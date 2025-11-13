FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह कहां है? जानें भारत की कोलडेस्ट जगह कौन सी है?

दुनिया में कई जगहें ठंड से जमी रहती हैं, लेकिन सोचिए, ऐसी जगह भारत में भी है जहां तापमान इतना गिरता है कि साँस लेना भी चुनौती बन जाए. यहां की ठंड केवल मौसम नहीं, एक अनुभव है, जो इंसान के धैर्य, साहस और जज़्बे की असली परीक्षा लेती है.

ऋतु सिंह | Nov 13, 2025, 05:29 PM IST

1.भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह

भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह
1

कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएँ और सफेद चादर में लिपटा सन्नाटा दूर से देखने में बहुत मनमोहक लगता है लेकिन यहां रहना बेहद कठिन और चैलेंजिंग होता है. क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ठंड़ी जगह में दूसरा स्थान भारत के एक राज्य का है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बर्फ से ढके पहाड़ और सांसों को जमा देने वाली हवा,यही पहचान है इस जगह की, जहाँ सर्दियाँ मानो कभी खत्म ही नहीं होतीं. यहां के लोगों का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है जो न केवल प्रकृति की कठोरता को झेलते हैं, बल्कि उससे तालमेल भी बखूबी बिठा लेते हैं. बर्फ की मोटी परतों के बीच जलती लकड़ियों की गर्माहट और ऊनी कपड़ों की परतें यहां के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं. यह इलाका प्रकृति की खूबसूरती और इंसानी जज़्बे का अद्भुत संगम है.
 

Advertisement

2.द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है

द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है
2

द्रास भारत का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव है. इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है. द्रास न केवल एक भौगोलिक आश्चर्य है, बल्कि विषम परिस्थितियों में मानवीय लचीलेपन का भी प्रमाण है. यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर (10800 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर ज़ोजी ला दर्रे और कारगिल शहर के बीच स्थित है, जो इसे लेह जाने वाले यात्रियों के लिए एक रणनीतिक और दर्शनीय पड़ाव बनाता है.
 

3.साइबेरिया के ओम्याकॉन के बाद द्रास है सबसे ठंडी जगह

साइबेरिया के ओम्याकॉन के बाद द्रास है सबसे ठंडी जगह
3

साइबेरिया के ओम्याकॉन के बाद द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र माना जाता है. सर्दियों का औसत तापमान -20°C से -25°C तक रहता है, जनवरी 1995 में न्यूनतम तापमान -60°C दर्ज किया गया था. लंबी और कठोर सर्दी आमतौर पर अक्टूबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक रहती है, जिसमें भारी बर्फबारी और तेज़ हवाएँ चलती हैं.
 

4. द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं

द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं
4

कठोर जलवायु के बावजूद, द्रास में लगभग 22,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश शिना भाषी दारदिक समुदाय के हैं. यहाँ के निवासियों ने अद्भुत कुशलता से ठंड के साथ तालमेल बिठा लिया है. घर मोटी पत्थर की दीवारों और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों से बने हैं, और पारंपरिक वस्त्र ऊन और फर की परतों से बने होते हैं.
 

TRENDING NOW

5.कृषि, पशुपालन और पर्यटन से चलता है जीवन

कृषि, पशुपालन और पर्यटन से चलता है जीवन
5

यहां का दैनिक जीवन कृषि, पशुपालन और पर्यटन के इर्द-गिर्द घूमता है. गर्मियों में, घाटी हरे-भरे परिदृश्य में बदल जाती है, जिससे स्थानीय लोग जौ, आलू और मटर उगा सकते हैं. लेकिन सर्दियाँ जीवनयापन का समय होती हैं, क्योंकि परिवार गर्म महीनों में संरक्षित भोजन और जलाऊ लकड़ी पर निर्भर रहते हैं. 
 

6.प्राकृतिक सुंदरता और एकांत चाहने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है

प्राकृतिक सुंदरता और एकांत चाहने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है
6

द्रास सिर्फ़ ठंड के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और एकांत चाहने वालों के लिए भी एक स्वर्ग है. द्रास घाटी बर्फ से ढकी चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और हिमनद नदियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है. ट्रेकिंग और साहसिक यात्री अक्सर अमरनाथ, सुरू घाटी और मुश्कोह घाटी के अभियानों के लिए द्रास को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं.
 

7.कारगिल युद्ध क्षेत्र के निकट है ये

कारगिल युद्ध क्षेत्र के निकट है ये
7

कारगिल युद्ध क्षेत्र के निकट होने के कारण यह शहर ऐतिहासिक महत्व भी रखता है. पास के तोलोलिंग में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है.

8.द्रास पहुंचना बहुत कठिन है

द्रास पहुंचना बहुत कठिन है
8

द्रास पहुँचना एक कठिन काम है. सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा लेह में है, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और सड़क मार्ग से यात्रा करते समय खतरनाक ज़ोजी ला दर्रे को पार करना पड़ता है, जो अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है. सीमित बुनियादी ढाँचे और एकांत के कारण द्रास में जीवन चुनौतीपूर्ण और अनोखा अनुभव बन जाता है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 3 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE