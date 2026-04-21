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दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के 20 शहर! जल्दी ही 50°C तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा

दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के 20 शहर! जल्दी ही 50°C तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा

भारत के 7 होलसेल साड़ियों के मार्केट, जहां 500 में मिल जाती हैं पार्टी वियर से लेकर लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियां

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दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में भारत के 20 शहर! जल्दी ही 50°C तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा

Which cities could experience 50 degrees temperature?- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा चेतावनी ने साफ कर दिया है कि इस बार गर्मी सामान्य नहीं रहने वाली. कुछ राज्यों में हीटवेव का ऐसा असर देखने को मिल सकता है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाए.

ऋतु सिंह | Apr 21, 2026, 08:07 AM IST

1. दुनिया के सबसे गर्म इलाकों भारत के कई शहर होंगे

दुनिया के सबसे गर्म इलाकों भारत के कई शहर होंगे
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क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शहर भी जल्द “दुनिया के सबसे गर्म इलाकों” में गिना जा सकता है? मौसम का बदला मिजाज अब सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि सीधे सेहत, नौकरी और रोज़मर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाला संकट बनता जा रहा है. भारत के 20 शहरों को दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में गिना जाने लगा है और उम्मीद हैं इस बार यहां गर्मी अपने कई रिकॉर्ड तोड़ देगी. Photo Credit: AI
 

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2.हीटवेव का बढ़ता खतरा: तापमान 4–8 डिग्री तक ज्यादा बढ़ सकता है

हीटवेव का बढ़ता खतरा: तापमान 4–8 डिग्री तक ज्यादा बढ़ सकता है
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मौसम विभाग के अनुसार 2026 में अप्रैल से मई के बीच असामान्य रूप से तेज गर्मी पड़ने की आशंका है. कई इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जा सकता है. इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ेगा, बाहर काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी स्टाफ और दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. गर्मी बढ़ने का मतलब सिर्फ पसीना नहीं, बल्कि हीट स्ट्रोक और स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ना है. Photo Credit: AI
 

3.20 शहरों की लिस्ट: भारत के कई इलाके “हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं

20 शहरों की लिस्ट: भारत के कई इलाके “हॉटस्पॉट” बनते जा रहे हैं
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हाल के तापमान रिकॉर्ड में भारत के कई शहर दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हुए हैं. India Meteorological Department के अनुसार महाराष्ट्र का अकोला करीब 44°C तापमान के साथ सबसे गर्म शहरों में दिखा. इसके अलावा अमरावती, वर्धा और नागपुर जैसे शहर भी टॉप लिस्ट में हैं. छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई शहर-जैसे रायपुर, भिलाई, सासाराम, वाराणसी, मिर्जापुर और मुगलसराय, लगातार 42–45°C तापमान रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है. बिजली की खपत बढ़ रही है, पानी की मांग बढ़ रही है और शहरी इलाकों में गर्मी का “अर्बन हीट आइलैंड” प्रभाव और तेज हो रहा है. Photo Credit: AI

4. 50°C तक तापमान पहुंचा तो क्या बदलेगा?

 50°C तक तापमान पहुंचा तो क्या बदलेगा?
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IMD की चेतावनी सबसे ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि कुछ इलाकों में तापमान 50°C तक पहुंच सकता है. अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधा होगा-

* दोपहर में बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाएगा
* पानी और बिजली की मांग कई गुना बढ़ेगी
* स्कूल और ऑफिस टाइमिंग बदलने पड़ सकते हैं
* अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ सकते हैं

यह सिर्फ मौसम की बात नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल और कामकाज दोनों पर बड़ा बदलाव ला सकता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.सिर्फ भारत नहीं: पड़ोसी देशों में भी बढ़ रही गर्मी

सिर्फ भारत नहीं: पड़ोसी देशों में भी बढ़ रही गर्मी
5

रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड, वियतनाम और चीन के कई इलाके भी 35–37°C तापमान दर्ज कर रहे हैं. इससे साफ है कि यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं, बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से बढ़ रहा है. Photo Credit: AI

6.इसका सीधा असर आपकी जेब, सेहत और दिनचर्या पर होगा

इसका सीधा असर आपकी जेब, सेहत और दिनचर्या पर होगा
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यह खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है. इसका सीधा असर आपकी जेब, सेहत और दिनचर्या पर पड़ता है.

* AC और कूलर का खर्च बढ़ेगा
* पानी की कमी महसूस हो सकती है
* काम के घंटे और यात्रा पैटर्न बदल सकते हैं
* स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल खर्च बढ़ने की आशंका है

यानी आने वाले दिन सिर्फ गर्म नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. Photo Credit: AI
 

7.हीटवेव अब एक सामान्य मौसम नहीं, बल्कि...

हीटवेव अब एक सामान्य मौसम नहीं, बल्कि...
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बता दें कि ग्लोबल रैंकिंग और “दुनिया के सबसे गर्म शहर” वाला डेटा El Dorado Weather देता है. यह प्लेटफॉर्म दुनिया के शहरों की daily temperature ranking जारी करता है, जिससे पता चलता है कि कौन-सा शहर उस दिन दुनिया में सबसे गर्म रहा है और किसे होने की संभावना है. ये खबर उसी आधार पर तैयार की गई है. भारत में बढ़ती हीटवेव अब एक सामान्य मौसम नहीं, बल्कि एक बड़ा पर्यावरणीय संकेत है. अगर तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो आने वाले सालों में गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, जीवनशैली बदलने वाली ताकत बन जाएगी. Photo Credit: AI

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