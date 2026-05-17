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भारत की वो 8 जगहें जिनके ऊपर से नहीं उड़ सकता कोई विमान या ड्रोन, नो फ्लाइंग जोन से अगर उड़े फ्लाइट तो क्या होगा?

भारत की वो 8 जगहें जिनके ऊपर से नहीं उड़ सकता कोई विमान या ड्रोन, नो फ्लाइंग जोन से अगर उड़े फ्लाइट तो क्या होगा?

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भारत की वो 8 जगहें जिनके ऊपर से नहीं उड़ सकता कोई विमान या ड्रोन, नो फ्लाइंग जोन से अगर उड़े फ्लाइट तो क्या होगा?

भारत में 8 ऐसी जगहे हैं जिनके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ सकते. हालांकि इस लिस्ट में कई और एरिया भी शामिल हैं लेकिन मोटे तौर पर ये 8 जगहें नो फ्लाइंग जोन कैटेगरी में आती हैं. लेकिन अगर कोई यहां विमान उड़ा दे तो क्या होगा?

ऋतु सिंह | May 17, 2026, 12:20 PM IST

1.नो फ्लाइंग जोन क्या होता है?

नो फ्लाइंग जोन क्या होता है?
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भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आसमान भी पूरी तरह खुला नहीं माना जाता. इन इलाकों के ऊपर से किसी भी आम विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती. इन्हें नो फ्लाइंग जोन या नो-फ्लाई एरिया कहा जाता है. सवाल यह है कि आखिर कुछ जगहों को इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है? और अगर गलती से कोई विमान इन सीमाओं में घुस जाए तो उसके बाद क्या होता है? इसका सीधा संबंध आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, एयर ट्रैफिक और यहां तक कि यात्रा खर्च से भी जुड़ा होता है. कई बार फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों बढ़ते हैं. यही वजह है कि नो फ्लाइंग जोन सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और जेब से भी जुड़ा मुद्दा बन चुका है. (फोटो एआई)
 

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2.क्यों बनते हैं नो फ्लाइंग जोन?

क्यों बनते हैं नो फ्लाइंग जोन?
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भारत में कुछ इलाकों को सुरक्षा कारणों से बेहद संवेदनशील माना जाता है. इनमें राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, सैन्य ठिकाने, परमाणु संयंत्र, ताजमहल और कुछ रणनीतिक संस्थान शामिल हैं. इन क्षेत्रों के ऊपर विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि किसी भी तरह के खतरे, जासूसी या आतंकी गतिविधि को रोका जा सके. दिल्ली का वीवीआईपी इलाका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां के ऊपर हवाई गतिविधियों पर बेहद कड़ी निगरानी रखी जाती है. इसके अलावा कई सैन्य एयरबेस और सीमा से जुड़े इलाकों में भी एयरस्पेस सीमित रहता है.  दरअसल, आधुनिक दौर में सुरक्षा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में भी उतनी ही अहम हो गई है. ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट बढ़ने के बाद इन जोन की अहमियत और ज्यादा बढ़ी है.(फोटो एआई)

3.आखिर क्यों जरूरी है यह नियम

आखिर क्यों जरूरी है यह नियम
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नो फ्लाइंग जोन सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं, बल्कि सुरक्षा की अदृश्य ढाल हैं. आम लोग इन्हें रोज महसूस नहीं करते, लेकिन इन्हीं नियमों की वजह से कई बड़े खतरे टाले जाते हैं. आज जब तकनीक तेजी से बदल रही है और आसमान में ड्रोन से लेकर छोटे निजी विमान तक बढ़ रहे हैं, तब इन नियमों का महत्व पहले से कहीं ज्यादा हो गया है. आने वाले समय में एयरस्पेस सुरक्षा हर देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहने वाली है. (फोटो एआई)
 

