Blood Sugar Risk: ब्लड शुगर बढ़ते ही इन 5 विटामिनों की कमी होने लगेगी, डायबिटीज में फिर होंगी ये कई दिक्कतें

3 . विटामिन डी की कमी से क्या होता है?

विटामिन डी की कमी आजकल आम हो गई है, लेकिन डायबिटीज रोगियों में यह और भी खतरनाक हो सकती है. विटामिन डी न केवल मज़बूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है. इसकी कमी से डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे रक्त शर्करा को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही हड्डियों में कमज़ोरी, बार-बार थकान, नींद की कमी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. धूप, विटामिन डी सप्लीमेंट और उचित आहार इसके स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं.

