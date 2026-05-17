भारत के वो 4 राज्य कौन से थे जिन्हें देश की आजादी के बाद भी नहीं मिली थी पूरी स्वतंत्रता?

7 . भारत का असली एकीकरण कई साल बाद पूरा हुआ

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अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक सीमित थी, लेकिन सच यह है कि देश का पूर्ण एकीकरण अगले कई वर्षों तक चलता रहा. सरदार पटेल और उस दौर के नेताओं ने कूटनीति, जनमत और सैन्य रणनीति के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों को एकजुट किया. यही वजह है कि आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है.

इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय ये फैसले नहीं लिए जाते, तो भारत आज कई छोटे हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे सकता था. इसलिए भारत का वर्तमान नक्शा सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक और रणनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है. (फोटो एआई)

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