4.अगर कोई विमान गलती से इस इलाके में पहुंच जाए तो क्या होता है

अगर कोई विमान गलती से इस इलाके में पहुंच जाए तो क्या होता है
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किसी विमान के नो फ्लाइंग जोन में घुसते ही एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सबसे पहले पायलट से संपर्क करता है और उसे रास्ता बदलने का निर्देश दिया जाता है. अगर विमान जवाब नहीं देता या संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को तुरंत भेजा जा सकता है. कई मामलों में लड़ाकू विमान संदिग्ध विमान को घेरकर उसे सुरक्षित दिशा में ले जाते हैं. स्थिति गंभीर होने पर विमान को जबरन किसी एयरबेस या एयरपोर्ट पर उतारने तक की कार्रवाई हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों को बेहद गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है. (फोटो एआई)
 

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5.नो फ्लाइंग जोन सिर्फ सेना और सरकार से नहीं जुड़ा

नो फ्लाइंग जोन सिर्फ सेना और सरकार से नहीं जुड़ा
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बहुत से लोग सोचते हैं कि नो फ्लाइंग जोन सिर्फ सेना और सरकार का मामला है, लेकिन इसका असर यात्रियों तक भी पहुंचता है. कई बार फ्लाइट्स को इन इलाकों से बचाने के लिए लंबा रूट दिया जाता है. इससे सफर का समय बढ़ सकता है और एयरलाइंस का ईंधन खर्च भी बढ़ जाता है.

यही वजह है कि त्योहारों, बड़े आयोजनों या वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान अचानक फ्लाइट्स लेट होने लगती हैं. दिल्ली में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के आसपास कुछ समय के लिए एयरस्पेस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसका असर आम यात्रियों की उड़ानों पर भी दिखता है. (फोटो एआई)
 

6.ड्रोन के दौर में क्यों बढ़ी चिंता?

ड्रोन के दौर में क्यों बढ़ी चिंता?
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पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ी है. शादी, वीडियोग्राफी और डिलीवरी जैसे कामों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ी है.

कई संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब कानूनन अपराध है. वजह साफ है-छोटा ड्रोन भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. यही कारण है कि अब नो फ्लाइंग जोन सिर्फ बड़े विमानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ड्रोन ऑपरेशन पर भी सख्ती बढ़ गई है. (फोटो एआई)
 

7.दुनिया के कई देशों में हैं ऐसे नियम

दुनिया के कई देशों में हैं ऐसे नियम
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भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां नो फ्लाइंग जोन बनाए जाते हैं. अमेरिका में व्हाइट हाउस और पेंटागन के ऊपर सख्त हवाई प्रतिबंध हैं. इसी तरह रूस, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कई संवेदनशील इलाकों को संरक्षित एयरस्पेस घोषित किया गया है.

असल में, यह नियम किसी देश की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा होते हैं. जितना आधुनिक खतरा बढ़ता जा रहा है, उतनी ही सख्ती आसमान में भी दिखाई दे रही है. (फोटो एआई)
 

8.ये हैं भारत के नो फ्लाइंग जोन

ये हैं भारत के नो फ्लाइंग जोन
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ये हैं भारत के नो फ्लाइंग जोन में प्रमुख रूप से 8 जोन हैं. इसके अलावा कुछ मिलिट्री एरिया भी इसमें शामिल हैं. जैसे- राष्ट्रपति भवन क्षेत्र, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र, नई दिल्ली, संसद भवन क्षेत्र, नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संवेदनशील एयरस्पेस, दिल्ली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC), मुंबई, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तमिलनाडु, पठानकोट एयरफोर्स बेस, पंजाब, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा, ग्वालियर एयरबेस, मध्य प्रदेश, जैसलमेर सैन्य क्षेत्र, राजस्थान, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, असम, भारत-पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील क्षेत्र, भारत-चीन सीमा के संवेदनशील क्षेत्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ताजमहल क्षेत्र, आगरा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दौरान दिल्ली एयरस्पेस भी कुछ देर के लिए बंद हो जाता है.

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