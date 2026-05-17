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भारत के वो 4 राज्य कौन से थे जिन्हें देश की आजादी के बाद भी नहीं मिली थी पूरी स्वतंत्रता?

These 4 Indian States Were Not Independent Even in 1947: भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ हिस्सों को भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ा था? आखिर क्यों इन क्षेत्रों को देर से मिली पूरी आजादी?

ऋतु सिंह | May 17, 2026, 03:24 PM IST

1.आजादी के समय भारत का नक्शा आज जैसा नहीं था

आजादी के समय भारत का नक्शा आज जैसा नहीं था
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जब 15 अगस्त 1947 को देशभर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब हर किसी को लगा कि पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका है. लेकिन इतिहास की एक दिलचस्प सच्चाई यह है कि उस समय भारत का नक्शा आज जैसा नहीं था. कई इलाके ऐसे थे, जो आजादी के बाद भी विदेशी शासन या अलग रियासतों के नियंत्रण में बने रहे. (फोटो एआई)

 

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2.लाल किले पर तिरंगा लहराने के बाद भी...

लाल किले पर तिरंगा लहराने के बाद भी...
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यानी लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद भी भारत का पूरा एकीकरण बाकी था. गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों को भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए अलग संघर्ष और इंतजार करना पड़ा. यही वजह है कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ एक दिन की घटना नहीं, बल्कि कई वर्षों तक चलने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया थी. (फोटो एआई)

3.गोवा को आजादी के 14 साल बाद मिला भारत में स्थान

गोवा को आजादी के 14 साल बाद मिला भारत में स्थान
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आज गोवा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्यों में गिना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वहां पुर्तगालियों का शासन चलता था. भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगाल ने गोवा छोड़ने से इनकार कर दिया था.

करीब 450 साल तक विदेशी कब्जे में रहने के बाद भारत सरकार ने 1961 में ‘ऑपरेशन विजय’ शुरू किया. सैन्य कार्रवाई के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारतीय नियंत्रण में आया. दिलचस्प बात यह है कि गोवा की मुक्ति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता का बड़ा संदेश भी मानी गई. (फोटो एआई)

4.सिक्किम पहले अलग रियासत था

सिक्किम पहले अलग रियासत था
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बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सिक्किम लंबे समय तक भारत का हिस्सा नहीं था. आजादी के बाद यह एक स्वतंत्र रियासत की तरह काम करता था. भारत उसकी सुरक्षा और विदेश नीति में मदद जरूर करता था, लेकिन उसका अपना राजशाही सिस्टम था.

1975 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भारत में शामिल होने का समर्थन किया. इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की अनोखी घटनाओं में से एक थी, जहां जनता की इच्छा से एक राज्य का विलय हुआ. (फोटो एआई)

TRENDING NOW

5.पुडुचेरी पर था फ्रांस का नियंत्रण

पुडुचेरी पर था फ्रांस का नियंत्रण
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दक्षिण भारत का पुडुचेरी क्षेत्र लंबे समय तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा. भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यहां फ्रांस का प्रशासन चलता रहा.

करीब सात साल बाद 1954 में फ्रांस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन भारत को सौंप दिया. इसके बाद पुडुचेरी भारतीय संघ का हिस्सा बना.

आज भी वहां की सड़कों, इमारतों और संस्कृति में फ्रांसीसी प्रभाव साफ दिखाई देता है. यही कारण है कि पुडुचेरी भारत के बाकी हिस्सों से सांस्कृतिक रूप से थोड़ा अलग महसूस होता है. (फोटो एआई)

6.हैदराबाद का भारत में विलय आसान नहीं था

हैदराबाद का भारत में विलय आसान नहीं था
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आज का तेलंगाना और उससे जुड़े कई क्षेत्र कभी हैदराबाद रियासत का हिस्सा थे. उस समय के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे. स्थिति गंभीर होने पर सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 1948 में ‘ऑपरेशन पोलो’ चलाया गया. इसके बाद हैदराबाद राज्य भारत में शामिल हुआ.

यह कदम भारत की एकता के लिए बेहद अहम माना जाता है. अगर उस समय यह फैसला नहीं लिया जाता, तो देश का नक्शा आज पूरी तरह अलग हो सकता था. (फोटो एआई)

7.भारत का असली एकीकरण कई साल बाद पूरा हुआ

भारत का असली एकीकरण कई साल बाद पूरा हुआ
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अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक सीमित थी, लेकिन सच यह है कि देश का पूर्ण एकीकरण अगले कई वर्षों तक चलता रहा. सरदार पटेल और उस दौर के नेताओं ने कूटनीति, जनमत और सैन्य रणनीति के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों को एकजुट किया. यही वजह है कि आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है.

इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय ये फैसले नहीं लिए जाते, तो भारत आज कई छोटे हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे सकता था. इसलिए भारत का वर्तमान नक्शा सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक और रणनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है. (फोटो एआई)

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