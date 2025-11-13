दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह कहां है? जानें भारत की कोलडेस्ट जगह कौन सी है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 13, 2025, 05:29 PM IST
1.भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह
कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएँ और सफेद चादर में लिपटा सन्नाटा दूर से देखने में बहुत मनमोहक लगता है लेकिन यहां रहना बेहद कठिन और चैलेंजिंग होता है. क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ठंड़ी जगह में दूसरा स्थान भारत के एक राज्य का है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ और सांसों को जमा देने वाली हवा,यही पहचान है इस जगह की, जहाँ सर्दियाँ मानो कभी खत्म ही नहीं होतीं. यहां के लोगों का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है जो न केवल प्रकृति की कठोरता को झेलते हैं, बल्कि उससे तालमेल भी बखूबी बिठा लेते हैं. बर्फ की मोटी परतों के बीच जलती लकड़ियों की गर्माहट और ऊनी कपड़ों की परतें यहां के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. यह इलाका प्रकृति की खूबसूरती और इंसानी जज़्बे का अद्भुत संगम है.
2.द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है
द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है. इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है. द्रास न केवल एक भौगोलिक आश्चर्य है, बल्कि विषम परिस्थितियों में मानवीय लचीलेपन का भी प्रमाण है. यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर (10800 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर ज़ोजी ला दर्रे और कारगिल शहर के बीच स्थित है, जो इसे लेह जाने वाले यात्रियों के लिए एक रणनीतिक और दर्शनीय पड़ाव बनाता है.
3.साइबेरिया के ओम्याकॉन के बाद द्रास है सबसे ठंडी जगह
साइबेरिया के ओम्याकॉन के बाद द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र माना जाता है. सर्दियों का औसत तापमान -20°C से -25°C तक रहता है, जनवरी 1995 में न्यूनतम तापमान -60°C दर्ज किया गया था. लंबी और कठोर सर्दी आमतौर पर अक्टूबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक रहती है, जिसमें भारी बर्फबारी और तेज़ हवाएँ चलती हैं.
4. द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं
कठोर जलवायु के बावजूद, द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश शिना भाषी दारदिक समुदाय के हैं. यहाँ के निवासियों ने अद्भुत कुशलता से ठंड के साथ तालमेल बिठा लिया है. घर मोटी पत्थर की दीवारों और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों से बने हैं, और पारंपरिक वस्त्र ऊन और फर की परतों से बने होते हैं.
5.कृषि, पशुपालन और पर्यटन से चलता है जीवन
यहां का दैनिक जीवन कृषि, पशुपालन और पर्यटन के इर्द-गिर्द घूमता है. गर्मियों में, घाटी हरे-भरे परिदृश्य में बदल जाती है, जिससे स्थानीय लोग जौ, आलू और मटर उगा सकते हैं. लेकिन सर्दियाँ जीवनयापन का समय होती हैं, क्योंकि परिवार गर्म महीनों में संरक्षित भोजन और जलाऊ लकड़ी पर निर्भर रहते हैं.
6.प्राकृतिक सुंदरता और एकांत चाहने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है
द्रास सिर्फ़ ठंड के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और एकांत चाहने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है. द्रास घाटी बर्फ से ढकी चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और हिमनद नदियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है. ट्रेकिंग और साहसिक यात्री अक्सर अमरनाथ, सुरू घाटी और मुश्कोह घाटी के अभियानों के लिए द्रास को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं.
7.कारगिल युद्ध क्षेत्र के निकट है ये
कारगिल युद्ध क्षेत्र के निकट होने के कारण यह शहर ऐतिहासिक महत्व भी रखता है. पास के तोलोलिंग में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है.
8.द्रास पहुंचना बहुत कठिन है
द्रास पहुँचना एक कठिन काम है. सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लेह में है, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और सड़क मार्ग से यात्रा करते समय खतरनाक ज़ोजी ला दर्रे को पार करना पड़ता है, जो अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है. सीमित बुनियादी ढाँचे और एकांत के कारण द्रास में जीवन चुनौतीपूर्ण और अनोखा अनुभव बन जाता है.
