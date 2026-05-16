भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? जहां लैंडिंग के वक्त थम जाती हैं लोगों की सांसें

5 . यात्रियों को क्यों दी जाती है पहले दिन आराम की सलाह

5

लेह पहुंचने के बाद कई पर्यटकों को सिरदर्द, सांस फूलना या थकान जैसी समस्याएं महसूस होती हैं. इसका कारण कम ऑक्सीजन स्तर है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि यहां पहुंचने के बाद पहले 24 घंटे ज्यादा भागदौड़ न करें और शरीर को वातावरण के अनुसार ढलने का समय दें.

दरअसल, आजकल सोशल मीडिया पर लोग लेह ट्रिप को सिर्फ फोटो और बाइक राइड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यहां की ऊंचाई शरीर पर कितना असर डाल सकती है. यही वजह है कि विशेषज्ञ पानी ज्यादा पीने और आराम करने की सलाह देते हैं. (फोटो एआई)

