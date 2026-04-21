दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के 20 शहर! जल्दी ही 50°C तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा

3 . 20 शहरों की लिस्ट: भारत के कई इलाके “हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं

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हाल के तापमान रिकॉर्ड में भारत के कई शहर दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हुए हैं. India Meteorological Department के अनुसार महाराष्ट्र का अकोला करीब 44°C तापमान के साथ सबसे गर्म शहरों में दिखा. इसके अलावा अमरावती, वर्धा और नागपुर जैसे शहर भी टॉप लिस्ट में हैं. छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई शहर-जैसे रायपुर, भिलाई, सासाराम, वाराणसी, मिर्जापुर और मुगलसराय, लगातार 42–45°C तापमान रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है. बिजली की खपत बढ़ रही है, पानी की मांग बढ़ रही है और शहरी इलाकों में गर्मी का “अर्बन हीट आइलैंड” प्रभाव और तेज हो रहा है. Photo Credit: AI