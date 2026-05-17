भारत की वो 8 जगहें जिनके ऊपर से नहीं उड़ सकता कोई विमान या ड्रोन, नो फ्लाइंग जोन से अगर उड़े फ्लाइट तो क्या होगा?

1 . नो फ्लाइंग जोन क्या होता है?

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भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आसमान भी पूरी तरह खुला नहीं माना जाता. इन इलाकों के ऊपर से किसी भी आम विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती. इन्हें नो फ्लाइंग जोन या नो-फ्लाई एरिया कहा जाता है. सवाल यह है कि आखिर कुछ जगहों को इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है? और अगर गलती से कोई विमान इन सीमाओं में घुस जाए तो उसके बाद क्या होता है? इसका सीधा संबंध आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, एयर ट्रैफिक और यहां तक कि यात्रा खर्च से भी जुड़ा होता है. कई बार फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों बढ़ते हैं. यही वजह है कि नो फ्लाइंग जोन सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और जेब से भी जुड़ा मुद्दा बन चुका है. (फोटो एआई)

