स्नेह दिखाते हैं और अगले ही पल छोटी सी बात पर भड़क उठते हैं, वे बच्चों में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं. बच्चा हमेशा कफ्यूज रहता है कि पेरेंट्स को उसकी कौन सी बात कब बुरी या अच्छी लगेगी. वह ऐसी स्थिति में अक्सर चुप रहता है या अपनी बात कहने से डरने लगता है
8.भावनाओं को नजरअंदाज करना
"रो मत, यह कोई बड़ी बात नहीं है" जैसी बातें कहना बच्चे के वास्तविक दर्द का अपमान है. बच्चा अपनी भावनाओं को छुपाने लगता है इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है. उसे समझ नहीं आता वह अपने मन की बात किससे बोले या शेयर करें.
9.अत्यधिक नियंत्रण
बच्चों की दोस्ती और शौक के बारे में खुद फैसला करना उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालता है.
10.दूसरों से तुलना
बच्चों की अपने भाई-बहनों या सहपाठियों से तुलना करने से उनमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है.
11.अपने सपनों को थोपना
माता-पिता द्वारा अपने बच्चों पर ऐसे सपने थोपना जिन्हें वे स्वयं हासिल नहीं कर सकते, उन पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होता है.न
12.ये बात समझ लें
जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज के अनुसार जो बच्चे अत्यधिक सख्त और प्यार से रहित घरों में पलते-बढ़ते हैं, वे जीवन में अधिक दुखी रहने की प्रवृत्ति रखते हैं.