दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह कहां है? जानें भारत की कोलडेस्ट जगह कौन सी है?

1 . भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह

कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएँ और सफेद चादर में लिपटा सन्नाटा दूर से देखने में बहुत मनमोहक लगता है लेकिन यहां रहना बेहद कठिन और चैलेंजिंग होता है. क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ठंड़ी जगह में दूसरा स्थान भारत के एक राज्य का है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ और सांसों को जमा देने वाली हवा,यही पहचान है इस जगह की, जहाँ सर्दियाँ मानो कभी खत्म ही नहीं होतीं. यहां के लोगों का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है जो न केवल प्रकृति की कठोरता को झेलते हैं, बल्कि उससे तालमेल भी बखूबी बिठा लेते हैं. बर्फ की मोटी परतों के बीच जलती लकड़ियों की गर्माहट और ऊनी कपड़ों की परतें यहां के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. यह इलाका प्रकृति की खूबसूरती और इंसानी जज़्बे का अद्भुत संगम है.

