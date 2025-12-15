FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

धरती की सबसे शांत जगह है कहां है? जहां आप पलकों के झपकने ही नहीं खून बहने का साउंड भी सुन सकते हैं

क्या आपको पता है इस धरती पर एक शांत जगह ऐसी है जहां जाकर आप न केवल अपनी सांसों की आवाज सुन सकते हैं बल्कि शरीर में बहते खून तक की आवाज सुन पाएंगे. यहां इतनी शांति है कि हर चीज की आवाज जिसे आप आजतक नहीं सुने थे सुन सकते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 15, 2025, 07:49 PM IST

1. पहाड़ों पर शांति की तलाश

पहाड़ों पर शांति की तलाश
1

अक्सर लोग शहर के शोर-शराबे से दूर पहाड़ों में जाते हैं और वहां उन्हें न केवल शांति मिलती हैं बल्कि नेचर की आवाज जैसे, वहा से पत्तों के हिलने की आवाज, झिंगुर की आवाज और रात के सन्नाटे की आवाज सुकून देती है. लेकिन क्या आपको पता है इस धरती पर सबसे शांत जगह कहां है.  

2.आपकी कल्पना से अलग है ये जगह

आपकी कल्पना से अलग है ये जगह
2

जब हम धरती की सबसे शांत जगह की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में किसी दूर-दराज़ की गुफा, बर्फ से ढका ध्रुव या किसी वीरान जंगल का ख्याल आता है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. 
 

3.पृथ्वी पर सबसे शांत जगह यहां है

पृथ्वी पर सबसे शांत जगह यहां है
3

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, पृथ्वी पर सबसे शांत जगह कृत्रिम रूप से बनाई गई है और यह किसी प्राकृतिक स्थान पर नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय (रेडमंड, वाशिंगटन) में मौजूद है.
 

4.क्या है एनेकोइक चैंबर?

क्या है एनेकोइक चैंबर?
4

माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड कैंपस में स्थित यह खास कमरा Anechoic Chamber कहलाता है, जिसका मतलब होता है—ऐसा कक्ष जहां किसी भी प्रकार की ध्वनि की प्रतिध्वनि (echo) नहीं होती. यह कमरा विशेष ध्वनि-शोषक सामग्री से बनाया गया है, जो बाहर की आवाज़ों को पूरी तरह रोक देता है और अंदर पैदा होने वाली आवाज़ को भी सोख लेता है.
 

5.-20.35 डेसिबल: इंसानी सुनने की सीमा से भी कम

-20.35 डेसिबल: इंसानी सुनने की सीमा से भी कम
5

गिनीज रिकॉर्ड के मुताबिक, इस चैंबर का बैकग्राउंड नॉइज़ लेवल -20.35 डेसिबल मापा गया है. तुलना करें तो

  • पत्तों की सरसराहट: 10–20 dB

  • फुसफुसाहट: 20–30 dB

  • सामान्य बातचीत: 60 dB

  • ट्रैफिक शोर: 80–90 dB

  • दर्द की सीमा: 120–130 dB होता है.

यानि यह कमरा उस सीमा से भी कई गुना शांत है.
 

6.एक घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं रह पाता इंसान?

एक घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं रह पाता इंसान?
6

यह जगह जितनी शांत है, उतनी ही असहज भी. इस चैंबर में जाने के बाद व्यक्ति अपने दिल की धड़कन, खून के बहने की आवाज़ और यहां तक कि पलक झपकने की आवाज़ भी साफ सुन सकता है.
 

7.माइक्रोसॉफ्ट क्यों बनाता है ऐसी जगह?

माइक्रोसॉफ्ट क्यों बनाता है ऐसी जगह?
7

इस एनेकोइक चैंबर का उपयोग स्पीकर और ऑडियो डिवाइस की टेस्टिंग के लिए होता है. कई बार साउंड क्वालिटी रिसर्च या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस टेक्नोलॉजी के परीक्षणके लिए किया जाता है. यहां बेहद सूक्ष्म ध्वनियों को भी बिना किसी बाहरी शोर के रिकॉर्ड और विश्लेषण किया जा सकता है.

8.शांति जो डर पैदा कर दे

शांति जो डर पैदा कर दे
8

आमतौर पर शांति को सुकून से जोड़ा जाता है, लेकिन यह जगह साबित करती है कि अत्यधिक शांति भी डरावनी हो सकती है. यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन कितना जरूरी है. चाहे वह आवाज़ का ही क्यों न हो. इसलिए अगली बार जब आपको हल्का शोर परेशान करे, तो याद रखें. धरती पर एक ऐसी जगह भी है, जहां शोर नहीं, बल्कि खामोशी डर बन जाती है.

