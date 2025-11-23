भारत का एकमात्र शहर कहां हैं जहां जन्म पर गमगीन माहौल और मौत पर होता है जश्न?

2 . जीवन और मृत्यु की पूर्वधारणाओं पर उठाते हैं सवाल

उनके विचार जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूर्वधारणाओं पर सवाल उठाते हैं. सातिया समुदाय में, जब किसी की मृत्यु होती है, तो पूरा गाँव जश्न मनाता है, ढोल बजते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं और लोग रात भर नाचते-गाते हैं. इसी बीच, बच्चे के जन्म पर माहौल गमगीन हो जाता है और घरों में मातम छा जाता है. यह परंपरा भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन इसमें एक गहरी आस्था छिपी है.

