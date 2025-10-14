FacebookTwitterYoutubeInstagram
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

Blood Sugar Risk: ब्लड शुगर बढ़ते ही इन 5 विटामिनों की कमी होने लगेगी, डायबिटीज में फिर होंगी ये कई दिक्कतें

डायबिटीज आज सबसे तेज़ी से बढ़ती बीमारियों में से एक है. यह सिर्फ़ रक्त शर्करा विकार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक बीमारी है जो धीरे-धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करती है. उच्च रक्त शर्करा न केवल हृदय, गुर्दे, आँखों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग स

ऋतु सिंह | Oct 14, 2025, 02:27 PM IST

1.डायबिटीज में विटामिन की कई कमी होती है

डायबिटीज में विटामिन की कई कमी होती है
1

डायबिटीज से ग्रस्त लोगों में विटामिन की कमी एक आम समस्या है, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन की संतुलित मात्रा आवश्यक है, और जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो थकान, तंत्रिका संबंधी समस्याएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और घावों का ठीक से न भर पाना जैसी समस्याएँ सामने आने लगती हैं. इस लेख में, हम विस्तार से जानेंगे कि डायबिटीज में किन विटामिनों की कमी होती है और उन्हें संतुलित रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए.
 

2.विटामिन बी12 की कमी का क्या कारण है?

विटामिन बी12 की कमी का क्या कारण है?
2

डायबिटीज के रोगियों में विटामिन बी12 की कमी एक प्रमुख विटामिन है. यह विटामिन तंत्रिका स्वास्थ्य, मस्तिष्क के कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डायबिटीज के रोगियों, खासकर जो लंबे समय से मेटफॉर्मिन जैसी दवाएँ ले रहे हैं, उनके शरीर में बी12 का स्तर कम होता है. इसकी कमी से अंगों में झुनझुनी, सुन्नता, कमज़ोरी और याददाश्त संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. अगर समय पर इसकी पूर्ति न की जाए, तो यह डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण बन सकता है, जो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है.
 

3.विटामिन डी की कमी से क्या होता है?

विटामिन डी की कमी से क्या होता है?
3

विटामिन डी की कमी आजकल आम हो गई है, लेकिन डायबिटीज रोगियों में यह और भी खतरनाक हो सकती है. विटामिन डी न केवल मज़बूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है. इसकी कमी से डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही हड्डियों में कमज़ोरी, बार-बार थकान, नींद की कमी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. धूप, विटामिन डी सप्लीमेंट और उचित आहार इसके स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं.
 

4.विटामिन सी की कमी से क्या होता है?

विटामिन सी की कमी से क्या होता है?
4

डायबिटीज शरीर की रोगमुक्ति की क्षमता को धीमा कर देता है, और विटामिन सी की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है. यह विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है. डायबिटीज रोगियों के शरीर में विटामिन सी का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया है, जिसके कारण घाव देर से भरते हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है और सर्दी-खांसी जैसी समस्याएँ बार-बार होती हैं. विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला, संतरा, अमरूद और नींबू को आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए.
 

5.विटामिन ई की कमी से क्या होता है?

विटामिन ई की कमी से क्या होता है?
5

विटामिन ई एक और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद ज़रूरी है. यह शरीर में मौजूद मुक्त कणों को हटाता है और कोशिकाओं को क्षति से बचाता है. जब डायबिटीज रोगी उच्च रक्त शर्करा की स्थिति में रहते हैं, तो उनके शरीर को अधिक ऑक्सीडेटिव क्षति का अनुभव होता है. विटामिन ई की कमी से यह स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे हृदय, गुर्दे और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है. मेवे, बीज, सूरजमुखी का तेल और हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ विटामिन ई से भरपूर होती हैं.
 

6.विटामिन ए की कमी से क्या होता है?

विटामिन ए की कमी से क्या होता है?
6

डायबिटीज रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी एक गंभीर समस्या है, जिसमें आँखों का रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है. ऐसे में विटामिन ए की कमी इस जोखिम को और बढ़ा सकती है. विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य, त्वचा कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है. इसकी कमी से दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. आहार में गाजर, शकरकंद, पपीता और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करके इसकी कमी को रोका जा सकता है.

