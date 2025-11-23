FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का एकमात्र शहर कहां हैं जहां जन्म पर गमगीन माहौल और मौत पर होता है जश्न?

क्या आपको पता है भारत के एक राज्य के गांव में लोग मौत पर जश्न और जन्म पर मातम मनाते हैं. यहां लड़का या लड़की कुछ भी पैदा हो लोग रोते हैं लेकिन मौत होने पर उत्सव होता है. कौन सा ये गांव और क्या है ये परंपरा, चलिए जानें

ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 01:00 PM IST

1.भारत के लोगों की अजीब परंपराएं

भारत के लोगों की अजीब परंपराएं
1

भारत के राजस्थान की सातिया जनजाति की परंपराएँ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं. जहाँ लोग आमतौर पर मृत्यु को दुःख और जन्म को आनंद मानते हैं, वहीं इस समुदाय का दृष्टिकोण इसके विपरीत है: मृत्यु उत्सव का कारण है और जन्म शोक का.
 

2.जीवन और मृत्यु की पूर्वधारणाओं पर उठाते हैं सवाल

जीवन और मृत्यु की पूर्वधारणाओं पर उठाते हैं सवाल
2

उनके विचार जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूर्वधारणाओं पर सवाल उठाते हैं. सातिया समुदाय में, जब किसी की मृत्यु होती है, तो पूरा गाँव जश्न मनाता है, ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं और लोग रात भर नाचते-गाते हैं. इसी बीच, बच्चे के जन्म पर माहौल गमगीन हो जाता है और घरों में मातम छा जाता है. यह परंपरा भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन इसमें एक गहरी आस्था छिपी है.
 

3.शारीरिक कारावास से मुक्ति है मौत

शारीरिक कारावास से मुक्ति है मौत
3

लगभग 24 परिवारों का यह छोटा सा समुदाय मृत्यु को आत्मा की मुक्ति मानता है. उनका मानना ​​है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति इस "शारीरिक कारावास" से मुक्त हो जाता है, इसलिए यह एक खुशी का अवसर है.
 

4.अंतिम संस्कार के दिन क्या करते हैं लोग

अंतिम संस्कार के दिन क्या करते हैं लोग
4

अंतिम संस्कार के दिन लोग साफ कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां और मेवे खरीदते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और राख के ठंडा होने तक नाच-गाकर जश्न मनाते हैं. चिता की शोभायात्रा भी धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे वे आत्मा की अंतिम यात्रा मानते हैं. चिंताएँ दूर होने के बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन किया जाता है.

5.बच्चे के जन्म को पापों की सज़ा मानते हैं

बच्चे के जन्म को पापों की सज़ा मानते हैं
5

दूसरी ओर, सातिया समुदाय जीवन को "पापों की सज़ा" मानता है. उनके लिए बच्चे का जन्म आत्मा के दुःख की दुनिया में लौटने जैसा है, इसलिए वे शोक मनाते हैं. जन्म के दिन परिवार सामान्य भोजन भी नहीं बनाता और नवजात शिशु को अक्सर अशुभ माना जाता है. इस अनोखी परंपरा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर wahbharatmedia नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है.
 

6. विचार और दर्शन पर आधारित है ये परंपरा

विचार और दर्शन पर आधारित है ये परंपरा
6

यह परंपरा सिर्फ़ एक अजीबोगरीब रस्म नहीं है, बल्कि विचार और दर्शन की गहरी परतों को समेटे हुए है. यह इस विश्वास को दर्शाती है कि कुछ लोग मृत्यु में मुक्ति और जन्म में दुख देखते हैं.
 

7. शिक्षा का स्तर कम होना बताते हैं कुछ लोग इसका कारण

शिक्षा का स्तर कम होना बताते हैं कुछ लोग इसका कारण
7

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ये समुदाय में शिक्षा का स्तर कम है और शराबखोरी आम बात है, फिर भी उनकी परंपरा दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी आम समझ हमेशा सही नहीं होती.

