किन 4 लोगों को दान देने से कम हो जाता है बैंक बैलेंस? जानिए क्यों हर कमाने वाले को जाननी चाहिए ये बात

2 . दान में भावनाएं नहीं, समझ जरूरी क्यों है?

2

अक्सर लोग किसी की हालत देखकर तुरंत मदद कर देते हैं. उस समय इंसानियत हावी होती है, लेकिन बाद में वही फैसला आर्थिक बोझ बन सकता है. चाणक्य का साफ कहना है कि दान आपकी क्षमता के भीतर होना चाहिए. अगर आप अपनी जरूरतें छोड़कर दूसरों की मदद करेंगे, तो लंबे समय में खुद परेशानी में पड़ सकते हैं. आज के दौर में यह बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि महंगाई और अनिश्चित आय के बीच हर फैसला सीधे आपकी जेब पर असर डालता है.